Что россияне думают о новых памятниках Сталину: результаты опроса ВФокусе Mail

С другой стороны, почти треть опрошенных (28%) категорически против подобных инициатив, считают их недопустимыми в современной России. Еще 7% допускают использование имени Сталина исключительно в образовательном контексте, без официальной фиксации в названиях.

25% занимают промежуточную позицию, считая такие наименования возможными, но только если они связаны с конкретными историческими событиями. Это может отражать стремление сохранить историческую память, избегая при этом идеологического конфликта. Менее 3% не задумывалось об этом.