Что подарить жене на 30 лет: 100+ оригинальных идей

Если ваша хозяйка любит принимать гостей и удивлять их необычными блюдами и подачами, подарите ей набор для фондю. Есть разновидности для шоколадного и сырного. Такой презент покорит всех. К нему можно добавить набор для приготовления глинтвейна. Так у вас всегда будет готов вариант уютного вечера вдвоем или в компании друзей.