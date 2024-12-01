Что приготовить на новогодний стол, чтобы удивить гостей и избежать лишних трат

Продумайте меню заранее
Чтобы избежать покупки лишних продуктов и импульсивных трат, составлять праздничное меню лучше заранее, посоветовал эксперт.
— Определите, какие блюда и закуски вы поставите на стол в новогоднюю ночь, и напишите список продуктов, которые понадобится для этого купить. Так будет легче понимать, что лучше приобрести уже сейчас, а что можно брать в последний момент, — сказал бренд-шеф.
Главное правило, которого стоит придерживаться, если вы не хотите выйти за рамки бюджета, — это заблаговременная покупка еды и напитков. В ноябре-декабре многие гипермаркеты проводят предновогодние акции и устраивают дни скидок на продукты длительного хранения. Например, заранее можно купить:
- картофель;
- сырокопченые колбасы;
- консервы;
- твердые сыры;
- соусы;
- алкоголь.
Если вы позаботитесь об этом, то в конце декабря не придется платить за последнюю банку горошка в магазине тройную цену.
— В ресторанах для оптимизации расходов используется «сырьевая матрица». Простыми словами — система, которая помогает рационально использовать продукты и задействовать их в разных блюдах, чтобы избежать порчи и перерасхода. Ее можно легко перенести на свою кухню. Если вы знаете, что для оливье понадобится половина куриной грудки, то лучше сразу запланировать блюдо, в котором будет задействована вторая половина, — предложил Сергей Михеев.
Идеи бюджетных новогодних блюд
Эксперт также поделился идеями блюд из бюджетных продуктов, которые можно поставить на новогодний стол.
Рулеты из лаваша
Например, в качестве закуски можно подать рулеты из лаваша. Это отличная возможность задействовать те продукты, излишки которых остались после приготовления салатов и других блюд. Для таких рулетов подходят самые разные наполнения, важно лишь гармонично сочетать ингредиенты между собой. Не забудьте также добавить майонез или сметану, чтобы блюдо хорошо пропиталось.
Выложите начинку ровным слоем на тонкий лаваш, скрутите из него рулет и оставьте на пару часов в холодильнике. Перед подачей на стол нарежьте закуску на небольшие кусочки.
Запеченный картофель с различными наполнителями
Благодаря своей дешевизне и универсальности картофель — идеальный продукт к праздничному столу. Самый простой способ порадовать гостей с его помощью — запечь в фольге и подавать разрезанные пополам клубни горячими со сливочным маслом и различными наполнителями. Картофель отлично сочетается с множеством других продуктов, поэтому сверху на него можно выкладывать мясные и овощные салаты, сыр, грибы и даже морепродукты.
— При выборе ингредиентов для новогодних блюд стоит также обращать внимание на продукты из России. Так вы не только сэкономите средства, но и поддержите локальных производителей, — отметил бренд-шеф.
Закуски и салаты с микрозеленью
Чтобы сделать блюдо визуально эстетичнее и привлекательнее, попробуйте украсить его подходящей микрозеленью. Тем более что ее легко вырастить на окне самостоятельно: для этого отлично подойдут семена гороха, редиса, свеклы или руколы. Первый урожай можно собирать уже через пару недель. С такой зеленью будут прекрасно смотреться тарталетки и другие закуски, а также салаты и гарниры.
Как украсить новогодний стол
А если вы планируете украшать праздничный стол, то обратите внимание на природные материалы, которые сейчас в тренде. Вместо дорогих украшений лучше всего использовать небольшие хвойные ветки, салфетки из натуральных тканей и настоящие свечи.
Если вы отмечаете Новый год у друзей или же сами приглашаете гостей, то можно заранее договориться и организовать совместный стол. Это значит, что каждый готовит и приносит с собой одно блюдо. Такой подход поможет разделить траты, даст всем возможность продемонстрировать свои кулинарные таланты, а у хозяев освободится время на подготовку дома к приходу гостей.