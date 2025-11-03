Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что сказал Трамп в новом интервью: хвалил Путина, пообещал решить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп дал новое интервью, в котором поговорил на тему ядерных испытаний, Путина и конфликта на Украине.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Президент США дал интервью телеканалу CBS. Политик в разговоре с журналистом затронул почти все актуальные темы. Например, назвал Путина и Си Цзиньпина умными и решительными лидерами, к которым нужно серьезно относиться.

«И Путин, и Си — жесткие. Оба умные. Это очень сильные лидеры. С такими людьми нельзя играть. К ним нужно относиться очень серьезно. Они не приходят и не говорят: “О, какой прекрасный день! Смотрите, как светит солнце, как приятно.” Это серьезные люди. Это умные, жесткие лидеры», — рассказал о своих ощущениях Трамп.

При этом Дональд снова отметил, что конфликт на Украине достался ему от администрации Байдена (прошлого президента). По словам лидера США, при нем бы такой ситуации не произошло, так как он не допустил бы столкновения. Чиновник заявил: «думаю, мы справимся».

Трамп напомнил, что на должности президента смог решить восемь из десяти военных конфликтов. Каждый раз он угрожал обеим сторонам введением санкций и ограничением бизнеса, что срабатывало. Однако с Россией такая мера давления была не слишком эффективной, так как у США и РФ почти нет общего бизнеса.

«Во-первых, он (Путин) не тот человек, который много у нас покупает… И я думаю, что он хотел бы вести торговлю с нами и заработать для России много денег. И я считаю, что это замечательно», — объяснил Трамп.

Насчет ядерных испытаний в США президент предложил не переживать, так как их проводят многие страны, просто не рассказывая об этом. Политик отметил, что эти мероприятия важны, ведь позволяют понять, все ли исправно работает.

Также Трамп уточнил, что США «вряд ли» будут воевать с Венесуэлой, хоть те и обращались с Америкой «очень плохо». В то же время он отметил, что «дни Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены».

На третий президентский срок политик баллотироваться не собирается, хотя «многие выступают за его дальнейшее пребывание у власти». Своими преемниками Дональд назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио.

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше