Что такое арбитраж

Этот институт, как и третейский суд, действует на частноправовой основе с минимальным государственным вмешательством — обычно оно ограничивается только принятием специального закона о международном коммерческом арбитраже на внутригосударственном уровне. При ООН существует организация ЮНСИТРАЛ — это Комиссия ООН по праву международной торговли. Она создала типовой закон о международном коммерческом арбитраже, который не обязателен, но государства могут брать его за основу. Это сделала и Россия при принятии Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».