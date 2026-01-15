Что происходит в Иране на третью неделю протестов: конфликт с Трампом обостряется

Протесты в Иране вспыхнули еще в конце декабря прошлого года. Тогда люди вышли на митинги из-за падения курса национальной валюты и повышения цен в магазинах. Демонстрации довольно быстро переросли в нечто большее — люди стали нападать на силовиков, захватывать здания и публично сжигать Коран. Власти пытались препятствовать этому и разгонять демонстрации.
Тогда в ситуацию вмешались США. Президент Дональд Трамп встал на сторону протестующих и пообещал заступиться за них, если митинги будут запрещаться. На днях политик пошел дальше и в разговоре с советниками обсудил возможную войну с Ираном. Трамп отметил, что хочет нанести «быстрый и решительный» удар и избежать затяжных боевых действий. Однако это ему гарантировать не смогли.
К тому же возможная война с Ираном ставит под удар американские военные базы, которые находятся в регионе. Одну из таких точек, расположенных в Катаре, солдатам предписали покинуть.
Трамп не отказывается от своих обещаний помочь протестующим, чтобы свергнуть режим, но осторожничает. Например, он признал, что в Иране нет убийств протестующих, а именно этот пункт был главным в его аргументах, чтобы вмешаться в конфликт. Этим вечером, 15 января, в Совбезе ООН состоится экстренное совещание по вопросу Ирана, которое инициировалаамериканская сторона.
Правозащитные организации не могут точно назвать данные о последствиях затяжных протестов в Иране. Однако предположительные цифры выглядят так: погибших — около 2,4 тыс. человек, задержанных — около 18 тыс. человек.
Власти Ирана возлагают ответственность за происходящее в стране на США и Израиль. Они пообещали, что будут наносить ответный удар по американским кораблям и базам в случае вмешательства внешнего вмешательства в дела страны.