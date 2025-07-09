Кто скрывается за словами Трампа о бомбардировках Москвы

— Что значит бомбить Москву? Если Штаты начнут, то и Россия может ударить по Вашингтону. Обмен ядерными боеголовками, а дальше апокалипсис. Сказать — не сделать. Если и был такой разговор, то ничего не произошло, а политиков судят не по словам, а по делам. К тому же за сливом инфоромации стоят демократы, курирующие CNN, — заключил Блохин, добавив, что во многом Трамп мог сделать заявления для ультраправых, любящих риторику про мир через силу.