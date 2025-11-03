Что сказал Трамп в новом интервью: хвалил Путина, пообещал решить конфликт на Украине

«И Путин, и Си — жесткие. Оба умные. Это очень сильные лидеры. С такими людьми нельзя играть. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не приходят и не говорят: “О, какой прекрасный день! Смотрите, как светит солнце, как приятно.” Это серьезные люди. Это умные, жесткие лидеры», — рассказал о своих ощущениях Трамп.