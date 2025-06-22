Что показала неделя обмена ударами Израиля и Ирана

Иран, напротив, обладает значительными запасами нефти и газа, что теоретически должно давать ему экономическое преимущество. Однако здесь проявляется другая проблема: Тегеран зависит от высоких технологий и оборудования, которые он вынужден закупать за рубежом. Санкции, введенные США и ЕС, серьезно ограничили доступ Ирана к современным технологиям, что не только замедлило развитие его экономики, но и стало одной из фундаментальных причин текущего конфликта. Кроме того, ситуация в регионе после падения режима Башара Асада в Сирии сильно ударила по экономике Ирана. По разным оценкам, Дамаск задолжал Тегерану от 30 до 50 миллиардов долларов за военную и экономическую помощь, предоставленную в период гражданской войны. Потеря этого союзника лишила Иран не только геополитического влияния, но и значительных финансовых ресурсов.