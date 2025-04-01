Что такое бредкрамбинг или «хлебные крошки» в отношениях

Такие люди могут активно ставить лайки, комментировать фотографии, спонтанно писать романтические сообщения. Подобные знаки внимания считываются как проявление симпатии или даже любовь, но на самом деле партнеру просто пудрят мозги. Никаких серьезных отношений виртуальный флирт не предполагает. Мало того, чтобы удержать человека на крючке, бредкрамбер может в какой-то момент вести себя отстраненно и холодно, оборвать переписку, не перезвонить или исчезнуть на кое-то время, а потом снова написать: «Приветик».