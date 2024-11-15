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Что подарить парню на Новый год: 30+ оригинальных идей

Здесь вы найдете свыше 30 вариантов, что подарить парню на Новый год, учитывая его интересы и увлечения. Эти идеи помогут вам определиться с выбором и сделать новогодний сюрприз по-настоящему радостным.

Александра Горелая
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Приближаются любимые всеми новогодние праздники: целых десять дней выходных, морозные прогулки, катание на лыжах и сноубордах, встречи с друзьями и, конечно же, подарки. О последних стоит задуматься уже сейчас, особенно девушкам, для которых вопрос о том, что подарить парню на Новый год, практически всегда становится головной болью, впрочем, приятной. Мы собрали более 30 идей, которые подойдут для молодых людей с разными интересами и увлечениями.

Идеи подарков спортсмену

Спорт — это не просто увлечение, а образ жизни, который помогает мужчинам поддерживать физическую форму, развивать силу воли и дисциплину. Регулярные занятия способствуют улучшению здоровья, повышению настроения и укреплению уверенности в себе. А еще они требуют дополнительных аксессуаров, которые сделают тренировки эффективными и комфортными.

Источник: Freepik

Если у вашего парня еще нет фитнес-браслета, то Новый год — отличный повод его подарить. Это отличный атрибут для того, чтобы следить за спортивными достижениями. Вместительная спортивная сумка всегда будет желанным подарком, которая, помимо выполнения своей основной функции, еще и подчеркнет индивидуальный стиль. Беспроводные спортивные наушники обеспечат свободу движений во время тренировок и позволят наслаждаться любимой музыкой или подкастами. Только выбирайте те, в которых есть встроенная функция защиты от влаги и пота.

Другие идеи подарков для спортивного парня:

  • сертификат на занятия с тренером;

  • кроссовки;

  • абонемент в бассейн;

  • спортивная футболка;

  • умные весы.

Идеи подарков экстремалу

Мужчины-экстремалы всегда стремятся к новым вызовам, эмоциям и приключениям. Альпинизм, серфинг, парашютный спорт или мотоциклетные гонки — все это приносит уникальные ощущения и требует специального оборудования.

Источник: Freepik

Если вы ищете идеальный подарок для экстремала на Новый год, то первое, о чем стоит подумать — это экшен-камера. Ваш парень сможет делиться своими впечатлениями с друзьями и сохранять воспоминания о самых незабываемых моментах. Если ваша вторая половинка любит экстрим, но постоянного хобби не имеет, он оценит сертификат, например, на прыжок с парашютом. Это точно поможет взглянуть на мир с совершенно новой перспективы.

Парень увлекается альпинизмом? Подарите ему набор для скалолазания, включающий в себя веревку, карабины и страховочную систему. Такой подарок не только позволит ему шлифовать свои навыки, но и обеспечит безопасность во время тренировок.

Что еще подарить экстремалу:

  • походный набор первой помощи;

  • карту или путеводитель по экстрим-маршрутам;

  • полет в аэротрубе.

Идеи подарков автомобилисту

Многие мужчины относятся к своим автомобилям, как к детям, заботясь о каждом элементе и стремясь сделать их еще более совершенными. Поэтому подарок, связанный с машиной, всегда будет актуален и оценен по достоинству.

Источник: Freepik

Удивите своего парня видеорегистратором — важным элементом безопасности на дороге, особенно в случае внештатных ситуаций или споров с другими водителями. Набор инструментов позволит самостоятельно проводить мелкий ремонт и обслуживание автомобиля, что не только сэкономит деньги, но и даст возможность лучше узнать свою машину. А стильные автомобильные аксессуары, такие как чехлы на сиденья или коврики, обновят интерьер машины и сделают его комфортным и уникальным.

Другие идеи подарков:

  • сертификат на мойку или полировку;

  • автохолодильник;

  • магнитный держатель для телефона.

Идеи подарков любителю технологий

Все больше мужчин увлекается гаджетами и устройствами, которые не только облегчают жизнь, но и делают ее более интересной и насыщенной.

Источник: Freepik

От умных колонок до носимых устройств — мир технологий предлагает множество решений, которые могут стать идеальным подарком на Новый год. Например, электронная книга приведет в восторг молодого человека, который обожает читать, а пауэрбанк станет незаменимым аксессуаром для тех, кто постоянно в движении.

Робот-пылесос с голосовым управлением точно оценит тот, кто не любит убираться, а bluetooth-колонка понравится тому, кто жить не может без музыки.

Что еще подарить любителю технологий:

  • портативный проектор;

  • складной электросамокат;

  • стабилизатор для телефона.

Идеи подарков для игроманов и программистов

Компьютеры и технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Для некоторых людей это не только средство развлечения, но и основной источник дохода, работа и даже образ жизни.

Источник: Freepik

Игроманы и программисты проводят много времени за компьютером, погружаясь в виртуальные миры или создавая новые программы и приложения. Если вы ищете подарок для такого человека, то его точно порадует игровая клавиатура. Она часто имеет подсветку и дополнительные функциональные клавиши, что делает ее идеальной как для геймеров, так и для айтишников.

Внешний жесткий диск позволит хранить огромное количество нужной информации, а многофункциональный USB-хаб — подключать сразу несколько устройств. Высококачественная мышь с настраиваемыми кнопками и чувствительностью поможет добиться максимальной точности в играх и обеспечит комфорт для руки в течение всего рабочего дня или длительных игровых сессий.

Другие идеи подарков:

  • крепление для монитора;

  • геймерский стул;

  • модульная система для хранения гаджетов.

Как правильно выбрать подарок для парня на Новый год

Выбор подарка для молодого человека на Новый год может быть непростой задачей. Главное здесь — подходить к этому с душой. Подготовили несколько советов, которые помогут вам порадовать любимого.

1. Учитывайте интересы и увлечения парня: хорошо подумайте над тем, что любит ваш молодой человек и чем он увлекается в свободное время. Можно даже составить для себя небольшой список.

2. Обратите внимание на его стиль: если вы знаете его предпочтения в одежде или в аксессуарах, то точно не ошибетесь.

3. Не забывайте о совместных впечатлениях: если хотите разделить эмоции вместе с парнем, то подарите ему сертификат на совместное времяпрепровождение. Это может быть поход в кино, на концерт или даже экстремальное развлечение.

4. Будьте креативной: оригинальные подарки всегда запоминаются лучше стандартных вариантов. Новый год — время для чудес!

5. Не забывайте о бюджете: подарок не обязательно должен быть дорогим. Главное — дарить от всего сердца.