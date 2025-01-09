Что произойдет с телом человека, который умер на Луне

Пока у NASA нет четкого плана по действиям экипажа на Марсе или Луне, если там умрет один из астронавтов. Ученые из NASA предложили в случае смерти астронавта на борту космического корабля, который летит на Луну или Марс, не выбрасывать его тело в космос. Вместо этого труп можно поместить в специальный мешок, удерживаемый роботизированным манипулятором снаружи корабля. Из-за очень низкой температуры в открытом космосе тело замерзнет. После этого с помощью роботизированного манипулятора можно подвергать мешок с ним не очень длительным вибрациям. В итоге труп распадется на мелкие кусочки. Останки можно будет доставить на Землю для захоронения.