Что происходит с печенью при отказе от алкоголя

Согласно греческой мифологии, Зевс наказал Прометея за то, что тот дал людям огонь. Он приковал Прометея цепью и отправил орла лакомиться его печенью. Каждую ночь орган отрастал снова, и каждый день орел возвращался обратно. Ашвин Дханда, доцент кафедры гепатологии Плимутского университета, в статье для The Conversation отмечает, что мифы разнятся с реальностью и предлагает узнать, как и зачем защитить свою печень. В первую очередь — от самого страшного ее врага, алкоголя.

Печень — самый крупный внутренний орган человеческого организма. Он необходим для сотен телесных процессов, включая расщепление токсинов. Поскольку это первый орган, который обрабатывает выпитый алкоголь, неудивительно, что он наиболее восприимчив к воздействию напитков. Однако другие органы, в том числе мозг и сердце, также могут быть повреждены в результате длительного употребления спиртного.

Проблемы с печенью могут породить целый спектр заболеваний, начиная от отложения жира и заканчивая образованием рубцов, которые не вызывают никаких симптомов вплоть до самых поздних стадий развития недуга. Алкоголь увеличивает жировую прослойку органа, что вызывает воспаление. В попытке излечить себя орган образует рубцовую ткань, которая в долгосрочной перспективе может стать циррозом печени.

На поздних стадиях болезни, когда орган отказывает, у пациентов желтеют слизистые (глаза), появляются отеки, ухудшается общее состояние организма, появляется сонливость и путанность мыслей. Это может привести к летальному исходу. У большинства людей, которые регулярно выпивают больше рекомендованного лимита в 14 единиц алкоголя в неделю (около шести пинт пива 4% крепости или около средних бокалов вина 14% крепости объемом 175 миллилитров), будет наблюдаться ожирение печени.

К счастью, отказ от алкоголя восстанавливает орган довольно быстро: результат может ощущаться уже через две-три недели после отказа от спиртных напитков. У людей с воспалением печени или легкими рубцами даже в течение семи дней наблюдается заметное уменьшение количества жира, воспалений и рубцов. За несколько месяцев орган способен полностью восстановиться.

У алкоголиков с более тяжелыми рубцами или печеночной недостаточностью отказ от алкоголя на несколько лет снижает вероятность ухудшения болезни и увеличивает продолжительность жизни. Однако люди, которые много пьют, могут иметь физическую зависимость от алкоголя, что усложняет процесс восстановления. В легкой форме он вызовет дрожь и потливость, в тяжелых — галлюцинации, припадки и даже смерть. Зависимым людям рекомендуется обратиться к врачу за точным планом лечения.

Стоит отметить, что отказ от употребления алкоголя также положительно влияет на сон, работу мозга и кровяное давление, снижает риск развития некоторых видов рака (включая рак печени, поджелудочной железы и толстой кишки), развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Однако, как отмечает доктор Дханда, алкоголь — не единственная причина проблем со здоровьем. Отказ от этого имеет много преимуществ, но это не панацея, и рассматривать это действие стоит как часть здорового образа жизни.

Недавно ученые нашли способ предотвращения распространенной болезни печени.