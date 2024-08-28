Что предсказали Ванга, Матрона и Нострадамус для России на осень 2024 года?

Жириновский много говорил о грядущей войне на Ближнем Востоке и датой ее называл 2024 год. «К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Здесь будут самые страшные события», — заявил политик. Он утверждал, что участвовать в войне будут мусульманский мир и Израиль, причем последний в ее ходе не сможет сохраниться как государство. Именно войну на Ближнем Востоке Жириновский называл Третьей мировой.