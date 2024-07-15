Что такое аминь?

Словом «аминь» традиционно заканчивают произнесение молитв — этот обычай характерен не только для православных, но и для приверженцев иудаизма, ислама и других видов христианства. Оно пришло из ветхозаветных писаний и имеет еврейские корни. Из еврейского языка оно перешло в другие в неизменном виде — не было переведено.