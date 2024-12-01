Что приготовить на новогодний стол, чтобы удивить гостей и избежать лишних трат

Если вы отмечаете Новый год у друзей или же сами приглашаете гостей, то можно заранее договориться и организовать совместный стол. Это значит, что каждый готовит и приносит с собой одно блюдо. Такой подход поможет разделить траты, даст всем возможность продемонстрировать свои кулинарные таланты, а у хозяев освободится время на подготовку дома к приходу гостей.