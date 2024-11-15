Что подарить подруге на Новый год: 100+ оригинальных идей

4. Подарок — это не просто вещь, а способ выразить свои чувства. Поэтому не бойтесь вкладывать в него душу, пусть он будет немного про вас двоих. Напоминанием о том, что вы всегда поддерживаете друг друга, даже если это просто милая записка к подарку. Так что выбирайте с душой, как для самой себя, и ваша подруга точно почувствует всю заботу и тепло, которое вы вложите в этот новогодний подарок.