Что подарить подруге на Новый год: 100+ оригинальных идей

Лучшая подруга — это тот человек, который всегда рядом: если вы расстались с парнем, потеряли работу, купили квартиру или выиграли свой первый «Оскар». Она — свидетельница на свадьбе и главный гость на дне рождения. Ей можно доверить свои сокровенные тайны и успокоить душу, а в праздник порадовать хорошим подарком. Мы подобрали для вас более 100 идей, что подарить подруге на Новый год, чтобы она поняла — вы по-настоящему цените вашу дружбу.
Идеи подарков для здоровья
Новый год — отличное время подбросить подруге подарков, которые как бы намекают: «Ты, конечно, красавица, но мелкие улучшения нам всем не помешают!» Главное, чтобы намеки были добрыми и ненавязчивыми, а подруга — с чувством юмора. Предлагаем вам несколько идей подарков, которые, конечно, не превратят вашу подругу в ЗОЖ-фанатика, а просто помогут поддержать ее здоровье.
Тренд последних лет — массажный пистолет. Подруга сможет сделать себе мини-сеанс массажа после того, как пролежит весь день на диване или просидит за компьютером. Набор для домашней аромотерапии с натуральными эфирными маслами, свечками и палочками — явный намек на заботу о душевном здоровье, которое, как известно, влияет и на физическое. Пара капель лаванды в комнате — и подруга уже немного ближе к дзену. Ведь все, что не делает нас спокойнее, делает нас нервнее, а значит — старше!
Подушка для медитации и релакса подойдет для той, кто еще не начал путь к просветлению, но вот-вот отправится к нему. С таким подарком ваша подруга закроет глаза и сможет не думать о работе или покупке нового пальто. Наверное. Даже если такая медитация не поможет, подушка пригодится для сидения перед телевизором или ноутбуком. Фильтр с минерализатором обогатит воду важными минералами. Так утоление жажды станет не просто рутиной, а целым ритуалом в стиле «я забочусь о себе». А для еще большего эффекта можно добавить инструкцию: «Наливать исключительно в бокал для вина и пить под хорошее кино».
Что может быть лучше для зимы, чем солнышко, которое всегда с вами? Подарите подруге футболку с принтом, меняющим цвет под лампой с ультрафиолетом. В комплект можно добавить маленькую УФ-лампу, чтобы заряжать настроение летом в любом месте.
Другие идеи ЗОЖ-подарков:
смузи-блендер;
подписка на занятия йогой;
мини-тренажер для кистей;
витаминная маска для сна с экстрактами успокаивающих трав;
дневник благодарности;
сковорода с антипригарным покрытием;
абонемент в баню или сауну;
натуральный крем для рук с SPF;
умный фитнес-браслет.
Идеи подарков для красоты
Каждая девочка, девушка, женщина и даже бабушка хочет быть красивой. Это ведь женская прерогатива — украшать собой мир. Так вот и порадуйте свою подругу подарком, который поможет ей сиять еще ярче. Дарите не просто «баночки и тюбики», а то, что добавит немного волшебства, легкости и чуть больше уверенности в себе. Ведь она и так у вас супер-красотка, но почему бы не усилить эффект?
Ледяной роллер для лица станет личным секретным оружием вашей подруги, особенно после новогодних застолий. Заморозила свой мини-инструмент, провела пару раз по лицу — и прощайте следы бессонных ночей и бесконечных сериалов.
Маленький холодильник для косметики станет настоящим домом для кремов, сывороток и патчей вашей подруги. Такой подарок — это неожиданно, эффектно и красиво. К тому же кто еще, если не вы, подарит ей холодильник для баночек?
Шелковое постельное белье — это что-то на роскошном. И функциональном: волосам и коже на такой кровати будет очень приятно! Шелк помогает избежать заломов и сохраняет волосы мягкими, а значит, с утра подруга будет прекрасна как рассвет. Единственное, что может помешать волшебству, — кот, решивший поселиться на этой же подушке.
Камень гуаша — это почти волшебная палочка. После него лицо становится светлее, мышцы — расслабленнее, а кожа — подтянутее. Лучше может быть только курс массажа в салоне красоты.
