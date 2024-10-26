Что такое «барбикор»: история нестареющего модного тренда

В 2022 году поросячий розовый цвет снова стал популярен после осеннего показа Valentino Pink PP, а в 2023 году вышел культовый фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли, который впоследствии покорил тысячи сердец по всему миру. Все это привело к возрождению забытой эстетики с названием «барбикор». Давайте вместе с редакцией ВФокусе Mail пройдемся по основам тренда, чтобы не отставать от моды.
Что такое барбикор?
Как это обычно бывает, название трендов переходит в русский язык с помощью калькирования от английского слова. В данном случае «барбикор» происходит от английского соединения слов «Barbie» и «core» (сущность), что дословно обозначает «сущность Барби». Соответственно, стиль барбикор идентичен каноничному стилю Барби: одежда в ярких розовых оттенках с множеством аксессуаров, высокие каблуки и пышные прически — в почете.
Отдельно отметим, что стиль барбикор появился значительно раньше 2020-х. Дарнелл Джамалл Лисби, историк моды и помощник куратора отдела моды в Кливлендском музее искусств, говорит, что барбикор стал одним из основных элементов моды в XXI веке, появляясь каждые несколько лет с начала века.
Если бы мы не видели этого с начала 2000-х, я бы просто назвал это тенденцией. Но это определенно повторяется каждые несколько лет по-разному.
С чего началась история барбикора?
Как можно предположить, стиль барбикор напрямую связан с творческими идеями Рут Хэндлер, женщины, создавшей знаменитую куклу Барби. Однажды Хэндлер поняла, что на рынке игрушек доминируют куклы-младенцы или же бумажные куклы, и решила это изменить, сделав игрушку в виде самодостаточной и стильной женщины. Разумеется, у такой героини должна была быть подходящая одежда.
Самая первая кукла Барби была выпущена в облегающем купальнике без бретелек в черно-белую полоску, дополненном парой черных шлепанцев на шпильке и черными солнцезащитными очками «кошачий глаз» с голубыми линзами. Дополнительные наряды были невероятно женственными. Более того, это были миниатюрные версии одежды, о которых могла бы мечтать взрослая женщина, — вечерние платья, коктейльные наряды, одежда для отдыха и сарафаны.
Возможно, не стоит удивляться тому, что одной из первых профессий, предложенных Mattel для Барби, стала работа фотомоделью, а нереалистичные черты ее внешности, такие как вечно изогнутые ступни или невероятные пропорции, были созданы для демонстрации эталонов женской красоты и стиля.
Со временем, благодаря маркетингу, стиль куклы Барби повлиял на реальную моду. Иконы 00-х, Пэрис Хилтон, Николь Ричи и Бритни Спирс, начали носить женственные наряды — розовые, блестящие с множеством аксессуаров, прямо как у Барби.
Костюмы для таких культовых фильмов, как «Бестолковые», «Блондинка в законе» и «Дрянные девчонки», также максимально отражали тенденцию барбикора, меняя модные правила. После просмотра этих фильмов многие модницы стали носить одежду в розовых оттенках.
Ближе к концу 2010-х годов поп-звезды сыграли важную роль в том, чтобы сделать тренд более популярным. Вспомните, например, гипер-женственный стиль Арианы Гранде или немного гранжевый стиль Ники Минаж.
В 2015 году Moschino представил коллекцию Джереми Скотта весна-лето 2015. Модели прошлись по подиуму в светлых париках, розовых вечерних платьях с оборками и розовой спортивной одежде, украшенной логотипом Moschino, выполненным шрифтом Barbie. Звездой показа стала Шарлотта Фри, которая промчалась по подиуму на роликовых коньках в честь знаменитой «Барби на роликах» от Mattel.
Позже, осенью 2022 года, бренд Valentino представил коллекцию от Пьерпаоло Пиччоли, на котором была представлена одежда в ярко-розовом оттенке «Hot Pink» от Pantone.
Эмили Хаггард, доцент кафедры модных коммуникаций в Школе дизайна Парсона, говорит, что этот тренд вновь стал популярным благодаря своей игривости, которая была особенно привлекательна после пандемии. Отметим, что примерно в это же время появилась тенденция носить одежду (часто яркую), что вызывает радость или заставляет чувствовать себя хорошо. Неудивительно, что барбикор отлично вписался.
Когда мы думаем об этом тренде, он кажется красивым, ярко-розовым, не слишком сложным. Я думаю, люди мечтают о том времени, когда все казалось менее тяжелым.
Повторим основы: что в стиле барбикор?
Хотя вы можете экспериментировать со стилем, как это делают куклы Барби, нужно запомнить базовые составляющие стиля барбикор. Чтобы быть в тренде, стоит отдавать предпочтение:
ярким розовым оттенкам;
сочетанию необычных текстур: паеткам, окрашенной коже, твиду и прочему;
аксессуарам;
высоким каблукам;
сложным прическам.
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