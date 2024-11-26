Что такое Адвент и как с ним связаны календари

В преддверии нового года в социальных сетях блогеры начинают открывать окошки адвент-календарей, где лежат угощения или любые другие предметы.
Мало кто знает, но адвент-календари пришли в Россию из Европы, где таким образом люди отсчитывают дни до Рождества. В National Geographic рассказали, как связаны такие календари с праздником и что такое Адвент.
Истоки Адвента
Слово «адвент» происходит от латинского adventus — «пришествие». Христиане так называют предрождественский период, то есть время ожидания пришествия Христа. По мере укрепления христианской церкви в V веке нашей эры укреплялись и традиции, связанные с 25 декабря, то есть Рождеством.
Историки считают, что пришествие начали праздновать в Северной Италии, где прихожане в течение нескольких недель готовились к Рождеству, постились, молились и размышляли о христианских ценностях. Со временем эта подготовка стала называться Адвентом.
Сейчас Адвент отмечается в течение четырех воскресений подряд, начиная с ближайшего к 30 ноября воскресенья и заканчивая 24 декабря — кануном Рождества.
Каждое воскресенье имеет традиционное значение, а также назначенные ему молитвы и чтения. Они представляют собой, по порядку, христианские добродетели любви, радости, надежды и мира.
Для верующих Адвент — это многогранный период, во время которого можно готовиться к рождению Христа, праздновать веру и обращение в христианство, а также предвкушать грядущее воскресение Сына Божьего.
Рождественский венок
Адвент ассоциируется у нас с вечнозеленым венком со свечами. В 1838 году Иоганн Вихерн, немецкий лютеранский пастор, начал использовать его, чтобы помочь своей пастве отсчитывать дни до Рождества.
В современном адвент-венке всего четыре свечи: первая, вторая и четвертая — фиолетовые (традиционный цвет Адвента), а третья — розовая (она символизирует середину праздника и радость от его приближения). В центре венка устанавливают пятую свечу, известную как свеча Христа.
В каждое воскресенье Адвента христиане молятся и зажигают по одной свече. Пятая часто остается незажженной до Сочельника.
Эволюция адвент-календарей
Еще одна традиция — адвент-календарь. В Германии в XIX веке взрослые помогали детям отсчитывать дни до Рождества. Начиная с 1 декабря, одни взрослые рисовали мелом крестики на дверях в ожидании прихода Христа, в то время как другие придумывали свои способы и использовали закуски и библейские стихи.
В 1908 году немецкий печатник Герхард Ланг выпустил первый печатный адвент-календарь. Когда он был маленьким, его мать сама делала календарь с картонными дверцами и конфетами внутри. Ланг адаптировал эту идею для печатного станка, и такая продукция стала довольно популярной в Германии.
После Второй мировой войны другой немецкий печатник, Рихард Зельмер, в 1946 году получил разрешение от американских оккупационных войск на печать адвент-календаря. Он использовал свои связи с американцами, чтобы представить продукцию в Соединенных Штатах, и со временем она стала все более популярной в США.
Несмотря на то, что Адвент начинается 30 ноября, в современных адвент-календарях первый день обозначен 1 декабря. Более того, сейчас там можно найти не только сладости, но и аксессуары, косметику, игрушечные фигурки и многое другое.
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