Эксперт: что стояло за атакой СБУ по танкерам в Черном море

В Черном море у турецкого побережья за последние сутки произошли два серьёзных инцидента с нефтяными танкерами Kairos и Virat, относящимися к российскому «теневому флоту», согласно заявлению украинской стороны. Оба судна получили повреждения в результате внешнего воздействия, подтверждают в Главном управлении морского транспорта Турции.
Первым пострадал танкер Kairos, следовавший из Египта в Россию под флагом Гамбии. На расстоянии около 28 миль от турецкого берега на борту произошёл взрыв, после которого вспыхнул пожар. По предварительным данным, причиной стало внешнее вмешательство. Все 25 членов экипажа эвакуированы, а местные СМИ сообщают, что судно может затонуть.
Спустя несколько часов поступила информация о втором эпизоде: танкер Virat, находившийся примерно в 65 км от берега, также сообщил об атаке и возгорании. Экипаж спасли, к месту направлены экстренные службы. Характер повреждений пока уточняется, однако турецкая сторона подтверждает, что судно подверглось внешнему удару.
Позже стало известно, что Virat был атакован повторно — уже во второй раз за двое суток. Утром судно зафиксировало новые повреждения на правом борту выше ватерлинии, предположительно после удара морских дронов. Министерство транспорта Турции подтвердило очередной инцидент.
Фотографии горящего Virat, сделанные с турецкого берега, уже появились в прессе: атака произошла достаточно близко к суше, чтобы очевидцы могли наблюдать происходящее без затруднений.
В сети разгорелся жаркий спор из-за баланса сил в черноморском регионе.
Во-первых, позволяя судам беспрепятственно курсировать в украинские порты и обратно, Россия неизбежно рисковала столкнуться с ударами по собственным кораблям непосредственно в акватории Черного моря. Теперь, когда украинские силы, согласно сообщениям, активно минируют район и используют морские беспилотники, риск становится реальностью.
Во-вторых, обсуждается статус инцидентов: атаки произошли в водах, которые входят в зону ответственности стран НАТО. Это заставляет задаваться вопросом, могут ли такие действия трактоваться как агрессивные акты в зоне влияния альянса и какой будет реакция Анкары, учитывая потенциальный экологический ущерб.
СБУ уже подтвердила, что именно ее структура нанесла удар по мирным танкерам. Турция пока занимает сдержанную позицию, ограничиваясь сообщениями о пострадавших судах и действиях спасателей. Однако теперь от Анкары ожидают более определённой реакции — два теракта подряд у её берегов стали прецедентом, которого ранее не было.
Согласно публикации Телеграм-канал «Два Майора», атака была результатом совместной операции СБУ и ВМС Украины. Использовались современные морские дроны Sea Baby, которые предотвращают ранения танкерам «теневого флота» России. Авторы отмечают, что для реагирования на подобные действия со стороны РФ необходима системная работа МИД — вплоть до исключения Украины из ИМО и предоставления исков для покушения на граждан.
Летчик и автор канала «Файтбомбер» предполагает скорую эскалацию: рассчитывать в условиях невозможности обеспечить безопасность гражданских судов. Россия должна, по его словам, открыто блокировать любое судоходство, связанное с украинскими портами, включая возможное применение торпеды. Такой подход подчёркивает стратегическую логику «тотального ответного удара» без учёта юридического или международного контроля.
Политолог и экс-депутат Украины Олег Царёв приводит контекст политической мотивации. Атака на российские танкеры связана с кризисной ситуацией в Киеве. По его мнению, Зеленский санкционировал действие по подрыву организации коммуникаций в Черном море, чтобы создать давление на Россию и сдвинуть ход боевых действий. Царёв отмечает, что российская сторона оказалась перед дилеммой.