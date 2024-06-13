Что нужно сделать в квартире перед тем, как уехать в отпуск: чек-лист

Начинается лето, а вместе с ним — сезон отпусков. Если вы планируете отправиться в путешествие, перед отъездом нужно как следует подготовить дом: составили чек-лист, чтобы вы ничего не забыли.
1. Наведите порядок дома
Важное правило — не откладывайте уборку на потом. Когда вы вернетесь назад из путешествия, после долгой дороги вам захочется отдохнуть. Поэтому до отъезда сделайте влажную уборку, вынесите мусор, поменяйте постельное белье и постирайте все вещи. Если вы уезжаете надолго, почистите и сверните ковры: так они не будут собирать пыль. Не забудьте закрыть окна: в случае пожара сквозняк может только усугубить ситуацию. Наличие занавесок предотвратит выгорание вещей на солнце. Проверьте холодильник и выбросьте продукты, которые быстро портятся. Таким образом, вы не только позаботитесь о чистоте вашей квартиры, но и избежите внезапного нашествия насекомых.
2. Проведите профилактический осмотр дома
Перед отпуском необходимо устранить все неисправности — такие как капающий кран или мигающая лампочка. Поэтому не лишним будет провести профилактический осмотр всевозможных вещей: это поможет избежать проблем в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Также лучше оставить запасной ключ близкому человеку и передать его номер телефона консьержу или соседям, чтобы в случае чрезвычайного происшествия была возможность попасть в квартиру.
3. Отключите все электроприборы
Сделайте это в целях безопасности и экономии бюджета. Большинство технических устройств даже в выключенном состоянии работают в «режиме ожидания». Это значит, что определенное количество электроэнергии все равно расходуется, и счетчики фиксируют это. Не забывайте, что и электроприбор быстрее «стареет». Поэтому смело выключайте компьютеры, принтеры, микроволновки и телевизоры из розеток.
4. Перекройте воду и газ
Это поможет избежать неожиданных потопов и утечки газа: так вы сможете уберечь и свою, и соседские квартиры. Конечно, вероятность чрезвычайного происшествия мала, но лучше перестраховаться.
5. Позаботьтесь о комнатных растениях
Попросите соседей или друзей время от времени поливать их. А если ваши цветы не требуют особого ухода, просто поместите их в поддоны с водой и уберите подальше от возможных сквозняков и сильного солнца. Если же вы оставляете целый сад или огород, то помните, что есть специальные устройства автополива. Это емкости, которые вставляются в горшки и поливают землю автоматически: такой гаджет точно станет спасением для растений на время вашего путешествия.
Автор: Елизавета Чеботарева