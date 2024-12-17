Что страхуется при ипотеке

Отвечает директор по развитию портфеля ипотечного страхования «Росгосстраха» Виктория Лессар:
— Если гражданин берёт в банке ипотечный кредит, то в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ему необходимо застраховать передаваемое банку в залог недвижимое имущество от рисков утраты или повреждения. При этом, действительно, в покрытие такого договора входят только конструктивные элементы недвижимого имущества.
Если же собственник хочет застраховать отделку купленного жилья, в которую тоже вкладываются серьёзные средства, а также инженерное оборудование, мебель и другое домашнее имущество, то он может сделать это дополнительно — страховщики сегодня предлагают для этого простые коробочные решения либо продукты по подписке с ежемесячными платежами.
Кроме того, выдавая ипотеку, банки часто предлагают застраховать ещё жизнь и здоровье заёмщика. В случае смерти застрахованного или установления ему инвалидности I или II группы, при которой заемщик лишится заработка и не сможет выплачивать взносы по кредиту, все обязательства перед банком исполнит страховая компания. При этом право на недвижимость перейдёт к клиенту или его наследникам. От наличия такого договора обычно зависит и размер ставки по кредиту.
Для недвижимости, приобретаемой на вторичном рынке, актуально также титульное страхование. Оно защищает покупателя на случай утраты права собственности на залоговое имущество по решению суда — если, к примеру, обнаружатся обстоятельства, на основании которых сделка купли-продажи будет признана недействительной.
Хочу отметить, что сегодня, на фоне высоких ставок по ипотеке, более четверти покупателей недвижимости выбирают альтернативный вариант — рассрочку от застройщика. Здесь уже нет обязательных требований по страхованию от банка, между тем риски наступления неблагоприятных событий для покупателя остаются актуальными.
«Росгосстрах» оперативно отреагировал на такое изменение трендов на рынке недвижимости, выпустив продукт «Рассрочка». Он позволяет застраховать как жизнь и здоровье покупателя, так и недвижимость от повреждений. Это предложение пользуется спросом: во 2-м полугодии 2024 года количество тех, кто им воспользовался, выросло кратно в большинстве регионов нашей страны.