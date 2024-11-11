Что произойдет, если люди вдруг исчезнут с лица Земли: Разумным видом могут стать бабуины и еноты

Что произойдет на Земле, если люди в один прекрасный день исчезнут? Вы скажете, фантастика? Ничего подобного! Вирусы, войны, катастрофы — сами знаете, с кем не бывает? Тем более такой сценарий почти реализовался 75 тысяч лет назад, когда в результате катастрофического извержения супервулкана Тобо на планете наступила вулканическая зима и численность человечества сократилось до 2000 мужчин и женщин.
Возможно, отголоски подобных событий легли в основу библейской легенды о Всемирном потопе, когда Бог, убедившись в порочности человечества, решил его истребить. Кто знает, сколько нам еще надо нагрешить, чтобы чаша терпения Всевышнего переполнилась и он обнулил род людской без всяких запасных вариантов вроде праведника Ноя… И что тогда? Что останется после нас?
Это может показаться странным, но ученые иногда всерьез задумываются над такими перспективами.
— Первое, что сразу будет заметно сразу после исчезновения человечества — это тишина! — говорит Карлтон Басмаджян, доцент кафедры городского дизайна Университета Айовы. — Мир станет необыкновенно тихим, и вы бы поняли какое невероятное количество шума производит человечество.
Но тишина и умиротворение продлятся недолго. Наш уход будет сопровождаться катастрофическими событиями и запустит череду техногенных катаклизмов. Вот хронология событий которую предлагают реконструкторы.
Временная шкала апокалипсиса
1 день
- Через несколько часов из-за отсутствия операторов начнутся пожары на нефтеперерабатывающих заводах.
- Тепловые электростанции, работающие на ископаемом топливе, прекратят работу после того, как исчерпают заготовленные запасы угля и мазута, в результате начнутся каскадные отключения электричества по всему миру.
- После первых же заморозков лопнут трубы системы отопления, многоэтажные домов будут затоплены водой. Водопроводные системы городов тоже выйдут из строя. Из-за потоков воды, асфальтовые дороги начнут разрушаться.
2−3 дня
- Метрополитены крупных городов, в том числе Москвы и Питера, будут затоплены в течение 36 часов, поскольку без операторов выйдут из строя насосы, откачивающие грунтовую воду.
- Через 48 часов, зарегистрировав снижение потребляемой энергии, атомные электростанции перейдут в безопасный режим и прекратят подачу электроэнергии.
10 дней
- Закончится топливо в аварийных генераторах, которые обеспечивают работу систем охлаждения атомных электростанций. После испарения воды, охлаждающей реакторы, они начнут взрываться. В мире насчитывается порядка 450 атомных реакторов, их аварии приведут к последствиям, напоминающим катастрофы на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-I».
- Гидроэлектростанции смогут работать без людей от одной недели до 2−3 месяцев. По мере отказов оборудования и аварийных ситуаций автоматика один за другим будет отключать узлы и агрегаты. Крупные города окончательно погрузятся в тьму.
1 месяц
- После отключения гидроэлектростанций уровень воды в водохранилищах начнет расти. Прорыв плотин, при котором города, построенные ниже по течению, например, Благовещенск, будут смыты потоками воды — это вопрос времени.
6 месяцев
- Крысы и мыши уничтожат все съедобные запасы в супермаркетах и складах, и начнут покидать города. Одомашненным животным придется очень тяжело. Коровы, куры, свиньи станут легкой добычей хищников. Даже собакам будет невероятно тяжело найти себе нишу в дикой природе. Зато котики будут благоденствовать.
2 года
- Отсутствие людей вызовет взрывной рост численности диких животных. Волки, медведи, лисы, зайцы, олени, начнут заселять территорию городов.
5 лет
- Большая часть городов будет покрыта плотным слоем земли и растений. Красная площадь в Москве превратиться в живописный зеленую полянку.
25 лет
- Музейные мумии без поддержания постоянной температуры начнут гнить. От тел египетских фараонов, Владимира Ленина и их «коллег» останутся только скелеты.
