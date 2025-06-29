Что происходит в Белграде, итоги первых суток столкновений в Сербии, 29 июля

Антиправительственный митинг, начавшийся в Белграде в субботу вечером, закончился задержаниями и госпитализацией нескольких участников. Известно о как минимум восьми пострадавших, среди них шесть силовиков. По данным Архива публичных собраний Независимого монитора протестов, в демонстрации приняли участие около 140 тысяч человек. Таким образом, она стала одной из крупнейших за последние полгода постоянных студенческих протестов. По оценке полиции, на улицы вышли порядка 36 тысяч человек. Митинг в Белграде совпал с Днем святого Вита, почитаемым большинством сербов и посвященным битве на Косовом поле с турками-османами в 1389 году.