Что построил в России Джакомо Кваренги

В 1779 году в Риме архитектор познакомился с бароном Фридрихом Гриммом, посланником русской императрицы Екатерины II. Барон искал по поручению императрицы зодчих, которые помогли бы отстроить молодую империю. Кваренги с радостью согласился, и в тот же год вместе с женой отправился морем в Крым, а оттуда по суше — в Петербург. Уже опытный архитектор с послужным списком, Кваренги заключил контракт на работу в России сроком на три года, а в итоге остался здесь на 37 лет, до самой смерти.