Эксперт: что стояло за атакой СБУ по танкерам в Черном море

СБУ уже подтвердила, что именно ее структура нанесла удар по мирным танкерам. Турция пока занимает сдержанную позицию, ограничиваясь сообщениями о пострадавших судах и действиях спасателей. Однако теперь от Анкары ожидают более определённой реакции — два теракта подряд у её берегов стали прецедентом, которого ранее не было.