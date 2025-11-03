Что сказал Трамп в новом интервью: хвалил Путина, пообещал решить конфликт на Украине

Президент США дал интервью телеканалу CBS. Политик в разговоре с журналистом затронул почти все актуальные темы. Например, назвал Путина и Си Цзиньпина умными и решительными лидерами, к которым нужно серьезно относиться.
«И Путин, и Си — жесткие. Оба умные. Это очень сильные лидеры. С такими людьми нельзя играть. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не приходят и не говорят: “О, какой прекрасный день! Смотрите, как светит солнце, как приятно.” Это серьезные люди. Это умные, жесткие лидеры», — рассказал о своих ощущениях Трамп.
При этом Дональд снова отметил, что конфликт на Украине достался ему от администрации Байдена (прошлого президента). По словам лидера США, при нем бы такой ситуации не произошло, так как он не допустил бы столкновения. Чиновник заявил: «думаю, мы справимся».
Трамп напомнил, что на должности президента смог решить восемь из десяти военных конфликтов. Каждый раз он угрожал обеим сторонам введением санкций и ограничением бизнеса, что срабатывало. Однако с Россией такая мера давления была не слишком эффективной, так как у США и РФ почти нет общего бизнеса.
«Во-первых, он (Путин) не тот человек, который много у нас покупает… И я думаю, что он хотел бы вести торговлю с нами и заработать для России много денег. И я считаю, что это замечательно», — объяснил Трамп.
Насчет ядерных испытаний в США президент предложил не переживать, так как их проводят многие страны, просто не рассказывая об этом. Политик отметил, что эти мероприятия важны, ведь позволяют понять, все ли исправно работает.
Также Трамп уточнил, что США «вряд ли» будут воевать с Венесуэлой, хоть те и обращались с Америкой «очень плохо». В то же время он отметил, что «дни Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены».
На третий президентский срок политик баллотироваться не собирается, хотя «многие выступают за его дальнейшее пребывание у власти». Своими преемниками Дональд назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио.