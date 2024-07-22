Что подарить парню на день рождения: 100+ оригинальных идей

В этом возрасте многие молодые люди уже имеют водительские права и минимальный опыт вождения автомобиля. Подходящее время для усовершенствования своих навыков с помощью курса по контраварийному вождению. Обучение подойдет как начинающему, так и опытному водителю. На занятиях отрабатываются навыки вождения в условиях плохой погоды и экстремальных ситуаций, обучают различным приемам для избежания аварий, а также помогают лучше чувствовать и понимать автомобиль.