Что нужно сделать в квартире перед тем, как уехать в отпуск: чек-лист

Важное правило — не откладывайте уборку на потом. Когда вы вернетесь назад из путешествия, после долгой дороги вам захочется отдохнуть. Поэтому до отъезда сделайте влажную уборку, вынесите мусор, поменяйте постельное белье и постирайте все вещи. Если вы уезжаете надолго, почистите и сверните ковры: так они не будут собирать пыль. Не забудьте закрыть окна: в случае пожара сквозняк может только усугубить ситуацию. Наличие занавесок предотвратит выгорание вещей на солнце. Проверьте холодильник и выбросьте продукты, которые быстро портятся. Таким образом, вы не только позаботитесь о чистоте вашей квартиры, но и избежите внезапного нашествия насекомых.