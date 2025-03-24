Боязнь упущенной выгоды — это психологическое состояние, при котором человек испытывает тревогу из-за ощущения, что он может упустить нечто важное, выгодное или интересное. Это чувство заставляет людей постоянно держать руку на пульсе, проверять новости, социальные сети, финансовые рынки и бояться принимать решения, которые могут привести к потере потенциальной выгоды. С чем связана такая особенность — разбирался aif.ru.
Что такое боязнь упущенной выгоды?
В английском языке есть термин FOMO (Fear of Missing Out) — страх пропустить что-то интересное.
Изначально термин FOMO стал широко использоваться с развитием интернета и социальных сетей. Люди начали сравнивать свою жизнь с жизнью других, видя в лентах красивые фотографии, успешные проекты, поездки и достижения. Возникало ощущение, что другие живут ярче, успешнее и интереснее. Это порождало внутреннее беспокойство: вдруг я упускаю возможности, которые могли бы изменить мою жизнь к лучшему?
Однако боязнь упущенной выгоды существует не только в личной жизни или соцсетях. В экономике и финансах FOMO проявляется ещё острее. Яркий пример — инвестиции. Человек видит, как растёт цена на акции, криптовалюту или недвижимость, и начинает бояться, что, если он не вложится сейчас, то позже упустит шанс заработать. Эта эмоция часто толкает людей на необдуманные поступки: покупать активы на пике цен или вкладываться в сомнительные проекты, лишь бы не остаться «в стороне».
Как влияет боязнь упущенной выгоды на повседневные решения?
Проще всего это объяснить на примере распродажи. часто мы покупаем вещь не потому, что она нам действительно нужна, а из-за страха, что такой низкой цены больше не будет. Или соглашаемся на предложение, которое кажется выгодным, опасаясь, что второй раз такого шанса не представится.
Реклама активно использует этот эффект: ограниченные предложения, таймеры со временем до конца акции, фразы вроде «осталось 5 мест» или «только сегодня» — всё это рассчитано на то, чтобы усилить у человека страх упустить выгоду.
Что по поводу FOMO говорит психология?
С психологической точки зрения FOMO связан с неуверенностью в себе и высокой зависимостью от внешних оценок. Человек начинает сравнивать свои успехи с достижениями других и чувствовать, что его собственная жизнь недостаточно насыщенная или правильная. Это порождает постоянный стресс, тревогу и даже депрессию.
В профессиональной сфере FOMO может привести к выгоранию. Люди хватаются за множество проектов одновременно, боятся отказаться от новых задач или предложений, чтобы не потерять потенциальные возможности. В итоге качество работы снижается, а уровень усталости растёт.
Можно ли побороть боязнь упущенной выгоды?
Чтобы справиться с боязнью упущенной выгоды, важно научиться анализировать свои желания и потребности. Необходимо задать себе вопрос: «Я действительно этого хочу или просто боюсь упустить возможность?» Осознанный подход помогает отличать настоящие цели от навязанных страхов и чужих ожиданий.
Помните, что невозможно успеть везде и получить всё. Жизнь всегда будет предлагать больше возможностей, чем мы способны реализовать.
Постоянный поток новостей, рекламных акций, успехов других людей лишь подпитывает FOMO. Иногда полезно устроить информационный детокс — сократить время в социальных сетях, отказаться от новостных лент и сфокусироваться на собственной жизни.
В финансовой сфере важно принимать решения на холодную голову, основываясь на расчётах и стратегии, а не на эмоциях. Если предложение действительно выгодное, оно останется таковым и через день-два, когда пройдёт первое волнение. А если нет — значит, и не стоило рисковать.