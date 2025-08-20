Что реально стоит за переговорами в Белом доме: мнение Китая

В материале общественно-политической газеты China Daily указано, что намерение Трампа провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной говорит о его попытке заставить Евросоюз смягчить позицию по вопросам территорий и прекращения огня.
«Хотя во время марафона встреч в Белом доме в понедельник все, казалось, сохраняли деликатно-сердечный настрой, чтобы сосредоточить внимание на коллективной цели прекращения российско-украинского конфликта, разногласия между США и их европейскими союзниками относительно того, как эта цель должна быть достигнута, сохраняются. <…> То, что президент США [Дональд Трамп] объявил о планах организации трехсторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным, Зеленским и им самим, подразумевает, что на Украину и европейские страны, возможно, оказывалось давление с целью смягчения их позиции по территориальному вопросу, а также по вопросу прекращения огня, которое они когда-то считали необходимым условием для любых переговоров», — указано в материале.
Китайские журналисты обратили внимание на организацию трехсторонней встречи, в ходе которой первоначально будет обсуждаться ряд вопросов, а территориальные споры будут перенесены на следующие переговоры.
«Тот факт, что трехсторонняя встреча организуется после согласования включения территориального вопроса в будущие обсуждения, указывает на то, что и Украина, и ее европейские союзники признают, что прекращение огня больше не является необходимым условием для переговоров», — отмечается в статье.
Авторы подчеркивают, что путь к урегулированию конфликта будет сложным и полным разногласий, однако переговоры являются более эффективным путем продвижения вперед. Их слова приводит EADaily со ссылкой на China Daily.
«Переговоры, даже если они трудны, гораздо предпочтительнее конфронтации», — пишет издание.
Мнение западной прессы относительно переговоров разнится. Одни журналисты видят в них попытку прорыва к миру, другие — тактическое сближение перед новым туром противостояния.