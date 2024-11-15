Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что подарить подруге на Новый год: 100+ оригинальных идей

Ноябрь и декабрь — самое лучшее время для того, чтобы начинать поиски новогодних сюрпризов для любимых и друзей. Расскажем, что подарить подруге на Новый год, чтобы подарок ее точно обрадовал.

Александра Горелая
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Лучшая подруга — это тот человек, который всегда рядом: если вы расстались с парнем, потеряли работу, купили квартиру или выиграли свой первый «Оскар». Она — свидетельница на свадьбе и главный гость на дне рождения. Ей можно доверить свои сокровенные тайны и успокоить душу, а в праздник порадовать хорошим подарком. Мы подобрали для вас более 100 идей, что подарить подруге на Новый год, чтобы она поняла — вы по-настоящему цените вашу дружбу.

Идеи подарков для здоровья

Новый год — отличное время подбросить подруге подарков, которые как бы намекают: «Ты, конечно, красавица, но мелкие улучшения нам всем не помешают!» Главное, чтобы намеки были добрыми и ненавязчивыми, а подруга — с чувством юмора. Предлагаем вам несколько идей подарков, которые, конечно, не превратят вашу подругу в ЗОЖ-фанатика, а просто помогут поддержать ее здоровье.

Источник: Freepik

Тренд последних лет — массажный пистолет. Подруга сможет сделать себе мини-сеанс массажа после того, как пролежит весь день на диване или просидит за компьютером. Набор для домашней аромотерапии с натуральными эфирными маслами, свечками и палочками — явный намек на заботу о душевном здоровье, которое, как известно, влияет и на физическое. Пара капель лаванды в комнате — и подруга уже немного ближе к дзену. Ведь все, что не делает нас спокойнее, делает нас нервнее, а значит — старше!

Подушка для медитации и релакса подойдет для той, кто еще не начал путь к просветлению, но вот-вот отправится к нему. С таким подарком ваша подруга закроет глаза и сможет не думать о работе или покупке нового пальто. Наверное. Даже если такая медитация не поможет, подушка пригодится для сидения перед телевизором или ноутбуком. Фильтр с минерализатором обогатит воду важными минералами. Так утоление жажды станет не просто рутиной, а целым ритуалом в стиле «я забочусь о себе». А для еще большего эффекта можно добавить инструкцию: «Наливать исключительно в бокал для вина и пить под хорошее кино».

Что может быть лучше для зимы, чем солнышко, которое всегда с вами? Подарите подруге футболку с принтом, меняющим цвет под лампой с ультрафиолетом. В комплект можно добавить маленькую УФ-лампу, чтобы заряжать настроение летом в любом месте.

Другие идеи ЗОЖ-подарков:

  • смузи-блендер;

  • подписка на занятия йогой;

  • баночка БАДов с магнием — для крепких нервов;

  • мини-тренажер для кистей;

  • витаминная маска для сна с экстрактами успокаивающих трав;

  • дневник благодарности;

  • сковорода с антипригарным покрытием;

  • абонемент в баню или сауну;

  • натуральный крем для рук с SPF;

  • умный фитнес-браслет.

Идеи подарков для красоты

Каждая девочка, девушка, женщина и даже бабушка хочет быть красивой. Это ведь женская прерогатива — украшать собой мир. Так вот и порадуйте свою подругу подарком, который поможет ей сиять еще ярче. Дарите не просто «баночки и тюбики», а то, что добавит немного волшебства, легкости и чуть больше уверенности в себе. Ведь она и так у вас супер-красотка, но почему бы не усилить эффект?

Источник: Freepik.com

Ледяной роллер для лица станет личным секретным оружием вашей подруги, особенно после новогодних застолий. Заморозила свой мини-инструмент, провела пару раз по лицу — и прощайте следы бессонных ночей и бесконечных сериалов.

Маленький холодильник для косметики станет настоящим домом для кремов, сывороток и патчей вашей подруги. Такой подарок — это неожиданно, эффектно и красиво. К тому же кто еще, если не вы, подарит ей холодильник для баночек?

Шелковое постельное белье — это что-то на роскошном. И функциональном: волосам и коже на такой кровати будет очень приятно! Шелк помогает избежать заломов и сохраняет волосы мягкими, а значит, с утра подруга будет прекрасна как рассвет. Единственное, что может помешать волшебству, — кот, решивший поселиться на этой же подушке.

