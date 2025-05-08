Что происходит с российскими туристами, застрявшими в аэропортах по всему миру

В аэропортах продолжаются массовые отмены и переносы авиарейсов, из-за чего россияне не могут вернуться на родину. Причиной стали недавние атаки Вооруженных сил Украины беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), из-за чего были введены ограничения на работу гражданской авиации. Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация заявили, что ситуация находится под особым контролем. Несмотря на усиленные меры безопасности, многие рейсы были либо отменены, либо задержаны на неопределенный срок.
Согласно последним данным, рейсы в Уфу, Самару, Казань, Сургут, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Саратов, Астрахань, Калининград, Чебоксары и Ставрополь были отменены. По информации онлайн-табло уфимского аэропорта, некоторые самолеты уже отправились в полет, однако многие пассажиры все еще ожидают в аэропортах, пишет UFA1.RU. Источники из MSK1.RU сообщают, что некоторые пассажиры ждут своего вылета уже более суток. Такие длительные задержки вызывают неудобства и стресс среди путешественников.
В настоящее время продолжается координация действий между авиакомпаниями и аэропортами для минимизации неудобств для пассажиров и обеспечения их безопасности. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов через официальные каналы информации аэропортов или напрямую у авиакомпаний.
Более 200 российских туристов застряли в аэропорту Турции
Более 200 российских туристов застряли в аэропорту турецкого города Даламан. Их рейс авиакомпании Turkish Airlines, который должен был отправиться в аэропорт Внуково в Москве вчера вечером, был неожиданно отменен, а новое время вылета так и не было объявлено.
«Еще 200 туристов из России застряли в аэропорту турецкого Даламана», — сообщает SHOT. По информации от туристов, их изначально проинформировали о переносе рейса на утро следующего дня, и всех пассажиров забрали из отелей для отправки в аэропорт. Однако, по прибытии в аэропорт, выяснилось, что их рейс отсутствует в актуальном расписании, и никакой дополнительной информации им не предоставляется.
Представители авиакомпании направили застрявших пассажиров за разъяснениями к туроператору ANEX Tour, который, по утверждению туристов, также не смог предоставить четких ответов на их вопросы. В связи с этим многие из них начали писать обращения к различным инстанциям в поисках помощи.
Масштабные сбои в расписании
Пассажиры из Екатеринбурга столкнулись с серьезными задержками авиарейсов в аэропорту Кольцово. Задержки коснулись как внутренних, так и международных направлений, в том числе рейсов компании «Аэрофлот» в Анталью. Одна из пассажирок, Альфия, рассказала E1.RU, что рейс переносился множество раз и выразила свое недовольство ситуацией. Еще одна пассажирка, Натали, уточнила, что рейс задерживается из-за необходимости замены экипажа и их обязательного отдыха после прилета из Москвы.
Сложная ситуация также сложилась для екатеринбуржцев, которые оказались застрявшими в Москве. Рейс «Уральских авиалиний» из Домодедово в Кольцово задерживается уже более 20 часов. Один из пассажиров рассказал о недостаточной информации и отсутствии поддержки со стороны авиакомпании в течение ночи.
По данным онлайн-табло Кольцово, задерживается вылет почти десятка рейсов, а три рейса отменены — в Душанбе, Худжанд и Москву. В «Уральских авиалиниях» объяснили эти проблемы масштабным сбоем расписания из-за ограничения воздушного пространства в Москве.
Пресс-служба «Аэрофлота» уточнила, что задержка рейса до Антальи вызвана необходимостью соблюдения ранее введенных ограничений и предоставления отдыха экипажу. Также отмечено, что пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ, включая напитки и питание.
Пассажиры ждут вылета более 30 часов
Ситуация в российских аэропортах остается напряженной, несмотря на работу всех московских аэропортов в штатном режиме. Восстановление графика полетов после недавних ограничений продолжает вызывать серьезные задержки. Несмотря на сложности, Росавиация сообщает, что из 186 самолетов, приземлившихся на запасных аэродромах шестого-седьмого мая, 165 уже вылетели по своим направлениям.
