Что стало в России с ценами на фрукты за год

Как сообщает «Риамо» со ссылкой на сервис «Ценозавр», яблоки с середины ноября 2023 по середину ноября 2024 в торговых сетях России выросли в цене в среднем на 21,7%. При этом за последнее время яблоки несколько снизились в цене. Так, сейчас их килограмм стоит около 157,9 рубля. Аналитики подчеркивают, что цены на яблоки в различных магазинах отличаются, причем существенно. Так, их килограмм может стоить как 20 рублей, так и за 300 и даже 400. По словам основателя «Ценозавра» Константина Калугина, до конца года фрукт может вырасти в цене еще на 5−7%.