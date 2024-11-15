Что подарить парню на Новый год: 30+ оригинальных идей

Если у вашего парня еще нет фитнес-браслета, то Новый год — отличный повод его подарить. Это отличный атрибут для того, чтобы следить за спортивными достижениями. Вместительная спортивная сумка всегда будет желанным подарком, которая, помимо выполнения своей основной функции, еще и подчеркнет индивидуальный стиль. Беспроводные спортивные наушники обеспечат свободу движений во время тренировок и позволят наслаждаться любимой музыкой или подкастами. Только выбирайте те, в которых есть встроенная функция защиты от влаги и пота.