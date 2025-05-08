Что происходит с российскими туристами, застрявшими в аэропортах по всему миру

В Шереметьево пассажиры рейса в Анталью ждали вылета более 21 часа без эффективной помощи от авиакомпании. Похожие проблемы возникли и с рейсом «Аэрофлота» в Красноярск, задержанным на более чем 12 часов. Представители авиакомпании не обращались к пассажирам, которые были вынуждены искать информацию самостоятельно. Ситуация в Внуково не лучше: все рейсы «Турецких авиалиний» отображаются на табло как отмененные после длительных задержек.