Что скрывает биография Эйнштейна

Альберт Эйнштейн, родившийся 14 марта 1879 года, был самой незаурядной фигурой своего времени. Его жизнь окутана самыми разными мифами и легендами, в правдивости которых сомневаются и по сей день. Сегодня в честь 145-летия со дня рождения гениального физика мы собрали интересные факты из его жизни, которые могут показаться выдумкой.
1. Родители Эйнштейна долго думали, что у ребенка задержки в развитии
В детстве будущий ученый не подавал особых надежд. Эйнштейн долго молчал (до трех или пяти лет, согласно разным данным), и его родители думали, что у сына задержки в развитии. Постепенно маленький Альберт начал говорить, но очень неуверенно. Он научился составлять полные предложения, сначала бормоча их про себя, а потом уже произнося их вслух.
2. В школе Эйнштейн отлично учился
Существует заблуждение о том, что будущий гений был плохим учеником. На самом деле, молодой Альберт превосходил своих сверстников по многим предметам. Однако учителя не всегда одобряли будущего ученого из-за его критического мышления и склонности к спорам.
3. Он любил парусный спорт
Эйнштейн всю жизнь страстно увлекался парусным спортом. Он часто отправлялся на яхте в одиночестве. Этот факт говорит о том, что даже великий физик нуждался в отдельной от науки отдушине.
4. Эйнштейн был дамским угодником
Романтические письма, сложные отношения, брак с двоюродной сестрой, многочисленные романы… В любовной жизни гения можно было легко запутаться, и об этом знают немногие.
5. За ним следили спецслужбы
После переезда в США за Эйнштейном начали тщательно наблюдать агенты ФБР. К моменту его смерти дело ученого насчитывало около полутора тысяч страниц. Спецслужбы серьезно подозревали Альберта в шпионаже в пользу СССР.
6. Физик выступал за ядерное оружие
Несмотря на ненависть к войне, Эйнштейн считал, что Америке нужна ядерная бомба. Его двойственная позиция была вызвана исследованиями ядерного оружия в нацистской Германии. Физик написал знаменитое письмо Рузвельту, которое и послужило началом Манхэттенского проекта.
7. Ученый мог стать президентом
После смерти первого президента Израиля Хаима Вейцмана Эйнштейну предложили занять эту должность. Однако физик отказался, ссылаясь на отсутствие опыта в государственной деятельности.
8. Эйнштейн никогда не носил носки
Даже на официальных мероприятиях он придерживался этого принципа. Некоторые считают, что он хотел быть ближе к простым людям, другие видят в этом признак свободной личности.
9. Ученый не чистил зубы
Физик долгие годы не заботился о гигиене полости рта, утверждая, что щетина зубной щетки «способна просверлить даже алмаз». Однако первая жена Милева Марич научила его правильно ухаживать за зубами, что сохранило его улыбку.
Олеся Маевская