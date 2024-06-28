Что произойдет с вашим организмом после того, как вы бросите курить

«Процесс восстановления организма после отказа от курения — это постепенный, но значительный процесс очищения органов и систем от токсинов, и восстановления их функций», — утверждает пульмонолог.
Итак, какие изменения происходят с организмом?
Первые дни
— Через 20 минут. Уже через 20 минут после последней выкуренной сигареты, давление и пульс начинают возвращаться к нормальным значениям, улучшается кровообращение;
— Через 8 часов. Уровень угарного газа в крови снизится, а уровень кислорода повысится, улучшая питание тканей и сосудов;
— Через 24 часа. Углекислый газ покидает организм, что способствует улучшению дыхания. Риск сердечного приступа уменьшается благодаря расширению сосудов и повышению уровня кислорода в крови.
Первая неделя:
— Через 48 часов. Нервные окончания начнут регенерироваться, восстанавливая чувства обоняния и вкуса. Органы начинают восстанавливать свою чувствительность к инсулину, что улучшает обмен веществ;
— Через 72 часа: Дыхание улучшается, бронхи начинают расширяться, легочная емкость возрастает. Дыхание становится легче, а запах дыма уходит из организма.
Пульмонолог предупреждает, что в первую неделю после отказа от курения человек может испытывать симптомы абстиненции, такие, как раздражительность, бессонница, изменение аппетита, депрессия.
Первые месяцы:
— Через 1 месяц. Выполнять физические нагрузки становится легче. Заложенность носа и одышка уменьшаются; начинают восстанавливаться легкие;
— Через 3 месяца. Кожа приобретает более здоровый цвет. У женщин повышается репродуктивная функция, риск преждевременных родов снижается.
Первый год:
— Через 1 год. Риск сердечного приступа, инсульта и коронарной болезни сердца снижается, по словам врача, на половину по сравнению с курильщиками;
— Через 1 год и далее. Улучшение легочной функции, снижение риска рака легких и других видов рака;
Как правило, через год после отказа от курения человек перестает испытывать тягу к нему.
5 лет:
Риск инфаркта уменьшается до уровня некурящих.
10 лет:
Риск развития рака легких снижается наполовину по сравнению с теми, кто продолжает курить.
15 лет:
Риск заболеваний сердца становится таким же, как у некурящих.
«Отказ от курения может быть трудным, но преимущества для здоровья огромны. Поддержка со стороны близких, использование лекарств по облегчению отказа от никотина и консультации специалистов могут помочь в этом процессе», — констатировал эксперт.