Подарите подруге возможность сделать из своей ванной спа-салон с помощью набора для создания косметических бомбочек с ее любимыми ароматами. Помимо всего прочего, изготовление косметики — это отличная терапия для душевного спокойствия и внутренней гармонии. Да и чувство удовлетворения от того, что сделал что-то прекрасное своими руками, бесценно.
Другие идеи подарков для красоты:
косметичка для масок;
набор натуральных блесков для губ с легким сиянием;
ретро-зеркало для туалетного столика;
мезороллер для волос;
бальзам для бровей и ресниц;
натуральный спрей для лица с экстрактами цветов;
ритуальный свечной набор для вечеров красоты (с лавандой, мятой и апельсином);
крем для рук с эффектом «без липкости»;
маленькое зеркало с подсветкой;
гидрогелевые патчи для глаз в форме сердец.
Идеи подарков для спорта
Если ваша подруга увлекается спортом или уже который год хочет начать им заниматься, то чем новогодние праздники — не повод поддержать ее в этом? Ведь даже самым активным людям нужно немного вдохновения, чтобы каждый раз собираться на тренировку с таким же энтузиазмом, как в первый день. Спортивные подарки помогут ей оставаться на вершине, но без намеков на «работу над собой» — только веселые и полезные вещи, которые приятно получить и использовать.
Идеальный гаджет для фитнес-фанатки, чтобы прокачивать кардио и веселиться, вспоминая детство — это смарт-скакалка с подсчетом прыжков и калорий. С ней ваша подруга сможет отслеживать свои спортивные успехи в реальном времени и тренироваться, как звезда фитнес-индустрии.
Мини-тренажер для рук или эспандер — находка для тех, кто хочет, чтобы мышцы были в тонусе от макушки до кончиков пальцев в прямом смысле слова. Мини-тренажер прокачает кисти, улучшит хват и придаст сил не только, чтобы штангу в спортзале поднимать, но и чашку с кофе по утрам. Такая вещь пригодится даже на работе или в очереди — неплохой способ, чтобы убить время.
Набор фитнес-лент разной степени жесткости подойдет для тренировок где угодно: в зале, дома и даже на пляже, если ваша подруга вдруг решит, что хочет провести зимние каникулы на море. Разные уровни сопротивления позволяют делать любые упражнения, а ленты удобно брать с собой — они почти не занимают места, зато могут превратить любую тренировку в эффективную, а их яркие цвета просто поднимут настроение.
Технологичный аксессуар, например, умная бутылка для воды, вовремя напомнит, что пора пить. Для спортсменки, которая постоянно в движении, это идеальный компаньон. Сама бутылка контролирует количество выпитого и излучает легкий свет, когда пора пить воду.
Стильный и функциональный рюкзак для спортивных принадлежностей с отдельным «мокрым отсеком» всегда будет актуальным и нужным подарком для спортивного человека. Он решит вечную проблему «куда положить все это и не забыть», добавив образу стильный шик.
Что еще подарить спортивной подруге на Новый год:
противоскользящие перчатки для тренировок;
поясная сумка для бега, чтобы телефон и ключи были всегда под рукой;
компактные складные коврики для фитнеса;
стильные леггинсы с компрессией и поддержкой;
шагомер, который можно носить как кулон;
адаптируемая эластичная обувь для легких пробежек и йоги;
набор с шариками и мини-роликами для массажа мышц;
гантели с противоскользящим покрытием;
противоскользящие носки для занятий йогой;
книга или подписка на приложение с полезными фитнес-рецептами и идеями на каждый день.
Идеи подарков для творчества
Любая девушка — это творческая и тонкая натура, даже если у нее в подчинении сотни человек и она держит их в ежовых рукавицах. В глубине души все мы хоть немного художники, поэты или кулинары. Так что подарки, которые раскрывают эту сторону, — всегда отличная идея.
Для подруги, которая постоянно что-то рисует — на салфетках, на скучных совещаниях или в телефонных заметках, — идеальным подарком станет электронный блокнот. Он даст ей возможность создавать цифровые рисунки в любой момент и отправлять их вам. Потом вы можете вместе смеяться и восхищаться ее шедеврами.
