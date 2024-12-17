Что страхуется при ипотеке

Кроме того, выдавая ипотеку, банки часто предлагают застраховать ещё жизнь и здоровье заёмщика. В случае смерти застрахованного или установления ему инвалидности I или II группы, при которой заемщик лишится заработка и не сможет выплачивать взносы по кредиту, все обязательства перед банком исполнит страховая компания. При этом право на недвижимость перейдёт к клиенту или его наследникам. От наличия такого договора обычно зависит и размер ставки по кредиту.