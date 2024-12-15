Что такое цейтнот

В 1989 году Бобби Фишер, американский гроссмейстер и одиннадцатый чемпион мира по шахматам, запатентовал шахматные часы, которые за каждый ход добавляют игроку несколько секунд: при соблюдении временных рамок время никогда не закончится и флажок не упадет. Более того, неизрасходованные секунды можно копить. Этой технологией пользуются до сих пор, даже в онлайн-матчах, ведь нет ничего обиднее для спортсмена, чем проиграть из-за того, что не успел сделать ход.