Что подарить жене на 30 лет: 100+ оригинальных идей

Для многих 30 лет считается определенным рубежом, разделяющим жизнь на молодость и неожиданно наступившую взрослость. Женщина в этом возрасте уже сложилась как личность, со своим характером, интересами и особым шармом, который хочется подчеркнуть. Подобрали для вас более 100 идей, что подарить жене на 30 лет, на разный вкус и бюджет.
Идеи подарков любительнице активного отдыха
Если день рождения выпал на теплое время года, обратите внимание на модный сейчас вид активного отдыха — прогулки на сапбордах. Можно приобрести сертификат на разовую прогулку и заодно необычно провести праздник. Или, если этот вид спорта уже знаком и успел полюбиться, подарить жене собственный сап.
Для любительниц романтики на земле и взаимодействия с животными подойдет конная прогулка. Она сочетает в себе физическую активность на свежем воздухе, общение с животными, возможность почувствовать себя героиней исторического романа. Если прогулка пройдет за городом, можно устроить после нее пикник с ягодами, фруктами и напитками.
Ценительнице экстрима подарите прыжок с парашютом. Если ваша жена новичок в этом виде спорта, лучше брать прыжок с инструктором, особенно смелым подойдет и одиночный. Если хочется сделать это вместе с женой, выберите прыжок в тандеме. Пусть это будет ваш особый романтичный момент. Главное, быть уверенным в том, что любимая не боится высоты.
Если супруга любит проводить время активно и весело, но спорт не ее вариант, то обратите внимание на квесты. Это не просто подарок, а способ весело провести время в юбилей. Соберите компанию друзей, и выясните, кто из вас самый смелый или самый умный, и повеселитесь вместе.
Практичная женщина, которая следит за собой и регулярно занимается спортом, оценит подарок в виде абонемента в фитнес-клуб. Особенно если он будет безлимитный и она сама сможет выбрать направление по вкусу.
Другие идеи для любительниц активного отдыха:
- фитнес-браслет;
- беспроводные наушники;
- пауэрбанк;
- набор для домашнего фитнеса;
- велосипед;
- коньки;
- чемодан;
- полет на воздушном шаре;
- термокружка;
- спортивный костюм;
- морская прогулка;
- домашний тренажер;
- полет на вертолете;
- кроссовки для бега;
- путевка на отдых вдвоем;
- поездка на квадроцикле;
- картинг;
- поход в парк аттракционов;
- экшен-камера;
- беспроводная колонка;
- сумка для фитнеса;
- роликовые коньки.
Идеи подарков творческой натуре
Если ваша жена любит проводить свободные вечера за каким-либо творческим занятием, подарите ей картину по номерам. Это прекрасный способ почувствовать себя настоящим художником даже без навыка рисования. А плодами этого занятия можно украсить стены квартиры.
Когда супруге хочется чего-то большего, преподнесите ей сертификат на мастер-класс. Сейчас есть большой выбор таких мероприятий, на которых можно научиться рисовать, лепить, шить или готовить. Это очень увлекательно. Сами тянетесь к творчеству? Сводите жену на свидание в гончарную мастерскую. Создайте вместе неповторимый шедевр, который впоследствии можно поставить на памятную полку дома или даже использовать в повседневной жизни.
Сластене понравится набор для изготовления шоколада. С ним можно познать секреты приготовления любимого лакомства, а после насладиться плодами своего труда.
Если же жена предпочитает чужое творчество собственному и проводит вечера за чтением, ей пригодится электронная книга. В нее можно поместить множество любимых произведений и брать с собой куда угодно. Вариант с подсветкой удобно читать в кровати перед сном.
Что еще понравится любительнице творчества:
- укулеле;
- билеты в театр на двоих;
- подписка на стриминговый сервис;
- флорариум;
- уроки вокала;
- студия танцев;
- материалы для творчества;
- органайзер для хранения;
- витражная картина;
- сертификат в магазин для рукоделия;
- редкое издание любимой книги;
- билеты на концерт любимого исполнителя или в филармонию;
- фотоаппарат;
- портрет на холсте;
- набор для выращивания бонсай;
- графический планшет.
Идеи подарков хозяйственной девушке
Ваша жена любит эксперименты на кухне и постоянно радует вас чем-то новеньким? Тогда ей пригодится книга рецептов для новых кулинарных шедевров. При выборе опирайтесь на то, какая кухня интересует супругу, а также категория блюд — десерты, рецепты для ужинов или завтраков.
