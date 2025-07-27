Что подростки смотрели до ТикТока: советские фильмы, которые заменяли Дом-2 и соцсети

Для подростков 70−80-х кино было не просто развлечением, а, пожалуй, окном в мир — пусть не всегда реальный, идеализированный и причесанный, но бесконечно важный. Именно советское подростковое кино дало уникальный формат, когда герой еще не взрослый, но уже не ребенок, и ему явно есть что сказать. Эти фильмы создавали образы подростков, которым хочется подражать, или наоборот — спорить с ними (чем подростки всегда и во все времена занимаются, наверное, охотнее всего). Но главное — они были узнаваемыми, такими же, как мы. И через них можно было идентифицировать себя, пройти некую культурную инициацию, без чего вообще взросление невозможно.