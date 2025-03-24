Что такое боязнь упущенной выгоды?

Однако боязнь упущенной выгоды существует не только в личной жизни или соцсетях. В экономике и финансах FOMO проявляется ещё острее. Яркий пример — инвестиции. Человек видит, как растёт цена на акции, криптовалюту или недвижимость, и начинает бояться, что, если он не вложится сейчас, то позже упустит шанс заработать. Эта эмоция часто толкает людей на необдуманные поступки: покупать активы на пике цен или вкладываться в сомнительные проекты, лишь бы не остаться «в стороне».