Что происходит в Казахстане: сорванный теракт и затор на границе

Спецслужбы предотвратили теракт
Сегодня появились сообщения о том, что в Алма-Ате предотвратили теракт, который готовился в сентябре пятью иностранными гражданами. Подробности рассказали в Комитете национальной безопасности Казахстана.
«Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами. Все они арестованы, ведется следствие», — цитирует «РБК» сообщение пресс-службы ведомства.
Проблемы с досмотром поездов на границе
Известно, что 3000 вагонов застряли на казахско-китайской границе. Вероятной причиной стало снижение пропускной способности со стороны КНР через «Алтынколь». По данным национальной ж/д компании «Казахстан темир жолы», прием поездов сократился до 10, а в отдельные дни и до 6 поездов в сутки вместо 14.
В компании сообщили, что на китайской таможне проводят «углубленный досмотр зерновых грузов», включая лабораторные анализы, которые могут занимать до 10 суток.
«Принятая мера носит временный и вынужденный характер и направлена на синхронизацию отправок с фактической готовностью принимающей инфраструктуры за пределами зоны ответственности КТЖ», — приводит Telegram-канал «Sputnik Казахстан» сообщение пресс-службы КТЖ.
Застрявшие фуры
Пробки образовались и на автомобильных дорогах на границе Казахстана. Фуры с грузом, направляющиеся из Китая, Турции и Киргизии в Россию, застряли в Казахстане, через который осуществляется транспортировка товаров. Главная причина связана с усиленными таможенными проверками для борьбы с серым импортом. Машины досматриваются на соответствие товара декларациям.
Отмечается, что на досмотре уже два месяца застряли более 10 тысяч фур. Тысячи российский компаний потеряли свой товар на миллионы рублей из-за пробок.
По данным перевозчиков, товары, не соответствовавшие документам, отправляются обратно на склады временного хранения. Из-за этого продавцы и покупатели уже потеряли сезонные поставки. Предприниматели ожидают, что в ближайшее время цены на логистику и товары вырастут как минимум в два раза.
Продавцы из России сообщают о задержке разных типов грузов — от вещей и автомобилей до скоропортящихся товаров. Сроки доставки увеличились с нескольких дней до нескольких месяцев, что уже привело к срыву сезонных поставок.
Решение вопроса за $1000
Продавцы планируют перейти на легальные поставки, чтобы товары соответствовали всем требованиям сертификации и ввозились официально. В свою очередь, логистические компании вынуждены менять маршруты и перенаправлять грузы через Уссурийск и Беларусь, чтобы обойти возможные проблемы с таможней и соблюдением законов.
Также появились сообщения о предложении услуг по быстрому проходу границы за отдельную плату.
«Импортеры также сообщили нам о появлении “помогал”. Находчивые предлагают ускорить процесс прохождения границы за плату от 300 до 1000 долларов. Цены за контейнер называют разные, в зависимости от товара они могут доходить до 10% его закупочной стоимости», — пишет Telegram-канал Baza.
Ранее сообщалось, что на границе Казахстана застряли фуры с настольными играми, сделанными для любителей под заказ.