Если ваша хозяйка любит принимать гостей и удивлять их необычными блюдами и подачами, подарите ей набор для фондю. Есть разновидности для шоколадного и сырного. Такой презент покорит всех. К нему можно добавить набор для приготовления глинтвейна. Так у вас всегда будет готов вариант уютного вечера вдвоем или в компании друзей.
Даме, которая начинает свой день с чашки кофе, понравится подарок в виде кофемашины. Ведь так приятно пить настоящий ароматный напиток, стоя в пижаме прямо у себя на кухне, выбирая сладкий латте или дерзкий американо себе под настроение.
Конечно, любая хозяйка будет рада помощи в ее домашних заботах. Им может стать робот-пылесос. Маленький помощник приберет пол, пока жена занимается другими делами или отдыхает.
Что еще порадует хозяйственную жену:
- робот — мойщик окон;
- ионизатор воздуха;
- декантер;
- биокамин;
- набор бокалов;
- электрогриль;
- соковыжималка;
- чайный сервиз;
- набор для барбекю;
- ароматические свечи;
- йогуртница;
- мороженица;
- сертификат на клининг;
- кофеварка;
- вафельница;
- кулинарные курсы;
- пароочиститель;
- пароварка;
- блендер;
- мультиварка;
- постельное белье;
- пиццамейкер.
Идеи подарков для модницы
Классический вариант презента, который оценит любая женщина, особенно любительница наряжаться, — ювелирное украшение. Конечно, выбор предстоит нелегкий: золото или серебро, с камнем или без; кольца, браслеты, серьги, подвески. Чтобы облегчить задачу, можно ненавязчиво поинтересоваться, что супруге хотелось бы получить, или пройти мимо ювелирного магазина и посмотреть, на что она обращает внимание.
Поход в салон красоты поднимет настроение любой женщине. Новая прическа, маникюр или забота о лице. Все, чтобы почувствовать себя красивой и обновленной. Перед 30-летним юбилеем это особенно важно.
Другой способ порадовать вторую половинку — отправить ее в спа-салон на массаж, обертывание или другие процедуры. Чтобы над ней потрудились мастера и она, отдохнувшая, была готова к новым свершениям.
А если супруга мечтает наводить красоту самостоятельно дома, преподнесите ей сертификат на курсы по визажу. На них можно освоить классический макияж на каждый день или яркий для вечеринок. А значит, всегда быть неотразимой.
Подарок, который хотели бы получить многие женщины, — мультистайлер для волос. С ним можно делать укладку как в салоне у любимого мастера, не выходя из дома, своими руками.
Другие идеи подарков для девушки, которая следит за собой:
- электрическая зубная щетка;
- зеркало с подсветкой;
- парфюм;
- нижнее белье;
- массажер для лица;
- ортопедическая подушка;
- фотосессия;
- умные часы;
- массажер для тела;
- сумка;
- шуба;
- холодильник для косметики;
- шкатулка;
- курсы по имиджу;
- подарочная карта в парфюмерный магазин;
- шоколадное обертывание;
- поход к косметологу;
- набор для домашнего маникюра;
- кошелек или картхолдер;
- солнцезащитные очки;
- уходовая косметика;
- сертификат на курс массажа.
Как правильно выбрать подарок жене на 30 лет
Определиться с подарком даже для близкого человека может оказаться не самой легкой задачей. Дадим несколько советов, чтобы упростить выбор презента жене на день рождения.
1. Для начала рассчитайте сумму, которую можете выделить. Опирайтесь на то, как в вашей семье принято поздравлять: делать дорогостоящие подарки или оказывать небольшие знаки внимания. А может, вы предпочитаете вещам эмоции, и ужин на крыше порадует больше, чем золотой браслет.
2. Важно, чтобы подарок соответствовал увлечениям супруги. Конечно, вы уже знаете, что она предпочитает: спокойные домашние вечера или активные вылазки на природу.
3. Возможно, вторая половинка уже намекала вам, что ей хотелось бы получить в подарок. Прислушайтесь к словам жены, тогда и проблема выбора отпадет.
4. Не забудьте про красивую подачу презента, цветы и теплые слова в адрес именинницы.