Что такое брашинг для волос и как им пользоваться

Современная индустрия красоты предлагает большой выбор инструментов, способных облегчить жизнь каждой девушки. Уложить волосы в элегантную прическу помогает брашинг. Что это такое и какой выбрать для разных типов волос рассказывает стилист, куафёр Зося Лавник.
Брашинг (с англ. "щетка) — это специальная круглая расческа, которая помогает создать объем волосам, выпрямлять или завивать локоны и челку. Метод брашинг представляет собой одновременную сушку феном и укладку при помощи специальной круглой щетки. Под воздействием высокой температуры волосы становятся послушными, держат форму. Данный способ укладки позволяет использовать минимум косметических средств.
Как правильно выбрать брашинг?
При покупке брашинга обращайте внимание на его диаметр, на материал, из которого сделан корпус, и на качество щетины расчески.
Существует три типа брашинга: классический (цельный), термобрашинг и электробрашинг. Они отличается функционалом. Например, в корпусе термобрашинга есть отверстие, через которое воздух проходит во время сушки волос феном. А электробрашинг — это фен-щетка с вращающимися сменными насадками-расческами, которые позволяют и выпрямлять, и завивать волосы.
Щетина у брашинга бывает трех видов: натуральная, нейлоновая (искусственная) и комбинированная. В брашингах с натуральной щетиной чаще всего используется конский волос. Таким видом щетки разглаживают и выпрямляют волосы. По итогу вы получите шикарный блеск на локонах.
Брашинг с нейлоновой (искусственной) щетиной идеально подходит для завивки волос и создания прикорневого объема. Нейлон гигиеничнее. Такой брашинг проще почистить, что тоже важно.
Брашинги с комбинированной щетиной объединяют преимущества обоих материалов и имеют широкий функционал.
Тип волос также стоит учитывать при выборе брашинга:
- Для кудрявых волос, которые желаете выпрямить или просто слегка разгладить, рекомендую выбирать брашинг с натуральной щетиной.
- Для тонких волос и придания им дополнительного объема следует использовать брашинг с нейлоновой или комбинированной щетиной.
- Для прямых волос, которые хотите завить, выбирайте брашинг с нейлоновой щетиной.
- Если волосы хрупкие и поврежденные, в целях безопасности для их здоровья, выбирайте брашинг с натуральной или комбинированной щетиной.
Брашиги изготавливают из пластика, металла, керамики и дерева. У пластика преимущества только в его стоимости, других нет. Такой брашинг подойдет для домашнего применения и холодной укладки.
Металлический брашинг опасен для волос. Под воздействием горячего воздуха металл мгновенно раскалится, работать нужно будет с особой осторожностью. Обычно с помощью металлического брашинга завивают волосы. Благодаря высокой температуре кудри получаются четкими, долго держатся, но в случае, если волосы тонкие или сильно повреждены, металлическим брашингом лучше не работать.
Деревянный брашинг незаменим для работы с тонкими, поврежденными и ослабленными волосами. Такой брашинг не нагревается, поэтому не травмирует волосы.
Брашинги бывают разного диаметра:
- от 50 мм подойдут для укладки длинных волос;
- 30−40 мм — на волосы средней длины;
- 20−30 мм — для коротких волос.
У каждого мастера свои секреты. Я люблю комбинировать разные диаметры. Обязательно защищайте волосы от горячего воздуха. Спреи с термозащитой помогут сохранить здоровье локонов и придадут красивый блеск.