Что стало в России с ценами на фрукты за год

Что произошло с ценами на яблоки
Как сообщает «Риамо» со ссылкой на сервис «Ценозавр», яблоки с середины ноября 2023 по середину ноября 2024 в торговых сетях России выросли в цене в среднем на 21,7%. При этом за последнее время яблоки несколько снизились в цене. Так, сейчас их килограмм стоит около 157,9 рубля. Аналитики подчеркивают, что цены на яблоки в различных магазинах отличаются, причем существенно. Так, их килограмм может стоить как 20 рублей, так и за 300 и даже 400. По словам основателя «Ценозавра» Константина Калугина, до конца года фрукт может вырасти в цене еще на 5−7%.
Про цены на мандарины
С ноября 2023 года по ноябрь 2024 года продукт подорожал на 14,3%. Заметнее всего цены начали расти с сентября. Сейчас килограмм мандаринов стоит в среднем 256,9 рубля. В разных городах и магазинах цены варьируются от 149,99 рубля до 470 рублей. Согласно прогнозу, до конца года цены на мандарины останутся примерно на том же уровне. В 2025 году можно ожидать повышение стоимости продукта.
Что происходит со стоимостью груш
Что касается груш, они подорожали за год на 7,1%. Интересно, что с сентября они заметно снизились в цене. В среднем стоимость продукта сейчас составляет 242,2 рубля. В различных торговых сетях цена варьируется от 129,5 рубля до 369,99 рубля за килограмм. До конца года цены на груши могут вырасти на 8−9%, считает Константин Калугин.
Что насчет бананов
Бананы за год подорожали на 21,1%. Их средняя цена выросла с 133,3 рубля до 161,7 рубля. Они заметно подорожали с сентября. Сейчас стоимость бананов варьируется от 114,99 рубля до 259,99 рубля. На конец 2024 года цены на продукт должны остаться примерно на этом же уровне.
Ранее эксперты рассказали, стоит ли ждать дефицита и подорожания мандаринов перед Новым годом.