Что происходит в Белграде, итоги первых суток столкновений в Сербии, 29 июля

После одного из крупнейших митингов за полгода столица Сербии погрузилась в хаос. Десятки тысяч протестующих, столкновения с полицией, слезоточивый газ и обвинения в попытке госпереворота. Александр Вучич называет протесты «заговором», студенты — борьбой за свободу, а эксперты предупреждают: это только начало.
Файеры и светошумовые гранаты
Антиправительственный митинг, начавшийся в Белграде в субботу вечером, закончился задержаниями и госпитализацией нескольких участников. Известно о как минимум восьми пострадавших, среди них шесть силовиков. По данным Архива публичных собраний Независимого монитора протестов, в демонстрации приняли участие около 140 тысяч человек. Таким образом, она стала одной из крупнейших за последние полгода постоянных студенческих протестов. По оценке полиции, на улицы вышли порядка 36 тысяч человек. Митинг в Белграде совпал с Днем святого Вита, почитаемым большинством сербов и посвященным битве на Косовом поле с турками-османами в 1389 году.
После завершения акции около 22:00 часть протестующих начала бросать в полицию бутылки, камни и файеры. Стражи порядка ответили силой, разогнав толпу. По данным AFP, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По словам директора полиции Белграда Драгана Василевича, в ходе столкновений пострадали шесть офицеров, десятки активистов были задержаны. Президент Сербии Александр Вучич назвал протесты попыткой госпереворота. Студенты обвинили власти в эскалации, заявив, что «ответственность за насилие лежит на правительстве».
Накануне митинга полиция арестовала более десятка активистов по обвинению в терроризме, а сам Вучич заявил, что «страна будет защищена, а бандиты предстанут перед судом». Тем временем студенты и оппозиция предупреждают о возможной радикализации протестов, если их требования не будут услышаны. Организаторы акции заявили, что власти «выбрали насилие вместо диалога», и призвали граждан «взять свободу в свои руки».
За несколько часов до протеста на площади Славия партия Вучича направила туда автобусы со своими сторонниками из других частей страны, многие из которых были в футболках с надписью: «Мы не откажемся от Сербии». Они присоединились к сторонникам, которые с середины марта разбили лагерь недалеко от офиса Вучича в центре Белграда.
Внутренний раскол
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отмечает, что Александр Вучич демонстрирует уверенность в своих позициях. Эксперт напомнил, что в начале года Вучич уже пошел на отставку правительства, он оперативно сформировал новый кабинет, сохранив парламентское большинство, что формально удовлетворило часть требований оппозиции, поэтому досрочных выборов ожидать не следует, особенно учитывая сезон отпусков и аномальную жару в Белграде.
«Извините, но +37 на улице, объективно тяжело протестовать в такую погоду. Реальный протест продолжится осенью. Но не надо думать, что эта история будет закончена. Нет, она не закончена, она будет активно развиваться дальше», — считает политолог.
Анализируя движущие силы протестов, Бондаренко признает наличие иностранного вмешательства через различные фонды, однако, по его мнению, в основе протестного движения лежат глубокие внутренние причины и социально-экономические проблемы страны.
«Эти протесты изначально имели глубокую национальную природу. Не надо полагать, что эти протесты в массе прозападные. Большинство протестующих являются русофилами. Другое дело, что нет на данный момент лидеров, которые бы могли артикулировать их требования в геополитическом контексте. Есть западные силы, прежде всего британские, которые пытаются взять под контроль протестное движение, но пока что нельзя утверждать, что его удалось кому-либо взять под контроль», — резюмировал политолог.
Спусковой крючок
Студенческие протесты в Сербии начались еще в ноябре прошлого года после обрушения крыши железнодорожной станции в Нови-Саде, в результате чего погибли 16 человек. После этого власти Сербии объявили о начале срочного расследования. Первые экспертизы показали, что причиной трагедии стали нарушения при строительстве и ремонте здания — некачественные материалы и несоблюдение технических норм.
Полиция оперативно задержала нескольких ответственных лиц, включая главного инженера строительной компании, чиновников местного самоуправления, отвечавших за приемку работ, и представителей подрядных организаций. Общественность восприняла эти аресты как попытку сделать «крайними» мелких исполнителей, избежав ответственности системного уровня. Массовые протесты вынудили премьер-министра Сербии Милоша Вучевича подать в отставку в марте 2023 года, но Александр Вучич сохранил свои позиции, сформировав новое правительство.
На данный момент уголовные процессы против части виновных продолжаются, но расследование заметно затянулось. Активисты и родственники погибших настаивают на привлечении к ответственности высших должностных лиц, однако власти утверждают, что все виновные уже установлены.
Дарья Баева