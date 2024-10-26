Что такое «барбикор»: история нестареющего модного тренда

В 2022 году поросячий розовый цвет снова стал популярен после осеннего показа Valentino Pink PP, а в 2023 году вышел культовый фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли, который впоследствии покорил тысячи сердец по всему миру. Все это привело к возрождению забытой эстетики с названием «барбикор». Давайте вместе с редакцией ВФокусе Mail пройдемся по основам тренда, чтобы не отставать от моды.