Камень гуаша — это почти волшебная палочка. После него лицо становится светлее, мышцы — расслабленнее, а кожа — подтянутее. Лучше может быть только курс массажа в салоне красоты.

Подарите подруге возможность сделать из своей ванной спа-салон с помощью набора для создания косметических бомбочек с ее любимыми ароматами. Помимо всего прочего, изготовление косметики — это отличная терапия для душевного спокойствия и внутренней гармонии. Да и чувство удовлетворения от того, что сделал что-то прекрасное своими руками, бесценно.

Другие идеи подарков для красоты:

  • косметичка для масок;

  • набор натуральных блесков для губ с легким сиянием;

  • ретро-зеркало для туалетного столика;

  • мезороллер для волос;

  • бальзам для бровей и ресниц;

  • натуральный спрей для лица с экстрактами цветов;

  • ритуальный свечной набор для вечеров красоты (с лавандой, мятой и апельсином);

  • крем для рук с эффектом «без липкости»;

  • маленькое зеркало с подсветкой;

  • гидрогелевые патчи для глаз в форме сердец.

Идеи подарков для спорта

Если ваша подруга увлекается спортом или уже который год хочет начать им заниматься, то чем новогодние праздники — не повод поддержать ее в этом? Ведь даже самым активным людям нужно немного вдохновения, чтобы каждый раз собираться на тренировку с таким же энтузиазмом, как в первый день. Спортивные подарки помогут ей оставаться на вершине, но без намеков на «работу над собой» — только веселые и полезные вещи, которые приятно получить и использовать.

Источник: Freepik.com/CC0

Идеальный гаджет для фитнес-фанатки, чтобы прокачивать кардио и веселиться, вспоминая детство — это смарт-скакалка с подсчетом прыжков и калорий. С ней ваша подруга сможет отслеживать свои спортивные успехи в реальном времени и тренироваться, как звезда фитнес-индустрии.

Мини-тренажер для рук или эспандер — находка для тех, кто хочет, чтобы мышцы были в тонусе от макушки до кончиков пальцев в прямом смысле слова. Мини-тренажер прокачает кисти, улучшит хват и придаст сил не только, чтобы штангу в спортзале поднимать, но и чашку с кофе по утрам. Такая вещь пригодится даже на работе или в очереди — неплохой способ, чтобы убить время.

Набор фитнес-лент разной степени жесткости подойдет для тренировок где угодно: в зале, дома и даже на пляже, если ваша подруга вдруг решит, что хочет провести зимние каникулы на море. Разные уровни сопротивления позволяют делать любые упражнения, а ленты удобно брать с собой — они почти не занимают места, зато могут превратить любую тренировку в эффективную, а их яркие цвета просто поднимут настроение.

Технологичный аксессуар, например, умная бутылка для воды, вовремя напомнит, что пора пить. Для спортсменки, которая постоянно в движении, это идеальный компаньон. Сама бутылка контролирует количество выпитого и излучает легкий свет, когда пора пить воду.

Стильный и функциональный рюкзак для спортивных принадлежностей с отдельным «мокрым отсеком» всегда будет актуальным и нужным подарком для спортивного человека. Он решит вечную проблему «куда положить все это и не забыть», добавив образу стильный шик.

Что еще подарить спортивной подруге на Новый год:

  • противоскользящие перчатки для тренировок;

  • поясная сумка для бега, чтобы телефон и ключи были всегда под рукой;

  • компактные складные коврики для фитнеса;

  • стильные леггинсы с компрессией и поддержкой;

  • шагомер, который можно носить как кулон;

  • адаптируемая эластичная обувь для легких пробежек и йоги;

  • набор с шариками и мини-роликами для массажа мышц;

  • гантели с противоскользящим покрытием;

  • противоскользящие носки для занятий йогой;

  • книга или подписка на приложение с полезными фитнес-рецептами и идеями на каждый день.

Идеи подарков для творчества

Любая девушка — это творческая и тонкая натура, даже если у нее в подчинении сотни человек и она держит их в ежовых рукавицах. В глубине души все мы хоть немного художники, поэты или кулинары. Так что подарки, которые раскрывают эту сторону, — всегда отличная идея.

