Что показала неделя обмена ударами Израиля и Ирана

Ближний Восток никогда не был солнечным краем, где можно было бы спокойно вздохнуть и расслабиться. События последней недели в очередной раз показали, насколько хрупок баланс сил и интересов в этом регионе, и насколько он важен для стабильности остального мира. Иран и Израиль уже несколько десятилетий являются непримиримыми противниками. Долгое время, несмотря на воинственную риторику, обе стороны, как казалось, просто боролись за влияние в регионе. Однако сейчас конфронтация двух тяжеловесов Ближнего Востока все больше напоминает борьбу за выживание, в которой основная задача — это полное уничтожение противника.
Нежелание продолжать или невозможность остановиться
За минувшую неделю и Иран, и Израиль продемонстрировали мировому сообществу значительный уровень военного потенциала. Израиль, полагающийся на высокотехнологичные системы ПВО, разведку и авиацию, доказал свою способность осуществлять болезненные диверсии на территории противника и наносить точечные удары по критически важным узлам его инфраструктуры. В свою очередь, Иран, обладающий мощным ракетным арсеналом, собственным производством беспилотников и развитой сетью прокси-сил в регионе, смог произвести массированные атаки по израильским военным, энергетическим и транспортным объектам.
Однако основной причиной подобной войны «на удаленке» является, на самом деле, не высокий уровень военных технологий, а невозможность проведения полномасштабных сухопутных или комбинированных операций. Как минимум, между враждующими странами находятся территории арабских государств, которые всеми силами пытаются сохранить нейтралитет. К тому же, Израиль с его небольшой площадью и плотным населением вынужден действовать на опережение и вдали от своих границ, что весьма затратно. Особенно, с учетом ситуации в Газе.
Иран же, несмотря на свои ресурсы и территории, понимает, что прямая дальнейшая эскалация может привести к вовлечению в конфликт более мощных игроков, таких как США. С учетом количества американских баз в Персидском заливе, это может привести уже к колоссальным проблемам с экспортом не только иранской, но и арабской нефти.
В общем, сложившаяся ситуация напоминает патовую, где каждая сторона вынуждена отвечать на действия противника, но при этом не хочет первой провоцировать выход конфликта на следующий уровень. Это создает парадоксальную ситуацию: с одной стороны, обе страны демонстрируют готовность продолжать войну, а с другой — ни одна из них не может позволить себе стать тем самым «агрессором», который перейдет последнюю черту.
В результате мы наблюдаем своеобразный «танец с саблями», где каждый стремится сохранить лицо, одновременно опасаясь непредсказуемых последствий дальнейшего обострения. Все это лишь усиливает напряженность в регионе.
Экономическое измерение: уязвимости обеих сторон
Если заглянуть глубже, становится очевидно, что экономический фактор играет не менее важную роль в этом конфликте, чем военный. Израиль, несмотря на свой технологический прорыв и статус одного из мировых лидеров в области инноваций, остается крайне зависимым от внешних поставок. Страна не обладает собственными запасами энергоресурсов, что делает ее уязвимой перед экономическими шоками и колебаниями цен на нефть и газ. Большая часть израильской энергетики базируется на импорте природного газа из Египта и Кипра, а также на поставках нефти из США и других стран Запада. Это создает определенные ограничения для Израиля, особенно в условиях затяжного конфликта.
Иран, напротив, обладает значительными запасами нефти и газа, что теоретически должно давать ему экономическое преимущество. Однако здесь проявляется другая проблема: Тегеран зависит от высоких технологий и оборудования, которые он вынужден закупать за рубежом. Санкции, введенные США и ЕС, серьезно ограничили доступ Ирана к современным технологиям, что не только замедлило развитие его экономики, но и стало одной из фундаментальных причин текущего конфликта. Кроме того, ситуация в регионе после падения режима Башара Асада в Сирии сильно ударила по экономике Ирана. По разным оценкам, Дамаск задолжал Тегерану от 30 до 50 миллиардов долларов за военную и экономическую помощь, предоставленную в период гражданской войны. Потеря этого союзника лишила Иран не только геополитического влияния, но и значительных финансовых ресурсов.
