Что такое ахинея

Этимология слова считается до конца неясной, однако лингвисты предполагают, что оно произошло от древнерусского «хинь», — так жители Орловской, Курской и Ярославской губерний называли выражения, не имеющие ничего общего с действительностью. В частности Владимир Даль приравнивал слово «хинь» к синонимам «чепуха» и «пустяки». Такого же мнения был и советский лингвист Виктор Виноградов: в 1994 году он определил слово «ахинея» как взятое «из литературной традиции галицких москвофилов».