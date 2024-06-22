Что скрывает ремонт. Пять правил при покупке квартиры

При покупке квартиры со свежим ремонтом — новостройки или на вторичном рынке — будущему собственнику надо быть втройне внимательным, предупреждает строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.
Под ровным слоем свежей штукатурки могут быть скрыты серьезные дефекты. Он рассказал о пяти правилах, которые потенциальные покупатели должны соблюдать при покупке такого жилья.
1) Что искать?
Очень часто свежий ремонт используют для маскировки квартир, затопленных из-за прорывов труб, предупреждает Васильев. Под свежей штукатуркой могут прятаться грибок или плесень, под новеньким ламинатом — вздувшиеся полы. Выглядит все красиво, хотя реальное состояние такой квартиры — практически аварийное.
2) Какой главный способ маскировки?
Показ жилья при открытых окнах — очень опасный признак. Многие дефекты выдает запах и это лишь способ от него избавиться. Принюхайтесь, есть чувствуете какие-то странные ароматы, скорее всего, квартира проблемная.
3) Когда проще всего обнаружить скрытые дефекты?
Дневной свет — лучший помощник покупателя в разоблачении хитростей продавца. При таком освещении будет проще заметить трещины, протечки, плесень и прочие дефекты — они проявятся даже в самых дальних углах.
4) На что обратить внимание в первую очередь?
Особо внимательно надо осмотреть трубы — нет ли на них следов протечек и ржавчины, электропроводку — она должна быть аккуратно смонтирована и не иметь на себе лишних отметин. Внимательно проверьте пол под батареями: если соединения подтекали, там будет вздутие.
5) Какие инструменты полезно взять с собой на осмотр квартиры?
Уровень поможет проверить ровность пола и стен, вольтметр — напряжение в сети, фонарик — дефекты в темных углах.
«Иногда в ходе ремонта владельцы квартир делают незаконные перепланировки, нарушая строительные нормы, — добавляет Васильев.— Такие манипуляции могут угрожать безопасности проживания и в дальнейшем создать проблемы с документами для нового собственника. Поэтому тщательно сравните технический паспорт с реальным состоянием квартиры — все переделки должны быть согласованы, иначе не получится получить от банка ипотечное кредитование».
При этом небольшой шанс, что красивый ремонт — это именно красивый ремонт, а не маскировка серьезных проблем, все-таки существует, добавляет эксперт. Но слишком надеяться на такое везение не стоит, лучше все сначала как следует проверить своими глазами. А если квалификации не хватает — позвать специалиста, — советует Васильев.