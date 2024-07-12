Что такое английская соль?

Психиатр, доктор медицинских наук, Ронда Мэттокс уверена, что ванны с английской солью полезны людям с тревожностью или нарушениями сна. Беспокойство и бессонница — возможные признаки дефицита магния. Вместе с тем, эксперт допускает, что магниевая соль не обладает доказанной эффективностью, как и достоверно не изучена способность магния всасываться через кожу: «Это не мешает мне рекомендовать ее своим пациентам, которые не нуждаются в лекарствах, но хотят облегчения … когда эффект плацебо сопровождается улучшением симптомов без лекарств и с очень небольшим количеством побочных эффектов, я считаю это победой», — говорит она.