Если вы подарите подруге набор для создания свечей своими руками, то тут ей будет, где разгуляться. Она сможет выбрать ароматы, цвета и формы изделий из воска, чтобы создать что-то уникальное, а потом в зимние вечера наблюдать, как горит огонь, а свечи плавятся.
Сейчас керамика — это тренд, и не зря: процесс лепки действительно расслабляет, а когда ты видишь результат своих стараний в виде горшка или тарелки, это невероятно заряжает. Подарите подруге мастер-класс, и она сможет испытать себя в новом виде творчества, а заодно и домой принесет уникальное творение. И кто знает, вдруг это станет ее новым хобби?
Набор для домашнего травяного сада — оригинальный способ заняться природным креативом. Мини-огород можно поставить на подоконник и выращивать настоящие травы, которые потом пойдут в аппетитный салат.
С аэрографом для творчества ваша подруга будет создавать яркие принты на одежде, обуви, стенах — где угодно! Инструмент позволит ей почувствовать себя настоящим уличным художником, даже если у нее пока что нет стен и магазинов в районе для граффити. Кстати, аэрограф можно использовать и для кулинарных блюд, создавая интересные эффекты на десертах.
Другие для творческих подарков:
набор акварельных красок в красивом дорожном чемоданчике;
курс онлайн-фотографии для создания классных снимков на телефон;
камера для моментальных снимков с набором разноцветных картриджей;
ручная швейная машинка для модных экспериментов;
книга с идеями для создания скетчбуков и личных альбомов;
мастер-класс по батику;
дневник с заданиями для творческого мышления на каждый день;
набор для создания собственных ароматов;
уроки по каллиграфии и леттерингу;
гончарный круг (настольный мини-формат) для любительниц керамических чудес.
Идеи подарков для путешествий
Эмоции — вот ради чего мы живем! И если ваша подруга — та самая, кто первым делом в новом месте фотографирует каждую красивую улочку и влюбляется в новые города, то Новый год — тот самый праздник, чтобы вдохновить ее на новые приключения. Путешественники всегда найдут, что еще можно взять с собой в дорогу, поэтому подарите ей что-то по-настоящему полезное.
Дорожный набор для сна с маской, берушами и надувной подушкой — простой, но незаменимый подарок для всех, кто знает: комфортный сон — залог хорошего настроения. Этот набор сделает поездки намного уютнее, и никто не сможет помешать отдыху вашей подруги, даже если рядом заядлый храпун или крикливый младенец.
Портативный принтер для моментальной печати фото относится к тем подаркам, который всегда хочется, но сам ты его себе покупать не будешь. С ним можно сразу же распечатывать самые яркие моменты путешествий для домашнего фотоальбома. Устройство подключается к телефону и выдает снимки в любом месте и в любое время.
Путешественникам знакома проблема спутанных наушников, потерянных кабелей и бесследно исчезнувших зарядок. Дорожный органайзер — идеальное решение, чтобы все было аккуратно сложено и под рукой, а нужный провод не оказался на дне чемодана в самый нужный момент.
Для настоящих любителей чая, которые даже вдали от дома не могут отказаться от своего ритуала, мини-набор для чайных церемоний придется кстати. Он включает в себя маленькие чашки и чайник, чтобы заварить ароматный чай и устроить себе релакс хоть у палатки на берегу реки, хоть в дорогом пятизвездочном отеле, когда хочется немного домашнего уюта.
Рюкзак с USB-портом — хорошее решение для тех, кто постоянно в дороге, а нужная розетка, чтобы зарядить телефон, никак не попадается. И если гаджет разрядится в горах или на экскурсии, это никак не повлияет на настроение путешественницы.
Другие идеи подарков для путешествий:
складная бутылка для воды;
спальный мешок;
универсальный адаптер для всех типов розеток в мире;
книга-раскраска о странах и городах для снятия стресса в ожидании перелета;
электронный переводчик, способный общаться на нескольких языках;
путеводитель по местам, о которых знают только местные;
компактный дрон для красивых снимков с высоты;
дорожный сейф для документов и ценных вещей;
папка с защитой от воды для водных приключений;
мультитул — карманный набор инструментов на все случаи жизни;
набор для ухода за обувью в мини-формате;
набор уходовой косметики тревел-формата;
косметичка, вмещающая разрешенный объем жидкости на борту самолета.
