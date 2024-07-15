Что такое аминь?

Словом «аминь» традиционно заканчивают произнесение молитв — этот обычай характерен не только для православных, но и для приверженцев иудаизма, ислама и других видов христианства. Оно пришло из ветхозаветных писаний и имеет еврейские корни. Из еврейского языка оно перешло в другие в неизменном виде — не было переведено.
В еврейской лексике есть слова по происхождению близкие к «аминь» — это «твердый», «надежный», «постоянный».
Существует несколько вариантов употребления этого слова. Первый вариант связан с окончанием молитвы — здесь «аминь» используется как аккламация, то есть восклицание в ответ на возглас, благословение, обращение или литургическое действие священнослужителя. Такое значение слово имеет в Ветхом Завете.
Произнося «аминь», молящиеся также могут заканчивать собственную молитву, дополнительно подтверждать сказанное в значении «да будет так».
«Аминь» в значении «истинно» употребляется преимущественно Иисусом Христом в текстах Евангелия. Здесь это слово имеет место не в конце, а всегда стоит первым. Это подчеркивает силу слов Господа и указывает на их особое значение.
Также в некоторых священных текстах «аминь» используют как именование Всевышнего, одно из имен Бога. Например, в Откровении Иоанна Богослова встречается следующая формулировка: «…так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия».
Источники: bigenc.ru azbyka.ru pravoslavie.ru