Что такое брашинг для волос и как им пользоваться

Существует три типа брашинга: классический (цельный), термобрашинг и электробрашинг. Они отличается функционалом. Например, в корпусе термобрашинга есть отверстие, через которое воздух проходит во время сушки волос феном. А электробрашинг — это фен-щетка с вращающимися сменными насадками-расческами, которые позволяют и выпрямлять, и завивать волосы.