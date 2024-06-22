Что скрывает ремонт. Пять правил при покупке квартиры

При этом небольшой шанс, что красивый ремонт — это именно красивый ремонт, а не маскировка серьезных проблем, все-таки существует, добавляет эксперт. Но слишком надеяться на такое везение не стоит, лучше все сначала как следует проверить своими глазами. А если квалификации не хватает — позвать специалиста, — советует Васильев.