Что проверяет служба безопасности при приеме на работу

Проверка соискателя службой безопасности (СБ) — важная часть приема на работу. В законе не прописано, что она действительно нужна, однако в компаниях эту процедуру проводят достаточно часто.
Никто не хочет иметь дело с «проблемным» сотрудником, так как после испытательного срока расторгнуть договор достаточно трудно. Поэтому представители СБ проверяют информацию о трудовом опыте человека, просматривают социальные сети, устанавливают наличие/отсутствие судимостей и правонарушений, а также проверяют легальность нахождения на территории страны, подлинность паспорта, ИНН, СНИЛС и прочих документов.
Некоторым компаниям важно отсутствие у кандидата тех или иных долгов и штрафов.
Служба безопасности проверяет либо одного, либо двух-трех претендентов, когда есть максимальная определенность по будущему сотруднику. Процедура проходит до предоставления офера соискателю.
Что проверяет СБ при трудоустройстве
Сведения о предыдущей работе
Обычно новый работодатель получает информацию о кандидате с прошлого места работы, где он был трудоустроен.
Работодатель уточняет, как проявил себя претендент, какие у него качества, насколько успешными были его проекты, были ли дисциплинарные нарушения. Также спрашивают, обращался ли человек в суд, жаловался ли в Федеральную инспекцию труда или прокуратуру.
Долги по исполнительным производствам
Информация о долгах гражданина есть в базе данных Федеральной службы судебных приставов. В списке только долги, по которым было решение суда. Чтобы проверить информацию, хватит ФИО, даты рождения соискателя и название субъекта РФ.
Сотрудники СБ узнают информацию о сумме долга, когда он появился и причину образования задолженности. На основе этого работодатель делает выводы о претенденте на место.
Судебные дела
Обычно СБ проверяет историю судопроизводства по месту жительства соискателя.
Если будущий работник находится в статусе ответчика по большому количеству дел, особенно связанных с погашением задолженности, это повод для работодателя задуматься о его благонадежности.
Банкротство
Если человека объявили банкротом, работодатель может воспринять это как необязательность соискателя, который взял деньги в долг, но не сумел или не захотел их вернуть.
Кредитная история
Кредитная история становится доступна только с согласия кандидата. Она показывает, насколько дисциплинированно себя ведет кандидат. Так, если он просрочил несколько платежей, работодатель задумается о необязательности будущего сотрудника.
Сведения о кредитной истории хранятся семь лет.
Информация от соседей
Данная проверка проходит редко и проводится только с согласия соискателя.
Сотрудники СБ спрашивают у соседей кандидата, принимает ли он наркотики, злоупотребляет ли спиртным, какой ведет образ жизни, не нарушал ли закон и какие у него взаимоотношения в семье.
Проверка на полиграфе
Чаще всего подобная процедура проходит при трудоустройстве на должности в государственных структурах.
Проверка обычно включает в себя три блока.
- Нейтральные вопросы. Например, как вас зовут, сколько вам лет, какого цвета ваши глаза.
- Неудобные вопросы. К примеру, употребляли ли вы наркотики, есть ли у вас алкогольная зависимость, нарушали ли вы когда-нибудь антикоррупционные законы.
- Значимые вопросы. Какие у вас планы на новом месте работы.
Социальные сети
Необходимо быть внимательным при ведении соцсетей. В СБ могут обратить внимание на подписки кандидата, посты, фотографии и друзей. Если же страница в Сети пустая, у сотрудников появятся вопросы.
Судимость
Если человек ранее совершил преступление, а судимость еще не снята или не погашена, он не может работать по ряду специальностей. К примеру, не станет государственным служащим.
Если соискатель совершал преступления против жизни и здоровья людей, его не возьмут на работу в школу.
Сколько времени занимает проверка СБ
Обычно проверка СБ занимает от одного до пяти дней, однако в некоторых случаях она может затянуться на неделю.
Точные сроки назвать трудно, так как в законе они не прописаны.
Как себя вести с сотрудниками службы безопасности
Сотрудники СБ также могут проводить сосебедования после предварительной проверки данных. И, поскольку они уже достаточно знают о кандидате, следует говорить правду. Стоит держаться спокойно и уверенно, не поддаваться на провокации и не давать неточной информации по анкетным данным.
Нужно постараться произвести самое положительное впечатление на СБ.
Может ли СБ отказать в трудоустройстве
Если сотрудники СБ обнаружили судимость у кандидата, компрометирующие материалы на страницах в социальных сетях, получили негативную информацию от бывшего работодателя или увидели связь с конкурирующими компаниями, они имеют право отказать в трудоустройстве. Вероятно, причину соискателю не объяснят.
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