Что происходит в Венесуэле: бомбардировщики и авианосцы США у побережья страны

США намерены начать наземную военную операцию в Венесуэле для борьбы с наркокартелями. Об этом журналистам в Белом доме заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Дальше будет наземная [операция]», — сказал глава Белого дома.
Кроме того, Трамп подтвердил журналистам, что дал разрешение Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) полномочия проводить тайные операции в Венесуэле. Он пояснил, что соответствующее решение было принято, поскольку власти республики отправили своих заключенных из психбольниц, сумасшедших домов в Соединенные Штаты.
Бомбардировщики у побережья Венесуэлы
Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщало, что два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer американских военно-воздушных сил провели полеты около побережья Венесуэлы над нейтральными водами Карибского моря. Они вылетали с авиабазы Дайс в штате Техас. В ходе выполнения задачи самолеты приблизились к республике на расстояние порядка 75 километров.
При этом во время разговора с журналистами в Белом доме Трамп опроверг соответствующую информацию The Wall Street Journal об американских бомбардировщиках.
На минувшей неделе стратегические бомбардировщики также выполняли подобные задачи около республики. В Министерстве войны назвали соответствующие полеты «демонстрацией атаки».
Группировка войск США в Карибском море
Соединенные Штаты сосредоточили на базах в Карибском море большую группировку вооруженных сил. На американской территории Пуэрто-Рико расположены 10 истребителей F-35B Lightning II, 6 AV-8B Harrier, 12 конвертопланов MV-22B Osprey, 7 ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper и 13 вертолетов. Также американские силы расположили там противолодочные самолеты, транспортники и воздушные танкеры.
В Карибском море к северу от Венесуэлы курсируют четыре ракетных эсминца и боевой корабль. Каждый из них может нести до 32 американских крылатых ракет Tomahawk. Кроме того, там находится и атомная подлодка, которая также оснащена 12 подобными ракетами.
Вооруженные силы США также направили в регион три десантных корабля, на борту которых находятся порядка трех тысяч морских пехотинцев.
Ракетные удары
Корабли Соединенных Штатов нанесли уже несколько ракетных ударов по катерам Венесуэлы. По мнению американской стороны, они занимались контрабандой наркотиков. Всего же, по данным США, с начала сентября было совершено не менее девяти атак, в результате которых погибло 37 человек.
В октябре венесуэльское государство объявило о переброске войск на карибское побережье. При этом президент страны Николас Мадуро заявил, что мобилизует порядка миллиона ополченцев.