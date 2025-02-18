Что подавали на царский стол во время Масленицы

Масленица на Руси — это не просто праздник блинов, а целая неделя гуляний, веселья и, конечно же, богатого застолья. Особенно пышно отмечали Масленицу при царском дворе в эпоху Ивана Грозного, где стол ломился от изысканных блюд и деликатесов, демонстрируя богатство и щедрость правителя.
Какие блюда были на царском столе на Масленицу?
Царский стол на Масленицу — свидетельство богатства, щедрости и кулинарных традиций русского двора. Изобилие блинов, деликатесов и изысканных напитков подчеркивало значимость этого праздника и демонстрировало величие Ивана IV.
Блины
Неудивительно, что главным блюдом, как и у простого народа, на царском столе были блины. Их для царя готовили особым способом: из самых лучших ингредиентов и по самым изысканным рецептам. Царский стол могли украшать красные блины из пшеничной муки, гречневые блины, пшенные, а также блины с припеком.
Икра
Икра как символ роскоши и достатка была неотъемлемым атрибутом царского стола. Красную икру завезли в Россию из-за границы в XVII веке, собственную же добычу наладили на Дальнем Востоке только в XVIII веке. Красную и черную осетровую икру подавали в больших серебряных икорницах, украшенных драгоценными камнями. Икрой щедро сдабривали блины, подавали ее отдельно с тостами, а также использовали для приготовления других блюд.
Рыба
Вслед за блинами подавали и рыбные блюда, которые особенно ценились русскими царями. Сёмга, осетрина, белуга, сиг, палтус — все эти виды рыбы солились по особым рецептам и подавались к столу в качестве закусок. Уже в XVI веке царь Иван Грозный основал поселение Новохолмогоры, где вскоре появился известный рыбный город Архангельск. При этом любимым царским блюдом был запеченный осетр, — это отражено и в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая. А рыбные пироги и расстегаи считались неотъемлемой частью праздничного стола.
Дичь
Несмотря на то, что Масленица — последняя неделя перед Великим постом, на царском столе в это время подавали и мясные блюда. Зайцы, лоси, медвежатина, в те времена употреблявшаяся в пищу, а также дикие птицы — куропатки, тетерева, рябчики — жарились, запекались и подавались к столу с различными соусами и гарнирами. А заливное и холодец из разных видов мяса подавался к столу в качестве закуски.