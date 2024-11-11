Что произойдет, если люди вдруг исчезнут с лица Земли: Разумным видом могут стать бабуины и еноты

Что произойдет на Земле, если люди в один прекрасный день исчезнут? Вы скажете, фантастика? Ничего подобного! Вирусы, войны, катастрофы — сами знаете, с кем не бывает? Тем более такой сценарий почти реализовался 75 тысяч лет назад, когда в результате катастрофического извержения супервулкана Тобо на планете наступила вулканическая зима и численность человечества сократилось до 2000 мужчин и женщин.