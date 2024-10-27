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Что такое ахинея

Слово «ахинея» часто встречается в повседневной речи и используется для описания чего-то бессмысленного, глупого и нелогичного. Но что такое ахинея на самом деле?

Источник: Freepik.com

Слово «ахинея» часто встречается в повседневной речи и используется для описания чего-то бессмысленного, глупого и нелогичного. Но что такое ахинея на самом деле?

Что значит ахинея?

В русском языке «ахинея» — разговорный синоним словам «вздор» и «бессмыслица». Слово встречается в художественных произведениях многих русских классиков, в частности у Николая Лескова, Михаила Пришвина.

Этимология слова считается до конца неясной, однако лингвисты предполагают, что оно произошло от древнерусского «хинь», — так жители Орловской, Курской и Ярославской губерний называли выражения, не имеющие ничего общего с действительностью. В частности Владимир Даль приравнивал слово «хинь» к синонимам «чепуха» и «пустяки». Такого же мнения был и советский лингвист Виктор Виноградов: в 1994 году он определил слово «ахинея» как взятое «из литературной традиции галицких москвофилов».

Как слово «ахинея» связано с Древней Грецией?

Помимо версий ученых, связывавших слово с русским происхождением, существует также мнение, что изначально оно было заимствовано из древнегреческой культуры и происходило от имени греческой богини войны и победы — Афины.

Исходным словом, от которого произошло видоизмененное «ахинея», является слово «афинея», что в переводе с древнегреческого означает «бессмыслица». Ученые предполагают, что слово происходит от фразы «афинейская мудрость» — так древние греки называли непонятные им речи мудрецов, которые те произносили в храмах богини Афины.