Источник: Freepik

Для подруги, которая постоянно что-то рисует — на салфетках, на скучных совещаниях или в телефонных заметках, — идеальным подарком станет электронный блокнот. Он даст ей возможность создавать цифровые рисунки в любой момент и отправлять их вам. Потом вы можете вместе смеяться и восхищаться ее шедеврами.

Если вы подарите подруге набор для создания свечей своими руками, то тут ей будет, где разгуляться. Она сможет выбрать ароматы, цвета и формы изделий из воска, чтобы создать что-то уникальное, а потом в зимние вечера наблюдать, как горит огонь, а свечи плавятся.

Сейчас керамика — это тренд, и не зря: процесс лепки действительно расслабляет, а когда ты видишь результат своих стараний в виде горшка или тарелки, это невероятно заряжает. Подарите подруге мастер-класс, и она сможет испытать себя в новом виде творчества, а заодно и домой принесет уникальное творение. И кто знает, вдруг это станет ее новым хобби?

Набор для домашнего травяного сада — оригинальный способ заняться природным креативом. Мини-огород можно поставить на подоконник и выращивать настоящие травы, которые потом пойдут в аппетитный салат.

С аэрографом для творчества ваша подруга будет создавать яркие принты на одежде, обуви, стенах — где угодно! Инструмент позволит ей почувствовать себя настоящим уличным художником, даже если у нее пока что нет стен и магазинов в районе для граффити. Кстати, аэрограф можно использовать и для кулинарных блюд, создавая интересные эффекты на десертах.

Другие для творческих подарков:

  • набор акварельных красок в красивом дорожном чемоданчике;

  • курс онлайн-фотографии для создания классных снимков на телефон;

  • камера для моментальных снимков с набором разноцветных картриджей;

  • ручная швейная машинка для модных экспериментов;

  • книга с идеями для создания скетчбуков и личных альбомов;

  • мастер-класс по батику;

  • дневник с заданиями для творческого мышления на каждый день;

  • набор для создания собственных ароматов;

  • уроки по каллиграфии и леттерингу;

  • гончарный круг (настольный мини-формат) для любительниц керамических чудес.

Идеи подарков для путешествий

Эмоции — вот ради чего мы живем! И если ваша подруга — та самая, кто первым делом в новом месте фотографирует каждую красивую улочку и влюбляется в новые города, то Новый год — тот самый праздник, чтобы вдохновить ее на новые приключения. Путешественники всегда найдут, что еще можно взять с собой в дорогу, поэтому подарите ей что-то по-настоящему полезное.

Источник: Freepik.com

Дорожный набор для сна с маской, берушами и надувной подушкой — простой, но незаменимый подарок для всех, кто знает: комфортный сон — залог хорошего настроения. Этот набор сделает поездки намного уютнее, и никто не сможет помешать отдыху вашей подруги, даже если рядом заядлый храпун или крикливый младенец.

Портативный принтер для моментальной печати фото относится к тем подаркам, который всегда хочется, но сам ты его себе покупать не будешь. С ним можно сразу же распечатывать самые яркие моменты путешествий для домашнего фотоальбома. Устройство подключается к телефону и выдает снимки в любом месте и в любое время.

Путешественникам знакома проблема спутанных наушников, потерянных кабелей и бесследно исчезнувших зарядок. Дорожный органайзер — идеальное решение, чтобы все было аккуратно сложено и под рукой, а нужный провод не оказался на дне чемодана в самый нужный момент.

Для настоящих любителей чая, которые даже вдали от дома не могут отказаться от своего ритуала, мини-набор для чайных церемоний придется кстати. Он включает в себя маленькие чашки и чайник, чтобы заварить ароматный чай и устроить себе релакс хоть у палатки на берегу реки, хоть в дорогом пятизвездочном отеле, когда хочется немного домашнего уюта.

Рюкзак с USB-портом — хорошее решение для тех, кто постоянно в дороге, а нужная розетка, чтобы зарядить телефон, никак не попадается. И если гаджет разрядится в горах или на экскурсии, это никак не повлияет на настроение путешественницы.

Другие идеи подарков для путешествий:

  • складная бутылка для воды;

  • спальный мешок;

  • универсальный адаптер для всех типов розеток в мире;

  • книга-раскраска о странах и городах для снятия стресса в ожидании перелета;

  • электронный переводчик, способный общаться на нескольких языках;

  • путеводитель по местам, о которых знают только местные;

  • компактный дрон для красивых снимков с высоты;

  • дорожный сейф для документов и ценных вещей;

  • папка с защитой от воды для водных приключений;

  • мультитул — карманный набор инструментов на все случаи жизни;

  • набор для ухода за обувью в мини-формате;

  • набор уходовой косметики тревел-формата;

  • косметичка, вмещающая разрешенный объем жидкости на борту самолета.