30 лет
- На Землю начнут падать спутники, поскольку некому корректировать орбиту их движения. В том числе рухнет и Международная космическая станция.
70−75 лет
- Змеи невероятно расплодятся и станут гораздо крупнее в размерах. Они процветают потому что популяция грызунов — их главной кормовой базы — многократно увеличилась после исчезновения людей.
150−200 лет
- Треть всех небоскрёбов мира рухнет. Одним из первых обрушится Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Эйфелева башня будет «съедена» коррозией, верхняя часть главного символа Парижа, упадет во время штормового ветра.
- На планете окончательно перестанет звучать человеческая речь — умрут последние говорящие попугаи, которые повторяли слова своих хозяев.
1000−1500 лет
- Большинство современных городов будут покрыты ковром из растений. Видимых глазом доказательств существования человеческой цивилизации почти не останется. Дольше всех простоят здания и конструкции, сделанные из массивных камней: египетские пирамиды, Великая Китайская стена, средневековые замки.
Следы человечества ищите на Луне
В палеонтологической летописи от человеческой цивилизации останется лишь тонкий слой пластика, радиоактивных изотопов и куриных костей (мы убиваем 60 миллиардов кур в год). Если на Землю прилетят инопланетяне, они смогут узнать о существовании в прошлом высокоразвитой цивилизации благодаря ГМО. Даже спустя миллионы лет анализ ДНК одичавших сельскохозяйственных культур продемонстрирует следы вмешательства в геном растений генных инженеров.
За пределами Земли наш след в истории окажется более зримым. Напоминанием о существовании человечества станут луноходы. Советские, американские, и китайские машины прекрасно сохранятся на Луне, поскольку там нет ни воздуха, ни воды, ни землетрясений.
Кроме того, услышать человечество можно будет даже спустя миллионы лет после его исчезновения. Вот уже более 100 лет, со времен изобретения радио и телевидения, земляне с помощью электромагнитных волн транслируют свою культуру в далекий космос. И где-нибудь на расстоянии 100 световых лет зеленые человечки, соорудив большую антенну, могут послушать запись выступления Федора Шаляпина, Фредди Меркьюри или группы На-На.
Эти электромагнитные волны будут в течение нескольких миллионов лет все дальше и дальше улетать от Земли. Со временем они станут настолько слабыми, что их будет невозможно отличить от фонового шума космоса.
Сможет ли разумный вид снова развиться после нашего ухода?
Если разумная жизнь однажды появилась на Земле, ничто не мешает природе провернуть этот трюк вторично. Мы — не исключение из правил. Например, по мнению антрополога Станислава Дробышевского, доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ, свою цивилизацию могли создать павианы. Четыре миллиона лет назад их мозг развивался такими же темпами, как у австралопитеков (один из видов австралопитека в итоге стал предком современного человека). Однако, павианы пошли по пути усиления внутренней иерархии, увлеклись доминированием внутри группы и о развитии мозга пришлось забыть.
Скорее всего, разум может развиться среди социальных животных, которым необходим высокий уровень сотрудничества внутри стаи.
— Следующий по величине мозг среди приматов относительно массы тела — у бабуинов, поэтому они являются наиболее вероятным кандидатом, — говорит Алан Вайсман, автор книги «Мир без нас» о том, как будут развиваться события на планете в отсутствии людей. — Они ведут образ жизни, похожий на поведение первых людей, живут в лесах, но также осваивают опушки леса. Они знают, как объединяться против хищников и эффективно собирать пищу в саваннах. Бабуины могли бы занять нашу нишу.
Впрочем, выстрелить могут не только приматы. По мнению Станислава Дробышевского, неплохие шансы стать разумным видом имеют еноты. Это социальные и интеллектуальные животные с ловкими передними конечностями. Единственная проблема в том, что уже 20 миллионов лет еноты не сильно стремятся стать венцом природы. Они и так довольны собой.