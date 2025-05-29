Что россияне думают о новых памятниках Сталину: результаты опроса ВФокусе Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 28 мая. В опросе приняли участие свыше 22 тысяч человек из 50 регионов России.
Роль в истории
Оценка исторической фигуры Иосифа Сталина в российском обществе остается преимущественно положительной: 60% респондентов (41% — крайне положительно и 19% — скорее положительно) воспринимают его как выдающегося или значимого государственного деятеля. В то же время около 29% (13% — крайне отрицательно, 16% — скорее отрицательно) высказывают критическую позицию, в том числе осуждают репрессии и считают его тираном. Нейтральную оценку дали 10% опрошенных, тогда как менее 1% затруднились с ответом.
Общественное мнение о Сталине в современной России поляризованно, однако доля позитивных оценок заметно превышает долю негативных, что может свидетельствовать о популярности образа «сильного лидера», усиленного исторической дистанцией и современной трактовкой событий.
Сталинские топонимы
Идея возвращения имен, связанных со Сталиным, таких как Сталинград, вызывает противоречивые реакции в обществе. 46% респондентов (29% — «да, обязательно» и 17% — «скорее да») поддерживают эту инициативу, воспринимая ее как акт исторической справедливости или важную часть национальной памяти. Вместе с тем 33% опрошенных выступают против (20% — категорически против, 14% — скорее против), опасаясь усиления общественного раскола. Дополнительные 20% считают возможным возвращение сталинских топонимов только при условии учета мнения местных жителей, что говорит о стремлении к компромиссу и осторожному подходу.
Незначительная доля затруднившихся с ответом — менее 1% — подтверждает, что тема остается актуальной и чувствительной. В целом общественное мнение склоняется в сторону поддержки переименований, но сохраняется заметный уровень оппозиции, указывающий на наличие глубоких исторических и нравственных разногласий.
Новые памятники
Отношение россиян к установке новых памятников Сталину в общественных местах остается разделенным, однако с перевесом в сторону поддержки. 46% респондентов (27% — полностью поддерживают, 19% — скорее за) положительно воспринимают идею установки таких памятников, считая это признанием его исторической роли или героизацией. Вместе с тем треть (32%) выступает против установки памятников (20% — категорически, 12% — скорее против), воспринимая это как прославление неоднозначной фигуры. Значимая часть опрошенных — 21% — занимают промежуточную позицию: они считают памятники допустимыми, но только с историческим объяснением и в соответствующих местах. Лишь 1% выразил безразличие.
Тема установки памятников Иосифу Сталину остается чувствительной и политически нагруженной, отражая противоречивое восприятие его наследия в массовом сознании. Большая доля поддержки свидетельствует о продолжающемся процессе переоценки роли Сталина в истории, при этом значительное число противников указывает на устойчивое моральное и историческое неприятие.
Большинство россиян — 85% — высказываются за сохранение уже существующих памятников Иосифу Сталину, однако их позиции расходятся в деталях. Так, 43% опрошенных считают, что число таких памятников должно быть увеличено, подчеркивая положительное отношение к фигуре Сталина и его роли в истории. 42% респондентов придерживаются более сдержанной позиции: они выступают за сохранение уже установленных памятников как элемента исторической памяти, но без инициативы по созданию новых.
Лишь 12% считают необходимым убрать существующие памятники из общественного пространства и перенести их в музеи или архивы, что свидетельствует о сравнительно небольшой, но устойчивой оппозиции символическому присутствию Сталина в публичной среде.
Однако отношение к ним варьируется от символической поддержки до активного стремления к расширению их присутствия. Доля затруднившихся с ответом — 3% — указывает на относительную определенность общественного мнения по данному вопросу.
Городская инфраструктура
Вопрос о присвоении имени Сталина современным школам, улицам и проспектам вызывает разноречивую реакцию в обществе. Примерно 37% респондентов (18% — «это способ сохранить историческую память», 19% — «Сталин достоин таких почестей») поддерживают идею увековечения имени Сталина в названиях объектов городской инфраструктуры, что указывает на наличие устойчивого запроса на символическое признание его роли в истории.
С другой стороны, почти треть опрошенных (28%) категорически против подобных инициатив, считают их недопустимыми в современной России. Еще 7% допускают использование имени Сталина исключительно в образовательном контексте, без официальной фиксации в названиях.
25% занимают промежуточную позицию, считая такие наименования возможными, но только если они связаны с конкретными историческими событиями. Это может отражать стремление сохранить историческую память, избегая при этом идеологического конфликта. Менее 3% не задумывалось об этом.
Школьная программа
Большинство россиян (более 79%) считают, что Иосиф Сталин должен занимать значительное место в школьной программе по истории, но при этом акценты различаются. Наиболее распространенной является позиция о необходимости объективного подхода — 40% — с рассмотрением как достижений, так и преступлений, что свидетельствует о запросе на сбалансированное преподавание без предвзятости.
