Что такое цейтнот

Термин «цейтнот» пришел в обиход из шахмат. Слово имеет немецкие корни «zeitnot», где «zeit» — «время», «not» — «нужда». Спортсмены так называют нехватку времени на обдумывание ходов. Комментаторы в матче за титул чемпиона мира по шахматам в 2024 году на четвертом часу партии ожидали цейтнота: у Дина Лиженя оставалось всего 15 минут на семь ходов, а у Гукеша Доммараджу — менее 12 минут. Контроль времени в шахматной партии не позволяет соперникам намеренно тянуть время, делает игру более динамичной для зрителей. Термин «цейтнот» допустимо применять в любой игре, где нужно следить за временем.
Что такое «беёми»?
С цейтнотом связано еще одно понятие — «беёми». Это означает, что после окончания основного времени на ходы игроку выделяют дополнительное, но оно строго ограничено. Это делают для того, чтобы игроки в спешке не делали бессмысленных ходов, а партия не свелась к необоснованному проигрышу или ничьей из-за времени.
Как часы Бобби Фишера помогают избежать цейтнота?
В 1989 году Бобби Фишер, американский гроссмейстер и одиннадцатый чемпион мира по шахматам, запатентовал шахматные часы, которые за каждый ход добавляют игроку несколько секунд: при соблюдении временных рамок время никогда не закончится и флажок не упадет. Более того, неизрасходованные секунды можно копить. Этой технологией пользуются до сих пор, даже в онлайн-матчах, ведь нет ничего обиднее для спортсмена, чем проиграть из-за того, что не успел сделать ход.
Как связаны «цейтнот» и «дедлайн»?
В переносном значении слово «цейтнот» используют, когда хотят подчеркнуть острую нехватку времени. Так описывают напряженный период, когда количество нерешенных задач превышает отведенное на них время. Про такие ситуации современные люди могут еще сказать «дедлайн горит», то есть крайний срок выполнения важных дел уже вот-вот настанет.