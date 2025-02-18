Что подавали на царский стол во время Масленицы

Несмотря на то, что Масленица — последняя неделя перед Великим постом, на царском столе в это время подавали и мясные блюда. Зайцы, лоси, медвежатина, в те времена употреблявшаяся в пищу, а также дикие птицы — куропатки, тетерева, рябчики — жарились, запекались и подавались к столу с различными соусами и гарнирами. А заливное и холодец из разных видов мяса подавался к столу в качестве закуски.