Идеи подарков для карьеры
Если ваша подруга — карьеристка и мечтает покорить мир деловых женщин, то на Новый год ей нужно дарить не банальные ежедневники, а что-то по-настоящему полезное и вдохновляющее, что поможет ей стать ближе к заветной цели. Пусть каждый день на работе станет шагом к успеху, а рабочее окружение приносит только позитивное настроение и комфорт — это тоже немаловажно.
Мечта каждой деловой женщины: чтобы все на столе было под рукой и не надо было тянуться за зарядкой для телефона под стол, запутываясь в проводах. Настольный органайзер с зарядной станцией и ручки с записными книжками держит в порядке, и гаджеты в рабочем состоянии.
Бизнесвумен не может обойтись без умения вести переговоры. Подарите подруге мастер-класс, на котором опытный коуч поделится секретами ораторского мастерства, как заключать сделки в свою пользу или создавать сильный личный бренд.
Компактный портативный сканер быстро превратит любую бумажку в цифровой файл. Этот маленький гаджет может сканировать все, что пригодится для карьеры — от контрактов до визиток.
Начало дня будет продуктивнее, если ваша подруга с первых минут в офисе получает идеальную чашку кофе. Но что если там нет кофемашины — и да, такое бывает. Тут ваш новогодний подарок в виде маленькой кофеварки с таймером придется как раз кстати, чтобы за ароматом напитка придумать эффективный план, как завоевать повышение.
Иногда смена обстановки — это все, что нужно для вдохновения. Коворкинг — отличное решение для работы над важными проектами и развития сети контактов. Абонемент на несколько посещений такого места подарит вашей подруге возможность поработать в стильной обстановке и встретить людей, которые, возможно, сыграют важную роль в ее карьере.
Другие идеи новогодних подарков для деловых успехов:
подписка на бизнес-издание или платформу с аналитикой;
стильный портфель или сумка для ноутбука и документов;
травяной чай для расслабления после тяжелого дня;
веб-камера для переговоров;
набор подписей и наклеек для оформления планера;
онлайн-курс по ведению бизнеса;
маркерная доска;
именная ручка с гравировкой;
поход в кино для разгрузки после работы;
визитница с отделениями для банковских карт;
лампа для рабочего стола с регулировкой света;
портативная клавиатура для работы в дороге;
трекер для долгосрочных целей и выработки полезных привычек;
настольный вечный календарь с мотивирующими цитатами.
Как правильно выбрать подарок подруге на Новый год
Когда выбираете подарок подруге на Новый год, главное — не смотреть на тренды, а ориентироваться на то, что сделает ее счастливой, вдохновит и поддержит. Вы лучше всех знаете ее мечты, планы и маленькие слабости — помните об этом. Дадим еще несколько советов:
1. Не бойтесь выбирать что-то необычное. Может, подруга говорила, что ей нужен отдых, но подарок, который поможет с карьерой, тоже не помешает. Присмотритесь к ней: вам может казаться, что ей просто необходим уютный плед, но ее глаза загораются при виде классного спортинвентаря. Подмечайте такие детали.
2. Вспомните о чем она говорила, рассказывала и шутила — может быть, это была совсем не шутка? Делайте ставку на что-то, что подчеркнет ее индивидуальность.
3. Важно, чтобы подарок не просто «исполнял роль» и пылился на полке, а был чем-то таким, что она точно станет использовать. Он должен каждый раз ее радовать и напоминать, как вы ее цените, ведь для этого и нужны настоящие друзья.
4. Подарок — это не просто вещь, а способ выразить свои чувства. Поэтому не бойтесь вкладывать в него душу, пусть он будет немного про вас двоих. Напоминанием о том, что вы всегда поддерживаете друг друга, даже если это просто милая записка к подарку. Так что выбирайте с душой, как для самой себя, и ваша подруга точно почувствует всю заботу и тепло, которое вы вложите в этот новогодний подарок.