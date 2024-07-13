Что такое апофения и чем она опасна для психики?

Облака в форме знакомых нам предметов, скрип деревяшек, похожий на шаги, или неясная тень, напоминающая человека. Если вы хотя бы раз замечали такие вещи, значит, точно имели дело с апофенией.
Что такое апофения?
Апофения (ударение на И) — это склонность видеть взаимосвязи в случайной или бессмысленной информации. Термин пришел к нам из греческого языка и переводится как «делать явным».
Истоки использования этого понятия восходят к определению стадий шизофрении. Немецкий психиатр Клаус Конрад первым употребил этот термин в 1958 году. Он называл апофенией состояние пациента с психическим расстройством, когда последний находит несуществующую взаимосвязь в обыденных вещах.
Сегодня термин «апофения» применяют гораздо шире, не только к психически больным. Это состояние может испытать каждый человек, и это далеко не всегда будет означать, что он чем-то болен.
Какие виды апофении бывают?
Апофения включает в себя разные проявления психики. Видеть что-то конкретное (чаще всего лица или фигуры) в абстракциях, узорах, облаках, силуэтах — это парейдолия. С научной точки зрения она возникает из-за того, что наш мозг автоматически настроен распознавать лицо человека даже в тех случаях, когда получает только его фрагменты.
Частью апофении являются также когнитивные искажения. Например, предвзятость подтверждения, когда человек пытается всеми способами найти доказательство верности своей точки зрения, неосознанно искажая факты и обнаруживая взаимосвязи между никак не связанными друг с другом вещами.
К апофении также относят иллюзию кластеризации — склонность человека видеть закономерности и тенденции в череде случайных событий. Ученые объясняют это явление тем, что человеческий мозг не любит неопределенность. В попытке найти закономерность он обманывает сам себя и притягивает факты друг к другу «за уши», зачастую вопреки здравому смыслу.
А еще у многих возникает уверенность в том, что прошлые события всегда влияют на будущие, даже если они никак не связаны друг с другом. Эта форма апофении называется «ошибкой игрока». Так, людям свойственно верить, что если их любимый спортсмен несколько раз проиграл соревнование, то в этот раз он точно должен победить.
Опасна ли апофения для психики?
По словам психотерапевтов, апофения — это распространенное явление, которое встречается практически у всех. Многие творческие люди из своей апофении черпают идеи для книг, картин и инсталляций.
В случае, когда апофения не мешает здравому восприятию мира, а человек осознает, что с ним происходит, и ориентируется в реальности, явление считается нормой. При этом апофения вообще никак не увеличивает риски заболеть шизофренией или деменцией.
Однако это может быть и патология, она проявляется при параноидной шизофрении, когда человек видит взаимосвязи и зловещие знаки там, где их вовсе нет. В таких случаях апофения может приводить к травмам или заставлять человека нападать на других из-за того, что некие знаки якобы приказывали ему это сделать.
Как избавиться от апофении?
Чтобы апофения стала инструментом, а не управленцем в вашей голове, нужно развивать критическое мышление. Также следует научиться распознавать предвзятость, для этого нужно быть здоровым скептиком — не доверять фактам слепо и безоговорочно, а непременно проверять их.