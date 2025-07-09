Кто скрывается за словами Трампа о бомбардировках Москвы

Президент США Дональд Трамп в 2024 году угрожал ударить по Москве. Об этом он сам говорил на предвыборных мероприятиях. Записи с его разговорами опубликованы CNN — каналом Демократической партии, который регулярно критикует американского лидера, в том числе вбрасывая фейковую информацию.
— Путину я сказал: «Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора». А он такой: «Я не верю вам». Говорит: «Ни в коем случае». Я сказал: «Еще в каком». И потом он опять говорит: «Я вам не верю», — якобы сказал Трамп на встрече со своими сторонниками.
Впервые о том, что такой разговор мог быть, стало известно в мае 2024 года. Газета The Washington Post писала, что кроме Москвы Трамп собирался бомбить Пекин, но только в том случае, если бы Китай начал боевые действия против Тайваня. По словам американского президента, об этом он предупредил председателя КНР Си Цзиньпина.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин обращает внимание в целом на поведение Трампа. Он отмечает, что президент США может утром сделать одно заявление, а вечером уже диаметрально противоположное.
— У него семь пятниц на неделе. Вспомните, как он с Маском поссорился, хотя были закадычные друзья. Это называется политическая конъюнктура, то есть нужно угодить внутренним ястребам, показать, что вы все боитесь Путина, а я с ним вот так разговариваю, — отметил политолог.
По его мнению, сложно подтвердить и была ли на самом деле эта запись. В свою очередь, пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не созванивались в тот момент, когда действующий президент США только проводил избирательную кампанию.
— Что значит бомбить Москву? Если Штаты начнут, то и Россия может ударить по Вашингтону. Обмен ядерными боеголовками, а дальше апокалипсис. Сказать — не сделать. Если и был такой разговор, то ничего не произошло, а политиков судят не по словам, а по делам. К тому же за сливом инфоромации стоят демократы, курирующие CNN, — заключил Блохин, добавив, что во многом Трамп мог сделать заявления для ультраправых, любящих риторику про мир через силу.