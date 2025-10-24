Что происходит в Венесуэле: бомбардировщики и авианосцы США у побережья страны

В Карибском море к северу от Венесуэлы курсируют четыре ракетных эсминца и боевой корабль. Каждый из них может нести до 32 американских крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, там находится и атомная подлодка, которая также оснащена 12 подобными ракетами.