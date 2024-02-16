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Что происходит с организмом после отказа от сахара

Врач объяснил, как отказ от сахара влияет на организм.
Источник: Freepik

Многие диетологи для нормализации веса рекомендуют отказаться от вредной еды: фастфуд, выпечка, излишне обработанная пища. Отказ от сахара также входит в перечень необходимых вещей, но что происходит в это время с организмом? Будем разбираться вместе.

Как влияет на организм отказ от сахара?

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала о том, что отказ от сахара оказывает положительное влияние на организм. По ее словам, у человека появляется больше энергии, улучшается настроение и когнитивные функции.

Без поступления сахара, в том числе глюкозы, фруктозы и сахарозы, организм получает энергию из сложных углеводов, и человек получает более качественное и долгоиграющее «топливо».

Также в крови не происходит резких подъемов сахара и инсулина, уходит отечность, и улучшаются когнитивные функции.

Врач также подчеркнула, что на фоне дефицита калорий, к которому ведет отказ от сахара, человек начинает стройнеть.

Что такое простые и сложные углеводы?

Вообще углеводы — это органические соединения в тканях или пище, которые являются одним из основных источников энергии для людей.

Есть простые углеводы, которые состоят из одного или двух сахаров и включают такие продукты, как белая мука и фруктоза. Сложные же углеводы состоят из трех или более сахаров, и они богаты клетчаткой.

Сложные углеводы помогают сформировать иммунитет, обеспечить нормальную жизнедеятельность.

Напомним, что сложные углеводы — это злаки и все, что из них сделано, например каши и макароны.

Источник: www.gazeta.ru