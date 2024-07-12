Что такое английская соль?

Эпсомит — минеральная форма сульфата магния, химическое соединение серы, магния и кислорода. Его добывают из минеральных вод — впервые его обнаружили в местечке Эпсом в Великобритании, оттуда и название. Также вещество известно, как горькая соль, эпсомская соль или английская соль. Соляные кристаллы богаты магнием — за это им приписывают целебные свойства. Национальный институт здравоохранения США сообщает, что магний — один из основных участников многих биологических процессов: регуляция работы мышц, глюкозного обмена, кровяного давления, производства белка, формирования костей и ДНК.
Поможет ли магниевая соль восполнить дефицит магния?
Вместо ванн для реального эффекта лучше принимать препараты с магнием. Об этом кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, эндокринолог Ирина Скорогудаева рассказала в комментарии для «Слово и Дело». Эксперт заявила, что кожа не пропускает магний в глубокие слои в нужном количестве — соляные ванны не помогут победить внутренний дефицит микроэлементов. В целом она не отрицает пользы ванн с солью, но только для кожи — в любой соли для ванн богатый минеральный состав.
Чем полезна английская соль?
Спортсмены и люди, чья работа заставляет быть целый день на ногах, принимают ванны с магниевой солью. Теплый солевой раствор облегчает мышечную боль и дискомфорт. Магний нормализует баланс электролитов, улучшая процесс усвоения калия и регуляции кальция, помогает высвободить молочную кислоту, которая вызывает болезненность и мышечные спазмы.
Вместе с тем, пока не существует однозначных исследований, которые бы доказывали пользу английской соли для двигательного аппарата. Теплая вода сама по себе благотворно влияет на расслабление, а соль, пусть и обогащенная магнием, не навредит.
Психиатр, доктор медицинских наук, Ронда Мэттокс уверена, что ванны с английской солью полезны людям с тревожностью или нарушениями сна. Беспокойство и бессонница — возможные признаки дефицита магния. Вместе с тем, эксперт допускает, что магниевая соль не обладает доказанной эффективностью, как и достоверно не изучена способность магния всасываться через кожу: «Это не мешает мне рекомендовать ее своим пациентам, которые не нуждаются в лекарствах, но хотят облегчения … когда эффект плацебо сопровождается улучшением симптомов без лекарств и с очень небольшим количеством побочных эффектов, я считаю это победой», — говорит она.
Как еще используют английскую соль?
Кроме профилактики ряда проблем со здоровьем, английскую соль применяют в садоводстве и сельском хозяйстве для обогащения почвы, а также добавляют в домашние аквариумы для избавления от извести и создания благотворной среды для каменистых кораллов.