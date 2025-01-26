Что такое бигорексия, почему она возникает и чем опасна

Что такое бигорексия
Как пишет «Лайфхакер», она представляет собой форму дисморфного расстройства тела (ее еще называют мышечной дисморфией и комплексом Адониса). Больному кажется, что у него недостаточно мышц и слишком много жира, при этом зачастую у человека нормальное или атлетичное телосложение.
Бигорексия может сочеаться с другими дисморфными расстройствами. Например, человек переживает также о состоянии кожи и волос.
Мышечная дисморфия, как и другие подобные расстройства, вызывает сильный стресс, может мешать важным сферам жизни, в том числе общению. Пациенты нередко применяют анаболические стероиды и изматывают себя физическими нагрузками, что может ухудшить состояние здоровья.
Чаще всего бигорексия возникает у мужчин, занимающихся силовыми видами спорта. Согласно системному обзору 2016 года, в этой группе от расстройства страдает от 13,6 до 45% людей. При этом расстройство бывает и у женщин. Обычно они тоже занимаются силовыми тренировками и принимают анаболические стероиды.
Почему возникает бигорексия
Точные причины развития заболевания назвать сложно, но есть несколько предположений.
Во-первых, имеет значение социальное влияние. В современном мире культивируется мускулистый внешний вид, поэтому молодые люди идут на все, чтобы его добиться.
Также расстройство может развиться в связи со спортивной средой, в частности, силовыми тренировками.
Кроме того, причиной появления заболевания может стать генетическая предрасположенность. Если у человека есть родственники, которые страдают/страдали от дисморфного расстройства тела, обсессивно-компульсивного расстройства или депрессии, существует риск, что у него появится бигорексия.
Также она может развиться из-за дисбаланса химических веществ в мозгу, которые передают сигналы между нервными клетками и влияют на настроение и поведение человека.
Кроме того, к бигорексии может привести травматический опыт в прошлом. Например, буллинг в школе, насилие в семье.
Симптомы бигорексии
Расстройство можно распознать, например, по одержимости человека получить мускулистое тело с низким процентом жира. Также больного отличают строгое следование тренировочному режиму в ущерб работе и общению, жесткое соблюдение диеты.
Также к признакам бигорексии относится стремление избежать ситуаций, в которых приходится снимать одежду перед другими людьми — например, в раздевалке.
Кроме того, расстройство можно распознать по увеличению объема силовых тренировок до опасного уровня и применению большого количества препаратов.
Как диагностируют бигорексию
Бигорексию диагностирует психиатр. Врач расспрашивает пациента о симптомах и о том, как они влияют на его жизнь. Например, он может спросить, переживает ли человек о том, что его тело выглядит слишком маленьким и недостаточно мускулистым, вызывают ли подобные переживания сильный стресс, есть ли у него расстройства пищевого поведения или суицидальные мысли. После опроса психиатр поставит диагноз и назначит лечение.
Какие методы применяются для лечения бигорексии
Специальной терапии для бигорексии не существует. При лечении используют те же методы, что и при дисморфном расстройстве тела.
Антидепрессанты
Больному могут прописать селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Лекарства увеличат количество нейромедиатора серотонина в мозгу. Чтобы антидепрессанты уменьшили симптомы, может потребоваться до 12 недель приема. Стоит помнить, что у них есть побочные эффекты. Например, чрезмерное потоотделение, размытое зрение, проблемы с пищеварением, тревога, потеря либидо и сложности с достижением оргазма. Со временем большинство побочных эффектов исчезает, однако проблемы с сексуальным здоровьем могут сохраняться.
Если антидепрессанты начнут помогать, врач может посоветовать продолжить прием в течение нескольких месяцев, чтобы расстройство не вернулось. Если же лекарства не сработают, пациенту назначат другой препарат.
Когнитивно-поведенческая терапия
Она помогает изменить привычный образ мыслей и закрепившиеся модели поведения. Вместе с психотерапевтом пациент учится отслеживать, что запускает симптомы расстройства, и меняет свою реакцию на провоцирующие ситуации.
Зачастую при бигорексии применяется техника экспозиции и предотвращения реакции. Человека постепенно знакомят с ситуациями, которые вызывают навязчивые мысли и заставляют тревожиться о своем внешнем виде. Психотерапевт помогает найти способы справляться с сильными чувствами в этих ситуациях, и со временем человек может переносить их без страха и стеснения.
Какие осложнения может вызвать бигорексия
Если не лечить биогрексию, могут возникнуть серьезные проблемы — например, с работой, личной жизнью. Также есть риск развития депрессии, возникновения мыслей о суициде (и даже попыток свести счеты с жизнью). Кроме того, к негативным последствиям относятся перетренированность и травмы, самоповреждения, вред для здоровья от приема большого количество БАДов.
Если вы заметили, что мысли о нехватке мышечной массы сильно вас расстраивают, а попытки ее увеличить мешают жить, нужно обратиться к психиатру.
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