Что скрывает биография Эйнштейна

В детстве будущий ученый не подавал особых надежд. Эйнштейн долго молчал (до трех или пяти лет, согласно разным данным), и его родители думали, что у сына задержки в развитии. Постепенно маленький Альберт начал говорить, но очень неуверенно. Он научился составлять полные предложения, сначала бормоча их про себя, а потом уже произнося их вслух.