Что проверяет служба безопасности при приеме на работу

Работодатель уточняет, как проявил себя претендент, какие у него качества, насколько успешными были его проекты, были ли дисциплинарные нарушения. Также спрашивают, обращался ли человек в суд, жаловался ли в Федеральную инспекцию труда или прокуратуру.