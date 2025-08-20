Что произошло: арабские туристы вслед за россиянами наказывают Азербайджан

Спад спроса среди туристов на Азербайджан
Сначала года Баку вязнет в международных скандалах. Так, конфликт с Москвой и аресты российских журналистов пивели к снижению потока туристов из России, которые долгие годы занимали первую строчку по количеству посещающих страну. Публичная поддержка Пакистана в его конфликте с Индией привела к уменьшению турпотока из Индии. Теперь негативный тренд затронул жителей арабских стран.
За первые семь месяцев текущего года количество посетителей из стран Персидского залива в Азербайджан сократилось на 8.3%. За этот период страну посетили 237 400 человек. На фоне этого заполняемость отелей в Баку упала до критических 15−20%, заявили в Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана.
Как пояснил ВФокусе Mail заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, текущая ситуация может иметь долгосрочные последствия для экономики страны, так как на туризм приходилось от 4% до 5% ВВП Азербайджана.
«Туризм занимает второе место в экономике Азербайджана по объему валютных поступлений, уступая лишь нефтяному сектору. Однако важность этой отрасли измеряется не только цифрами. Она играет ключевую роль в диверсификации экономики, а также является критически важным источником создания рабочих мест как в крупных городах, так и в регионах», — заявил политолог.
Семибратов добавил, что именно поэтому восстановление туристического потока и имиджа страны как гостеприимного направления является для Баку стратегической задачей. «Нынешний кризис бьет не только по карману отельеров и туроператоров. Он ставит под удар малый бизнес, транспортную отрасль и сферу услуг, что в совокупности может оказать значительное мультипликативное негативное воздействие на всю экономику», — резюмировал он.
Арабские туристы отвернулись от Азербаджана за попытку расправы над соотечественниками
Репутацию азербайджанского туризма серьезно подорвал инцидент с иностранными туристами, снявшими провокационное видео на Аллее Шехидов в Баку. На кадрах несколько мужчин о чем-то шутят и смеются, показывая рукой на памятник. Их действия вызвали волну возмущения среди местных жителей и привели к акциям протеста у отеля. Против иностранцев было возбуждено уголовное дело по статье 245 «Надругательство над могилой». Все трое нарушителей были задержаны и арестованы на три месяца. Вместе с этим, в социальных сетях оскорбленные местные жители призывали к физической расправе над туристами.
«Такие истории формируют образ Азербайджана как страны, где националистические настроения преобладают над толерантностью, что отпугивает потенциальных гостей и усугубляет экономические потери», — пояснил политолог. По мнению Семибратова, в отличие от Армении, обладающей многовековой историей государственности, азербайджанская национальная государственность сформировалась относительно недавно — в советский и постсоветский периоды. Именно поэтому укрепление национальной идентичности стало ключевым приоритетом Баку.
«Нынешнее руководство Азербайджана стоит перед стратегическим выбором геополитической ориентации. Несмотря на исторически уважительные отношения с Россией, наблюдается постепенный разворот в сторону других центров влияния», — заключил эксперт.
По его словам, на бытовом уровне Баку пока еще сохраняет положительное восприятие у туристов. Однако в долгосрочной перспективе международное сообщество будет оценивать конкретные шаги властей. Поэтому для восстановления туристической привлекательности властям придется пересмотреть подход к внутренней и внешней политике.
Дарья Баева, Аркадий Иванов.