Что происходит в Иране на третью неделю протестов: конфликт с Трампом обостряется

Тогда в ситуацию вмешались США. Президент Дональд Трамп встал на сторону протестующих и пообещал заступиться за них, если митинги будут запрещаться. На днях политик пошел дальше и в разговоре с советниками обсудил возможную войну с Ираном. Трамп отметил, что хочет нанести «быстрый и решительный» удар и избежать затяжных боевых действий. Однако это ему гарантировать не смогли.