Экономическое противостояние между Израилем и Ираном демонстрирует, что у каждой из сторон есть свои слабые места, которые могут стать ключевыми в случае затяжного конфликта. Для Израиля это зависимость от внешних поставок энергоресурсов и технологий, а для Ирана — ограниченный доступ к глобальным рынкам и потеря стратегических активов в регионе. В этой ситуации ни одна из сторон не обладает абсолютным преимуществом, что делает экономическое измерение конфликта не менее важным, чем военное.
Геополитические потери Ирана: утрата Сирии
Падение режима Башара Асада стало настоящим стратегическим провалом для Ирана. На протяжении многих лет Тегеран активно поддерживал сирийское правительство, вкладывая огромные средства в его сохранение. Сирия была не просто союзником, а важнейшим звеном в так называемом «шиитском полумесяце», который давал Ирану доступ к Средиземному морю через Ирак, Сирию и Ливан. Теперь эта цепочка разорвана, и Иран лишился не только политического влияния, но и контроля над ключевыми маршрутами поставок оружия и техники для своих прокси-групп в регионе, таких как «Хизбалла».
Кроме того, потеря Сирии означает для Ирана потерю доходов, которые могли бы быть получены от восстановления страны. До начала войны Сирия была одним из крупнейших торговых партнеров Ирана в регионе, а теперь этот рынок оккупирован другими игроками, включая Турцию, некоторые арабские монархии Залива и, в перспективе ЕС. Для Тегерана это стало серьезным ударом по его долгосрочным экономическим планам и сложной системе опосредованного влияния на Ближнем Востоке. Во многом, уязвленное положение Ирана послужило поводом начать Израилю атаки на Исламскую Республику именно сейчас.
Зависимость Израиля: технологии и энергетика
Израиль, в свою очередь, сталкивается с другой проблемой: его экономика и безопасность зависят от поддержки США и ЕС. Несмотря на то, что страна является лидером в области технологий и инноваций, она все еще нуждается в импорте вооружений, авиационного топлива и других ресурсов. Например, значительная часть израильских систем ПВО, таких как «Железный купол», «Пращав Давида» и «Хец», была разработана при активной поддержке американского ВПК. Это создает определенную зависимость, которая может стать уязвимостью в случае ухудшения отношений с Вашингтоном или Брюсселем.
Кроме того, энергетическая зависимость Израиля остается одной из главных проблем. Хотя страна добилась успехов в разработке месторождений природного газа в Средиземном море, таких как «Тамар» или «Левиафан», объемы добычи пока не покрывают всех потребностей. В условиях длительного конфликта с Ираном, который может повлиять на поставки энергоресурсов из соседних стран, Израиль рискует столкнуться с серьезными экономическими трудностями.
Стратегические цели и тактические задачи
Война между Израилем и Ираном — это не только ракеты, взрывы и военные базы. За всем этим стоят куда более глубокие причины: экономика, политика и борьба за влияние в регионе. Каждая из сторон действует, исходя из своих возможностей и ресурсов, но у каждой есть свои «ахиллесовы пяты».
Для Израиля главная задача — обеспечить выживание государства в долгосрочной перспективе путём ликвидации «экзистенциальных угроз» в регионе. Страна зависит от импорта энергоресурсов, технологий и вооружений, а регион вокруг становится всё менее стабильным. Это заставляет Тель-Авив искать новые способы защиты своих интересов. Иран же пытается восстановить свое влияние после череды серьёзных потерь: падение режима Асада в Сирии и ликвидация ключевых лидеров «Хизбаллы» в Ливане нанесли удар не только по его геополитическим амбициям, но и по карману. Теперь Тегеран ищет способы вернуть утраченные позиции и обеспечить экономическую устойчивость, которая может быть обеспечена развитием ядерной программы.
Без вмешательства третьих сторон в конфликт текущая ситуация может и не вылиться в «войну на уничтожение» — слишком много рисков и слишком высока цена. Но ситуация уже грозит срывом всех попыток выстроить хоть какой-то баланс сил на Ближнем Востоке.
Этот конфликт — яркий пример того, как стратегические цели и тактические шаги переплетаются в современном мире, а дипломатические каналы, увы, становятся не инструментом мира, а средством давления. Главный вопрос теперь в том, найдутся ли те, кто сможет уладить конфликт на словах, или Израиль и Иран продолжат повышать ставки, подвергая опасности не только себя, но и весь регион.