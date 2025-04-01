Что такое бредкрамбинг или «хлебные крошки» в отношениях

Бредкрамбинг — это вид взаимоотношений между мужчиной и женщиной, основанный на манипуляциях одной из сторон. С английского языка на русский термин переводится как, «разбрасывание хлебных крошек».
В чем суть бредкрамбинга?
Бредкрамберы создают иллюзию отношений, предоставляя человеку лишь «крошки» внимания. Чаще всего их можно встретить в социальных сетях.
Такие люди могут активно ставить лайки, комментировать фотографии, спонтанно писать романтические сообщения. Подобные знаки внимания считываются как проявление симпатии или даже любовь, но на самом деле партнеру просто пудрят мозги. Никаких серьезных отношений виртуальный флирт не предполагает. Мало того, чтобы удержать человека на крючке, бредкрамбер может в какой-то момент вести себя отстраненно и холодно, оборвать переписку, не перезвонить или исчезнуть на кое-то время, а потом снова написать: «Приветик».
Вне виртуального мира бредкрамбинг тоже встречается, но гораздо реже. Обычно он сводится к краткосрочным свиданиям, цель которых не задушевные беседы и планы на будущее, а стремление к физической близости. У «вечно занятого» бредкрамбера нет времени на совместные прогулки, путешествия или знакомство с друзьями. В итоге у партнера не безосновательно зреет чувство, что он нужен только ради секса.
Что плохого в бредкрамбинге?
По мнению психологов, непостоянное и непредсказуемое общение бредкрамберов не что иное, как форма эмоционального насилия. Там даже близко не пахнет любовью и даже дружбой. Речь идет о манипуляции чувствами другого человека ради собственной выгоды.
«Для некоторых людей бредкрамбинг — это просто игра. Но нужно выбираться из отношений, основанных на бредкрамбинге. Первый шаг — признание, что вы находитесь в нездоровых отношениях. Важно осознать, что вы нуждаетесь в большем. Не соглашайтесь на меньшее и не позволяйте себе использовать», — рекомендует психолог Майя Голубева.
По мнению специалиста, часто за бредкрамберами кроются неуверенные в себе люди, которые к тому же боятся ответственности и серьезных отношений. За счет внимания других они пытаются поднять свою самооценку.