Например, пассажиры рейса «Уральских авиалиний» Москва — Чита провели две ночи в аэропорту Домодедово, ожидая вылета, который изначально был запланирован на шестое мая. После нескольких переносов, пассажиров пустили на борт только утром восьмого мая.
Ситуация аналогична для рейса той же авиакомпании в Стамбул, где пассажиры ожидали вылета уже сутки, не получив при этом ни еды, ни воды. Пассажиры рейса компании «S7» в Анталью также столкнулись с задержками с вечера шестого мая до ночи восьмого мая. Изначально авиакомпания выделяла ваучеры на питание, однако из-за большого количества пассажиров продукты в кафе закончились, и ваучеры стали бесполезны.
В Шереметьево пассажиры рейса в Анталью ждали вылета более 21 часа без эффективной помощи от авиакомпании. Похожие проблемы возникли и с рейсом «Аэрофлота» в Красноярск, задержанным на более чем 12 часов. Представители авиакомпании не обращались к пассажирам, которые были вынуждены искать информацию самостоятельно. Ситуация в Внуково не лучше: все рейсы «Турецких авиалиний» отображаются на табло как отмененные после длительных задержек.
Сообщение Минтранса
Воздушный транспорт
В московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский в настоящий момент наблюдаются задержки рейсов из-за ранее введенных ограничений использования воздушного пространства. На утро восьмого мая задержаны 51 вылет и 43 прилета, что затрагивает более 14 тысяч пассажиров. Ожидается, что к 18:00 ситуация нормализуется и расписание рейсов вернется в штатный режим.
Железнодорожный транспорт
На ключевых направлениях, включая маршрут Москва — Санкт-Петербург, имеются свободные места. При необходимости, Росавиация может запросить увеличение количества мест за счет изменения конфигурации поездов и добавления вагонов. На сегодня доступно 2546 мест из Москвы в Санкт-Петербург и 4508 мест в обратном направлении. На завтра предоставлено 8433 и 8108 мест соответственно.
Крымский мост
Движение автомобилей через Крымский мост осуществляется без серьезных затруднений. Время досмотра одного автомобиля составляет до пяти минут. В случае образования очередей организована раздача воды и предоставлена необходимая помощь пассажирам.
Юрист рассказала URA.RU, что делать застрявшим в аэропортах пассажирам
Пассажиры, которые находятся в аэропортах более восьми часов, могут обратиться с жалобой в транспортную прокуратуру по месту нахождения или онлайн. Также есть возможность оставить заявление в Росавиацию. Об этом URA.RU сообщила независимый юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко. В настоящее время многие пассажиры застряли в различных аэропортах в связи с угрозой атаки беспилотников в Москве.
«Здесь нужно обращаться к транспортной прокуратуре, которая будет проводить проверки по соблюдению прав граждан… Они могут даже онлайн подать заявление. Естественно, там, где они находятся, именно в ту транспортную прокуратуру по этому городу они оставляют заявление через сайт прокуратуры», — рассказала Яна Бондаренко в беседе с корреспондентом URA.RU.
По словам юриста, заявления рассматриваются в течение 30 дней, после чего выносится процессуальное решение по итогам проведенной проверки. В документе будет указано, что выявлено в результате проверки и какие меры были предприняты. Кроме того, пассажиры могут оставить заявление и через Росавиацию, однако ни один контролирующий орган не может гарантировать решение проблемы в кратчайшие сроки.
В случае угрозы атаки БПЛА компенсация самим пассажирам не предусмотрена. Атака с использованием дронов представляет собой непосредственную угрозу безопасности воздушного движения. В соответствии с положениями Гражданского и Воздушного кодексов, перевозчик не несет ответственности за задержку рейса при возникновении подобных обстоятельств. Пассажиры имеют право только на возврат полной стоимости приобретенного билета.