Что произойдет с телом человека, который умер на Луне

Как пишет IFLScience, смерть астронавта в космосе — это чрезвычайное событие, которое еще никогда не случалось. Однако у NASA есть специальный план на такой случай. Так, если он погибнет во время выхода в открытый космос, то другие члены экипажа космического корабля и космической станции должны переместить труп в шлюз. На корабле тело должно оставаться в герметичном скафандре. Иначе оно начнет быстро разлагаться, что приведет к появлению сильного неприятного запаха.
На борту Международной космической станции (МКС) тело астронавта полагается, согласно плану, переместить в холодное помещение для сохранения. После этого труп в зависимости от предсмертных желаний умершего могут доставить на Землю или же оно может сгореть в атмосфере вместе с ненужным грузовым космическим кораблем.
Пока у NASA нет четкого плана по действиям экипажа на Марсе или Луне, если там умрет один из астронавтов. Ученые из NASA предложили в случае смерти астронавта на борту космического корабля, который летит на Луну или Марс, не выбрасывать его тело в космос. Вместо этого труп можно поместить в специальный мешок, удерживаемый роботизированным манипулятором снаружи корабля. Из-за очень низкой температуры в открытом космосе тело замерзнет. После этого с помощью роботизированного манипулятора можно подвергать мешок с ним не очень длительным вибрациям. В итоге труп распадется на мелкие кусочки. Останки можно будет доставить на Землю для захоронения.
Если человек умрет на поверхности Луны, его тело, как полагают ученые, кремируют, чтобы убить всех земных микробов, которые могли бы загрязнить Луну. Также умершего могут похоронить на Луне или же оставить просто лежать на поверхности.
По словам ученых, труп, который останется на поверхности Луны, не будет разлагаться так же, как на Земле. Например, если человек умрет на Луне днем, то бактерии начнут нормальный процесс разложения тела. Однако это не продлится долго, так как вода в теле быстро испарится в условиях, близких к условиям космического вакуума.
Когда на Луне наступит ночь, тело замерзнет, и бактерии прекратят процесс разложения, и труп начнет превращаться в мумию. На Луне нет атмосферы и магнитного поля, поэтому сильное излучение Солнца сильнее разрушит тело, хотя этот процесс может быть долгим. Предполагается, что кости умершего могут храниться на поверхности Луны несколько миллионов лет.
Ранее бывший астронавт NASA Лерой Чиао едва не столкнулся с загадочными «металлическими сферами» во время полета на своем самолете. По его словам, встреча с НЛО случилась в августе 2023 года над штатом Техас.