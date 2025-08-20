Что реально стоит за переговорами в Белом доме: мнение Китая

«Хотя во время марафона встреч в Белом доме в понедельник все, казалось, сохраняли деликатно-сердечный настрой, чтобы сосредоточить внимание на коллективной цели прекращения российско-украинского конфликта, разногласия между США и их европейскими союзниками относительно того, как эта цель должна быть достигнута, сохраняются. <…> То, что президент США [Дональд Трамп] объявил о планах организации трехсторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным, Зеленским и им самим, подразумевает, что на Украину и европейские страны, возможно, оказывалось давление с целью смягчения их позиции по территориальному вопросу, а также по вопросу прекращения огня, которое они когда-то считали необходимым условием для любых переговоров», — указано в материале.