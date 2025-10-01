Что рассказал основатель Telegram Дуров в новом интервью: отравление и давление французской разведки

- Перед выборами в Румынии и Молдавии с Дуровым связывались представители французской разведки, которые просили удалить определенные каналы. За это власти обещали связаться с судьей, который ведет дело Дурова, и договориться о послаблениях. Основатель Telegram удалил часть каналов, нарушавших правила платформы, но остальные трогать не стал.
- В 2018 году Дуров нашел странный пакет возле своих дверей. Через час у него начало отказывать зрение, ломать тело и учащаться дыхание. Программист уверен, что его пытались отравить, и в тот момент попрощался с жизнью.
- Дуров пояснил, зачем в прошлом интервью поставил на фоне два стула из российской тюремной загадки. По его словам, это означает тяжелый выбор из двух плохих вариантов. В таком случае политикам не нужно выбирать ничего, считает Дуров.
- Основатель Telegram общается с Эдвардом Сноуденом и уважает его за совершенный поступок.
- Ежедневно в Telegram блокируют около 100 каналов с жестоким контентом и пропагандой терроризма.
- Дуров не смотрит порно. По его мнению, это обмен энергии на мимолетное удовольствие, поэтому он живет настоящим.
- Российский программист не использует мобильный телефон, так как не любит отвлекаться. Также Дуров заявил, что не хочет, чтобы ему диктовали повестку.
- Дуров отказался от сахара и таблеток, так как они лишь приглушают боль. Вместо этого он занимается спортом 5−6 раз в неделю.
