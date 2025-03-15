Что такое аллергия и почему она так называется

Это слово отражает суть самого процесса — иммунный ответ на внешние раздражители, которые в норме организм должен воспринимать как безопасные. Эти вещества, называемые аллергенами, могут быть самыми разнообразными: пыльца растений, продукты питания, укусы насекомых, шерсть животных, а также лекарства или химические вещества. В нормальных условиях они не вызывают реакций в организме. Однако у людей с аллергией иммунная система ошибочно воспринимает их как угрозу и начинает бороться с аллергенами, что приводит к воспалению и другим симптомам.