25% респондентов выступают за значимое освещение фигуры Иосифа Сталина как создателя великой державы, а 14% — за расширенное внимание к его роли в индустриализации и победе в Великой Отечественной войне.
В то же время 14% считают Сталина достойным примером для подражания в управлении государством, что говорит о частичном идеализированном восприятии его образа.
Лишь 7% настаивают на минимальном упоминании с акцентом на репрессии и диктатуре, а менее 1% затруднились с ответом.
Волгоград или Сталинград
Мнения россиян о возвращении Волгограду названия «Сталинград» разделились, при этом преобладает поддержка или условное одобрение такой инициативы. 32% опрошенных выступают за возвращение имени Сталинград как символа победы в Великой Отечественной войне, подчеркивая важность исторической памяти.
28% считают, что решение должны принимать сами жители города, демонстрируя уважение к местному мнению и осмотрительность по отношению к исторически чувствительным вопросам.
Еще 11% выступают за проведение всероссийского референдума, что также указывает на готовность рассмотреть переименование, но в демократическом ключе.
Таким образом, более 70% респондентов в той или иной степени допускают возможность возвращения названия «Сталинград», если это будет результатом всероссийского референдума либо голосования среди жителей города.
Против этой идеи решительно выступают 25%, считая ее неприемлемой в современной России, а 4% выбрали вариант с возвращением дореволюционного названия «Царицын». Лишь 1% не определились с позицией, что говорит о высокой вовлеченности граждан в тему символической политики и исторического наследия.
Личное восприятие
Личностные ассоциации россиян со словом «Сталин» демонстрируют двойственность восприятия его фигуры в общественном сознании.
С одной стороны, на первом месте стоят ассоциации с победой в Великой Отечественной войне — 25% — и понятием силы, порядка и дисциплины — 25%. Эти ответы свидетельствуют о высоком уровне уважения к роли Сталина как символа национальной мощи и победы.
21% респондентов связывают его имя с индустриализацией и развитием страны, что говорит о восприятии Иосифа Сталина как эффективного управленца и реформатора.
С другой стороны, значительная доля россиян — 17% — в первую очередь вспоминают репрессии и страх, а еще 10% — тоталитаризм и культ личности, что подчеркивает сохранение критического отношения к его правлению у части населения. Можно говорить о позитивных ассоциациях: Сталин — символ победы и порядка для 61%, а для 27% символ репрессий и диктатуры. Лишь 2% затруднились с ответом, что указывает на устойчивую эмоциональную окрашенность имени Сталина в массовом восприятии.
Роль в истории
Оценка исторической роли Сталина в массовом сознании россиян отражает сложное и многогранное восприятие, сочетающее признание его достижений и осознание тяжелых последствий его правления.
Наиболее широко признаются следующие факты:
- победу СССР в Великой Отечественной войне под руководством Сталина поддерживают 23% респондентов, что подчеркивает его роль как военного лидера;
- рывок страны от аграрной экономики к индустриальной державе отмечают 20%, признавая масштабные экономические преобразования;
- стремление СССР стать сверхдержавой с ядерным оружием и мощной армией, достигнутое при Сталине, признают 23%.
- Кроме того, 13% считают, что Сталин навсегда изменил ход мировой истории, что говорит о восприятии его фигуры как ключевой в мировом контексте.
Однако вместе с этим достаточно значительная часть респондентов признают и негативные стороны его правления:
- 12% считают методы управления Сталина неоправданно жестокими, несмотря на достигнутые цели, и подчеркивают гуманитарную цену достижений;
- 8% отмечают невосполнимый урон человеческим судьбам и культуре, нанесенный его правлением.
- Лишь 0,5% не согласны ни с одним из приведенных утверждений, что указывает на высокий уровень осведомленности и сформированности мнений об Иосифе Сталине.
Как итог, массовое сознание воспринимает Сталина как фигуру с большой исторической значимостью, чье наследие вызывает как уважение за достижения, так и критику за методы и последствия.
Как считали
В опросе преобладают мужчины — их доля составляет 70%, в то время как женщины составляют около 30%. Такая значительная гендерная разница может влиять на результаты, учитывая, что восприятие исторических фигур часто зависит от пола респондента.
По возрасту:
Основная масса участников опроса — это взрослые люди среднего и старшего возраста. Наиболее многочисленные возрастные группы:
- 56−65 лет — 26,21%
- 46−55 лет — 25,07%
- старше 65 лет — 21,76%
- 36−45 лет — 19,63%.
Молодежь (с 14 до 35 лет) составляет лишь около 7,32% (сумма возрастных групп до 18, 18−25 и 26−35 лет).
Артём Гингер