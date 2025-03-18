Что при разводе не нужно делить с бывшим супругом в 2025 году

«Первое исключение — если супруги заключили брачный договор, — объясняет юрист Оксана Бондаревич. — Они могут договориться, что из накопленного отойдет при разводе мужу, а что — жене. Не делится и такое имущество, которое было куплено до брака или на полученные до брака деньги. Но это должно быть подтверждено документально, например, выпиской из банка. Бывший супруг или супруга не могут претендовать и на раздел маткапитала, наследства, подарков и личных вещей. Но замечу, что предметы роскоши супругов — изделия из драгметаллов, антиквариат, шубы из натурального меха или редкой кожи и тому подобное — все-таки делятся».