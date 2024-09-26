Что полагается работающим студентам по закону

«Право на эти трудовые гарантии не зависит от того, поступил работник в учебное заведение сам или по направлению от работодателя», — уточнили эксперты.



У студентов есть возможность поступить на «цифровую кафедру». Ранее мы рассказывали, что это такое и кого туда берут.



