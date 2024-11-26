Что такое Адвент и как с ним связаны календари

После Второй мировой войны другой немецкий печатник, Рихард Зельмер, в 1946 году получил разрешение от американских оккупационных войск на печать адвент-календаря. Он использовал свои связи с американцами, чтобы представить продукцию в Соединенных Штатах, и со временем она стала все более популярной в США.