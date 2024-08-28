Что предсказали Ванга, Матрона и Нострадамус для России на осень 2024 года?

Мишель Нострадамус (1503−1566)
Нострадамус — французский врач, алхимик и астролог XVI века, который стал одним из самых известных прорицателей в мире. В своем сборнике катренов, то есть четверостиший, написанных на латинском, итальянском, старофранцузском и греческом языках, он зашифровал пророчества на далекое будущее.
На 2024 год Нострадамус предрекал климатический кризис, засуху и голод. В России, особенно на севере, могут начаться затяжные дожди, что грозит наводнениями.
В одном из катренов Нострадамуса есть намеки на военное столкновение между западными державами и Китаем, которое обострится в 2024 году.
А дальше, в 2025 году, по пророчеству Нострадамуса, в России начнется «золотой век», она станет духовным центром мира и окрепнет в экономической сфере. «Правит страною осторожный с сердцем благородным. Народа жизнь меняется повсюду», — говорится в катрене Нострадамуса.
Матрона Московская (1881−1952)
Матрона Московская (Матрона Николаева) — одна из самых почитаемых святых в православии. Была слепой праведницей, которая обладала редкими способностями, такими как исцеление и прорицание будущего.
Главный выбор, перед которым встанет весь мир в 2024 году, — «крест или пища, хлеб насущный», предрекла святая. Это означает, что странам предстоит проверить на прочность свою веру. «Если русский народ утратит веру, то придут бедствия — все государства отвернутся от России», — предостерегала ясновидящая.
На этом нелегком пути россиянам поможет духовный лидер, который проведет страну через темные времена. Также Матрона отмечала, что Россия обретет надежных союзников на Востоке.
И хотя високосный 2024 год — трудный, нужно «терпеть и не роптать», и выдержка будет вознаграждена. Как предрекла Матрона, 2025 год принесет россиянам светлые перемены.
Вольф Мессинг (1899−1974)
Вольф Мессинг — советский гипнотизер и экстрасенс, выступал на публике с психологическими опытами по чтению мыслей зрителей и сделал множество предсказаний о судьбе мира.
Мессинг предсказывал, что в 2024 году на Земле будет действовать мировой лидер со своей философией, которая получит широкое распространение и спасет человечество. С помощью мудрости и разума он «сотрет различия между людьми, объединит целые страны и прекратит войны». Но, несмотря на усилия этого лидера, риск Третьей мировой войны все равно будет оставаться высоким.
Еще экстрасенс говорил об активном использовании китайской валюты — юаня.
Ванга (1911−1996)
Вангелия Сурчева (Ванга) — болгарская ясновидящая. Несмотря на слепоту с 12 лет, получила образование в Сербии, а с 1940 года открыла в себе дар пророчицы.
В своих прогнозах на 2024 год Ванга предупреждала о многих серьезных неприятностях:
— о масштабном землетрясении с большим числом жертв в районе Тихого океана;
— о росте числа террористических и биологических атак, особенно в Европе;
— о вероятности глобального конфликта, итог которого серьезно повлияет на мировой расклад;
— о болезни одного из бывших американских президентов, новость о которой потрясет мир.
Упоминала Ванга о союзе России, Индии и Китая.
В одном из своих последних сообщений она предсказала, что 2025 год ознаменует начало катастрофических событий, ведущих к гибели человечества. Хотя при этом болгарская провидица не раз заявляла, что человечество будет существовать до 5079 года.
Возможно, это не совсем корректная трактовка другого предсказания Ванги: в 2025 году начнется конфликт в Европе, который сильно уменьшит население континента.
Владимир Жириновский (1946−2022)
Владимир Жириновский — основатель ЛДПР, неоднократно в своих выступлениях делал политические прогнозы, некоторые из них спустя годы воспринимаются как настоящие пророчества.
Жириновский много говорил о грядущей войне на Ближнем Востоке и датой ее называл 2024 год. «К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события», — заявил политик. Он утверждал, что участвовать в войне будут мусульманский мир и Израиль, причем последний в ее ходе не сможет сохраниться как государство. Именно войну на Ближнем Востоке Жириновский называл Третьей мировой.
Кроме того, Жириновский считал, что США в 2024 году перестанут существовать, а выборы президента в Штатах не состоятся. По этой причине политик рекомендовал заранее отказываться от доллара, поскольку его «скоро не у кого будет обменивать».
Предсказание политика на 2025 год обнародовал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он опубликовал содержание записки с прогнозами Жириновского, которую обнаружил во время работы с архивными документами. Они касаются будущего России: «2025 — объединение Русского мира в границах СССР, как минимум, и в границах славянского мира, как максимум, в 2040».
Александр Сулин (мальчик-Ванга)
12-летний мальчик Александр Сулин, потерявший после рождения зрение, со временем открыл в себе способность видеть будущее. В социальных сетях он отвечает на вопросы подписчиков и предсказывает грядущие события.
На остаток 2024 года Саша предсказал: «В сентябре будет четыре или шесть дней несчастья. Это означает, что в середине будет пять-шесть дней, когда ни у кого ничего не будет получаться. Все будут хмурые ходить, ну, не прям все — многие. Будет повсеместная порча настроения. Не везде, но в некоторых странах. И это будет длится шесть дней. А потом это закончится, и как раз октябрь начнется».
Лондону мальчик предрек: «Нет, его не затопит — он рассыплется. Все постройки, которые там были, очень знаменитые постройки, могут взять и рассыпаться. Все каменные эти начнут старить и старить и рассыплются».
Однако конец потрясениям Саша видит еще до Нового года: «Закончится где-то в районе ноября или декабря 2024 года».