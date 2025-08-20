Что произошло: арабские туристы вслед за россиянами наказывают Азербайджан

Репутацию азербайджанского туризма серьезно подорвал инцидент с иностранными туристами, снявшими провокационное видео на Аллее Шехидов в Баку. На кадрах несколько мужчин о чем-то шутят и смеются, показывая рукой на памятник. Их действия вызвали волну возмущения среди местных жителей и привели к акциям протеста у отеля. Против иностранцев было возбуждено уголовное дело по статье 245 «Надругательство над могилой». Все трое нарушителей были задержаны и арестованы на три месяца. Вместе с этим, в социальных сетях оскорбленные местные жители призывали к физической расправе над туристами.