Идеи подарков для карьеры

Если ваша подруга — карьеристка и мечтает покорить мир деловых женщин, то на Новый год ей нужно дарить не банальные ежедневники, а что-то по-настоящему полезное и вдохновляющее, что поможет ей стать ближе к заветной цели. Пусть каждый день на работе станет шагом к успеху, а рабочее окружение приносит только позитивное настроение и комфорт — это тоже немаловажно.

Источник: Freepik

Мечта каждой деловой женщины: чтобы все на столе было под рукой и не надо было тянуться за зарядкой для телефона под стол, запутываясь в проводах. Настольный органайзер с зарядной станцией и ручки с записными книжками держит в порядке, и гаджеты в рабочем состоянии.

Бизнесвумен не может обойтись без умения вести переговоры. Подарите подруге мастер-класс, на котором опытный коуч поделится секретами ораторского мастерства, как заключать сделки в свою пользу или создавать сильный личный бренд.

Компактный портативный сканер быстро превратит любую бумажку в цифровой файл. Этот маленький гаджет может сканировать все, что пригодится для карьеры — от контрактов до визиток.

Начало дня будет продуктивнее, если ваша подруга с первых минут в офисе получает идеальную чашку кофе. Но что если там нет кофемашины — и да, такое бывает. Тут ваш новогодний подарок в виде маленькой кофеварки с таймером придется как раз кстати, чтобы за ароматом напитка придумать эффективный план, как завоевать повышение.

Иногда смена обстановки — это все, что нужно для вдохновения. Коворкинг — отличное решение для работы над важными проектами и развития сети контактов. Абонемент на несколько посещений такого места подарит вашей подруге возможность поработать в стильной обстановке и встретить людей, которые, возможно, сыграют важную роль в ее карьере.

Другие идеи новогодних подарков для деловых успехов:

  • подписка на бизнес-издание или платформу с аналитикой;

  • стильный портфель или сумка для ноутбука и документов;

  • травяной чай для расслабления после тяжелого дня;

  • веб-камера для переговоров;

  • набор подписей и наклеек для оформления планера;

  • онлайн-курс по ведению бизнеса;

  • маркерная доска;

  • именная ручка с гравировкой;

  • поход в кино для разгрузки после работы;

  • визитница с отделениями для банковских карт;

  • лампа для рабочего стола с регулировкой света;

  • портативная клавиатура для работы в дороге;

  • трекер для долгосрочных целей и выработки полезных привычек;

  • настольный вечный календарь с мотивирующими цитатами.

Как правильно выбрать подарок подруге на Новый год

Когда выбираете подарок подруге на Новый год, главное — не смотреть на тренды, а ориентироваться на то, что сделает ее счастливой, вдохновит и поддержит. Вы лучше всех знаете ее мечты, планы и маленькие слабости — помните об этом. Дадим еще несколько советов:

1. Не бойтесь выбирать что-то необычное. Может, подруга говорила, что ей нужен отдых, но подарок, который поможет с карьерой, тоже не помешает. Присмотритесь к ней: вам может казаться, что ей просто необходим уютный плед, но ее глаза загораются при виде классного спортинвентаря. Подмечайте такие детали.

2. Вспомните о чем она говорила, рассказывала и шутила — может быть, это была совсем не шутка? Делайте ставку на что-то, что подчеркнет ее индивидуальность.

3. Важно, чтобы подарок не просто «исполнял роль» и пылился на полке, а был чем-то таким, что она точно станет использовать. Он должен каждый раз ее радовать и напоминать, как вы ее цените, ведь для этого и нужны настоящие друзья.

4. Подарок — это не просто вещь, а способ выразить свои чувства. Поэтому не бойтесь вкладывать в него душу, пусть он будет немного про вас двоих. Напоминанием о том, что вы всегда поддерживаете друг друга, даже если это просто милая записка к подарку. Так что выбирайте с душой, как для самой себя, и ваша подруга точно почувствует всю заботу и тепло, которое вы вложите в этот новогодний подарок.