Что построил в России Джакомо Кваренги

20 сентября 1744 года родился Джакомо Кваренги — итальянский архитектор, без которого трудно представить себе Россию. Как же так вышло, что десятки главных зданий Москвы и Петербурга построил уроженец Бергамо? Вспомним биографию и самые известные творения архитектора.
Итальянские годы: фундамент для архитектора
Кваренги — уроженец дворянской семьи, которая могла позволить себе дать сыну хорошее образование. В 19 лет юноша отправился в Рим, где учился живописи и архитектуре у знаменитых мастеров той эпохи: Антона Рафаэля Менгса, Стефано Поцци, Паоло Пози и Антуана Деризе.
Кроме того, в Риме молодому Кваренги попались на глаза две книги, которые и определили весь его дальнейший творческий путь: сборник гравюр Джованни Баттисты Пиранези и «Четыре книги об архитектуре» Андреа Палладио.
Пиранези создавал изображения нереальных, фантастических зданий, которые не были и никогда не будут построены, поэтому не стеснял себя обилием деталей, грандиозностью сводов и надежностью опор.
Палладио же, напротив, был очень реалистичным архитектором, в одиночку создавшим то, что потом назовут классицизмом: в родной Венеции его не приняли, поэтому Палладио уехал в соседнюю Виченцу, где замостил улицы своими фасадами, а близлежащие холмы — виллами, большая часть которых выглядит как лаконичная античность: портики, колонны, голые стены и открытые пространства, ничего лишнего.
Первые шаги
Кваренги построил манеж в Монако, столовую залу в доме эрцгерцогини Моденской в Вене, перестроил небольшую церковь близ Рима и продолжал учиться. В 1771 году он посетил Виченцу и изучил здания, созданные Палладио, чуть позже познакомился с его биографом Томмазо Теманца и другими поклонниками творчества Палладио. Современная итальянская архитектура не нравилась Кваренги: он находил ее перегруженной пережитками барочной пышности.
В 1779 году в Риме архитектор познакомился с бароном Фридрихом Гриммом, посланником русской императрицы Екатерины II. Барон искал по поручению императрицы зодчих, которые помогли бы отстроить молодую империю. Кваренги с радостью согласился, и в тот же год вместе с женой отправился морем в Крым, а оттуда по суше — в Петербург. Уже опытный архитектор с послужным списком, Кваренги заключил контракт на работу в России сроком на три года, а в итоге остался здесь на 37 лет, до самой смерти.
Россия
С собой Кваренги привез два тома чертежей Палладио и стал применять их на практике. Вот неполный список того, что построил в России архитектор:
В Петербурге:
- Английский дворец в Петергофе (разрушен в 1942);
- здание Академии наук на Университетской набережной;
- здание Эрмитажного театра на Дворцовой набережной;
- здание Ассигнационного банка на Садовой улице;
- дворец Юсуповых на Садовой улице;
- Александровский дворец в Царском Селе;
- Екатерининский институт на набережной реки Фонтанки;
- Конногвардейский манеж на Исаакиевской площади;
- Смольный институт в Смольном проезде (соседний переулок, кстати, носит имя самого Кваренги).
В Москве:
- торговые ряды на Красной площади (не сохранились);
- Старый гостиный двор на улице Варварке;
- Странноприимный дом графов Шереметевых.
В других регионах:
- Ляличи, Брянская область — Усадьба графа Завадовского;
- Новгород-Северский — Спасо-Преображенский собор;
- Курск — Ярмарочный дом (не сохранился).