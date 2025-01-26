Что такое бигорексия, почему она возникает и чем опасна

Бигорексию диагностирует психиатр. Врач расспрашивает пациента о симптомах и о том, как они влияют на его жизнь. Например, он может спросить, переживает ли человек о том, что его тело выглядит слишком маленьким и недостаточно мускулистым, вызывают ли подобные переживания сильный стресс, есть ли у него расстройства пищевого поведения или суицидальные мысли. После опроса психиатр поставит диагноз и назначит лечение.