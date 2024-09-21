Что скрывает наша Долина царей? В кургане Тунгут обнаружили золото скифов

Участники экспедиции, организованной Русским географическим обществом совместно с Институтом истории материальной культуры (ИИМК) РАН, нашли в тувинском кургане Туннуг богатые украшения, а также бусы и гривну — изящный золотой обруч на шею.
Исследование могильника длится уже семь лет, и на данный момент раскопано более половины насыпи. В этом сезоне археологи сосредоточились на центральной части, где, по мнению учёных, расположены захоронения скифской знати.
«Вероятно, это подростковое захоронение»
Когда работы только начались, было установлено, что могильная яма, скорее всего, достаточно глубока и забита камнями. Но уже удалось сделать первые находки, что подтвердило версию археологов, что курган не подвергался разграблению.
«Сопроводительное погребение было обнаружено в деревянной колоде, в непосредственной близости от центральной камеры, — говорит заместитель директора Института истории материальной культуры РАН, директор Центра спасательной археологии ИИМК РАН, кандидат исторических наук Наталья Соловьева. — Погребение оказалось довольно богатым: украшения из золота, бронзовые зеркало, нож и акинак — короткий скифский меч — с навершием в зверином стиле, фрагменты ткани, кожи и меха. Кроме того, сохранились волосы, заплетённые в косы, — вероятнее всего, это подростковое захоронение».
Хотя анализ и обработка артефактов ещё впереди, уже сейчас можно сделать первые выводы о значимости кургана Туннуг-1 для науки. Раскопки центрального захоронения продолжаются, планируется завершить их в этом сезоне, после чего продолжить изучать ещё не исследованные сектора.
Уникальный пример успешного проекта
"Чем ближе к центру кургана, тем больше находок и тем они древнее: в этом полевом сезоне при приближении к центральной части были найдены два сопроводительных погребения, — рассказывает директор Департамента экспедиций и туризма РГО, кандидат исторических наук Наталия Белякова. — Для того, чтобы приступить к исследованию центра, нужно разобрать периферию.
Раскопки должны вестись последовательно от края к центру, иначе это будет не археология, а кладоискательство. Собственно, поэтому исследование девяти из 16 секторов заняло семь полевых сезонов. Исследования курганов, тем более таких древних, объёмных и сложных в планировке, как Туннуг, создававшийся с IX века до н. э. до Средних веков, — системный и последовательный труд".
Центральная часть могильника потенциально может предоставить наиболее интересные находки, но с научной точки зрения крайне важно получить полное представление об археологическом памятнике.
Курган Туннуг-1 системно изучается с 2018 года. После завершения работ он станет уникальным примером успешного проекта как с научной точки зрения, так и с организационной: масштаб и техническая сложность работ в непростых природных условиях при постоянном обводнении на протяжении семи лет не имеют аналогов, отмечает РГО.
Наши учёные подтвердили теорию Геродота
У всех, кто хоть немного интересуется археологией или смотрел фильмы о поисках сокровищ, при упоминании легендарной фразы «Долина царей» на ум приходят усыпальницы египетских фараонов в Луксоре. Однако и в России есть своя Долина царей, расположенная в отрогах Саянских гор на севере Тувы. Здесь уже в 1970-х годах были сделаны находки, которые перевернули представления историков, и до сих пор учёные продолжают находить ранее неизвестные артефакты.
Одним из самых значительных открытий в тувинской Долине царей стали артефакты раннескифского периода, датируемые
Теорию об азиатском происхождении скифов выдвигал ещё древнегреческий историк Геродот, но окончательно доказать его гипотезу удалось только в наше время. Это стало возможным благодаря раскопкам могильников, найденных на территории Тувы.
Одним из таких археологических объектов стал как раз курган Туннуг, который с 2018 года исследует экспедиция Русского географического общества в сотрудничестве с ИИМК РАН. Раскопка центральной части кургана, где учёные предполагают обнаружить масштабное царское захоронение, станет новой вехой в понимании целой исторической эпохи.
Сложность работ состоит в том, что курган находится в заболоченной местности, а в весенне-летний сезон уровень воды сильно поднимается. С одной стороны, именно такие природные условия позволили защитить курган от разграблений. Поэтому в его центральной части сохранилось множество скифских сокровищ.