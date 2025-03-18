Что при разводе не нужно делить с бывшим супругом в 2025 году

«Первое исключение — если супруги заключили брачный договор, — объясняет юрист Оксана Бондаревич. — Они могут договориться, что из накопленного отойдет при разводе мужу, а что — жене. Не делится и такое имущество, которое было куплено до брака или на полученные до брака деньги. Но это должно быть подтверждено документально, например, выпиской из банка. Бывший супруг или супруга не могут претендовать и на раздел маткапитала, наследства, подарков и личных вещей. Но замечу, что предметы роскоши супругов — изделия из драгметаллов, антиквариат, шубы из натурального меха или редкой кожи и тому подобное — все-таки делятся».
Закон также не разрешает делить исключительное право на плоды интеллектуальной собственности — скажем, право опубликовать книгу или выпустить песню. Под тот же запрет попадают личные вещи детей, деньги на детских счетах и вклады, которые пополняются добрачными накоплениями или деньгами, полученными с продажи наследства или подаренного имущества.
«Остальное имущество, нажитое в браке, будет делиться как совместное, даже если один из супругов не работал и не приобретал его на свои средства, — добавляет эксперт. — Бывает, что после развода супруги устно договариваются вместе пользоваться автомобилем или дачей. Но в будущем это может вызвать споры, например, при наследовании таких объектов. Поэтому если пара распалась, лучше предотвратить подобные риски и официально оформить раздел имущества».
Но есть исключения. Например, по суду принцип равенства долей может быть изменен, если мать или отец остаются с ребенком-инвалидом, которому нужна отдельная комната. Или если у детей тяжелые проблемы со здоровьем, и мама не может выйти на работу из-за постоянного ухода за ними. Кроме того, один из родителей может отдать часть имущества при условии, что его зачтут как оплату алиментов. И, конечно, всегда остается возможность поделить нажитое имущество через брачный договор.