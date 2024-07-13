Что такое апофения и чем она опасна для психики?

А еще у многих возникает уверенность в том, что прошлые события всегда влияют на будущие, даже если они никак не связаны друг с другом. Эта форма апофении называется «ошибкой игрока». Так, людям свойственно верить, что если их любимый спортсмен несколько раз проиграл соревнование, то в этот раз он точно должен победить.