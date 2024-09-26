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Что полагается работающим студентам по закону

Многие студенты совмещают учебу с работой. Чтобы им было проще, государство установило для них особые трудовые гарантии.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Дополнительный отпуск

Как пишет «Объясняем. РФ», отпуск с сохранением среднего заработка положен студентам, которые успешно учатся на заочной или очно-заочной форме на бакалавриате, специалитете, в магистратуре. Такие периоды нужны учащимся для промежуточной (до 50 дней) или итоговой аттестации (до 4 месяцев).

Сокращенная рабочая неделя

Рабочее время можно сократить на 7 часов в неделю. Это делается для дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации (до 10 учебных месяцев перед ее началом). Такая мера положена только студентам, учащимся на заочной или очно-заочной форме.

По договоренности с работодателем студенту или дают один свободный день в неделю, или сокращают рабочее время в течение недели.

При этом учащемуся выплачивают 50% среднего заработка по основному месту работы, но не ниже 1 МРОТ.

Компенсация проезда к месту учебы

Студентам-заочникам один раз в год оплачивают поездку до места учебы и обратно. Для учащихся вузов это 100% стоимости проезда, для ребят из средних специальных учебных заведений — 50%.

Отпуск на очной форме обучения

Очникам тоже полагается отпуск (без сохранения зарплаты). Его могут дать для промежуточной аттестации (15 дней в учебном году), для подготовки и защиты диплома и сдачи итоговых государственных экзаменов (4 месяца), просто для сдачи итоговых государственных экзаменов (1 месяц).

Отпуск абитуриентам

Им положен неоплачиваемый отпуск на 15 дней. Его могут получить те, кто допущен к вступительным испытаниям в вуз; слушатели подготовительных отделений вузов для прохождения итоговой аттестации. Эта мера полагается независимо от формы обучения.

«Право на эти трудовые гарантии не зависит от того, поступил работник в учебное заведение сам или по направлению от работодателя», — уточнили эксперты.

У студентов есть возможность поступить на «цифровую кафедру». Ранее мы рассказывали, что это такое и кого туда берут.