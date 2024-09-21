Что скрывает наша Долина царей? В кургане Тунгут обнаружили золото скифов

У всех, кто хоть немного интересуется археологией или смотрел фильмы о поисках сокровищ, при упоминании легендарной фразы «Долина царей» на ум приходят усыпальницы египетских фараонов в Луксоре. Однако и в России есть своя Долина царей, расположенная в отрогах Саянских гор на севере Тувы. Здесь уже в 1970-х годах были сделаны находки, которые перевернули представления историков, и до сих пор учёные продолжают находить ранее неизвестные артефакты.