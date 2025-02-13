Что такое «барометрический удар»

Барометрический удар — это резкое изменение атмосферного давления. Так, например, колебание показателей в диапазоне от 7 мм ртутного столба и более в течение суток уже сильно ощутимо.
Такое явление происходит, например, при смене погоды, грозах, штормах или движении атмосферных фронтов. Разбираемся, как это отражается на самочувствии.
Чем опасен барометрический удар?
Это явление чаще всего затрагивает метеочувствительных людей, а также тех, кто страдает сердечно-сосудистыми и дыхательными заболеваниями.
Для большинства эти колебания не представляют серьезной угрозы. Однако у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут возникнуть гипертонический криз, стенокардия или даже инсульт. Также у астматиков повышается риск приступов.
Врач-кардиолог Регионального сосудистого центра Домодедовской больницы Александра Попова отмечает: «Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, кризовое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу».
Как еще барометрический удар влияет на здоровье?
Многие могут испытывать головную боль или мигрень, головокружение, слабость и утомляемость, боли в суставах, а также снижение концентрации.
Врач-терапевт Иван Ромасов подчеркнул, что возможны и другие симптомы: «Наиболее распространенные симптомы при повышении давления — это снижение частоты сердечных сокращений, повышение артериального давления, урежение частоты дыхания. Возможны снижение остроты слуха и обоняния, нарушения чувствительности кожи и вздутие кишечника».
Как снизить влияние перепадов атмосферного давления на организм?
Медики рекомендуют пить больше воды, не перегружать себя физически, избегать стресса, следить за питанием и режимом сна. Если вышеперечисленные способы не помогают, обратитесь за помощью к врачам.