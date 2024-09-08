Что такое арбитраж

В России арбитражем преимущественно называют арбитражный суд — судебный орган, которые рассматривает в экономические споры между субъектами предпринимательской деятельности и иные, например, дела о банкротстве. Федеральным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» установлено, что на территории РФ функционируют арбитражные суды субъектов, арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды и специализированный суд — Суд по интеллектуальным правам.
Вместе с тем, в мировой практике арбитраж и арбитражный суд — это совсем разные вещи. Aif.ru разобрался, в чем отличия.
Как в России называют арбитраж?
Как пишут авторы Большой советской энциклопедии, арбитраж — это «способ разрешения споров, при котором стороны обращаются не в судебные органы, а к отдельным лицам — арбитрам или третейским судьям».
В отличие от судебного разбирательства в арбитражном суде, в арбитраже:
- стороны вправе сами решать, кто будет урегулировать разногласия между ними, т. е. выбирать арбитра;
- вправе устанавливать особенности процедуры, например, сроки ее проведения и порядок;
- неисполнение решения арбитра, основанного на соглашении сторон, может не повлечь никаких негативных последствий.
То, что за рубежом называют арбитражем, в российской практике получило название третейский суд. Это негосударственный юридический орган, который разрешает разные споры, преимущественно коммерческие. В России деятельность таких организаций урегулирована Федеральным законом «О третейских судах в Российской Федерации». Пределы своей компетенции третейский суд устанавливает сам, однако законом могут быть установлены исключения, например, как в ч. 2 ст. 22.1 ГПК РФ и ч. 2 ст. 33 АПК РФ.
Что такое международный коммерческий арбитраж?
Основное отличие международного коммерческого арбитража от третейского суда в том, что на его рассмотрение можно передать споры, связанные с коммерцией, и отягощенные иностранным элементом. Под коммерческими спорами принято понимать споры по сделкам купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг, поставки, перевозки, инвестиций и другие — список не является закрытым. Международный характер спора выражается в представлении сторонами разных национальных юрисдикций (разное гражданство (подданство), имущество находится в разных странах, место заключения договора — не место рассмотрения спора
Этот институт, как и третейский суд, действует на частноправовой основе с минимальным государственным вмешательством — обычно оно ограничивается только принятием специального закона о международном коммерческом арбитраже на внутригосударственном уровне. При ООН существует организация ЮНСИТРАЛ — это Комиссия ООН по праву международной торговли. Она создала типовой закон о международном коммерческом арбитраже, который не обязателен, но государства могут брать его за основу. Это сделала и Россия при принятии Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».
Международный коммерческий арбитраж может как действовать на территории государства постоянно, так и создаваться под конкретные задачи сторон. Например, в России постоянно действующий Международный коммерческий арбитражный суд образован при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.