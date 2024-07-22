Что подарить парню на день рождения: 100+ оригинальных идей

Выбор подарка для вашего любимого человека — это ответственный и волнительный момент. Ведь хочется удивить и порадовать чем-то особенным и запоминающимся. Чтобы облегчить поиски, мы подготовили более 100 идей подарков. Этот список точно поможет вам определиться с тем, что подарить парню на день рождения, учитывая его желания и предпочтения.
Идеи подарков парню-подростку 15—17 лет
Полезным подарком для современного юноши станет чехол для телефона. Существует множество вариантов аксессуара: карбоновые, из натуральной кожи, с индивидуальным дизайном — например, с изображением любимого персонажа из игры или строчкой из песни.
Увлеченному компьютерными играми парню понравится игровая мышь с быстрой и точной реакцией на движения и улучшенной эргономикой. В дополнение можно презентовать геймерский коврик, чтобы процесс игры был максимально комфортным.
Стильный и вместительный рюкзак точно пригодится молодому человеку для походов на учебу и для городских прогулок.
Хорошим вариантом презента будет настольная игра. Она предоставляет возможность не только весело провести время с друзьями, но и развить стратегическое мышление и логику.
В качестве основного или дополнительного подарка можно подготовить коробку с любимыми сладостями и снеками именинника. Шоколадные батончики, мармелад, печенье, чипсы — что еще нужно подросткам для счастья?
Другие идеи недорогих подарков:
- пауэрбанк;
- браслет;
- кружка с индивидуальным дизайном;
- махровый халат;
- смешные носки;
- термос;
- набор гантелей для занятий дома;
- неоновая лампа;
- штатив для телефона;
- комплект из шапки и шарфа;
- поход в парк развлечений;
- плед с рукавами;
- бутылка для воды;
- джойстик;
- поход в гончарную мастерскую;
- скейтборд;
- аксессуары для велосипеда;
- солнечные очки;
- гамак для ног;
- подставка для гаджетов.
Идеи подарков парню на 18 лет
Спортивного молодого человека, несомненно, порадуют кроссовки для бега или для занятий в тренажерном зале в зависимости от его интересов. Такая обувь обеспечит комфорт и безопасность во время тренировок.
Если вы знаете, что парень ценит комфортную и стильную одежду, толстовка или футболка станет отличным презентом, который будет напоминать о вас.
Сюрприз в виде парного или командного заезда в компании друзей на картинге станет хорошим способом отметить восемнадцатилетие.
Билеты на концерт любимой группы всегда порадуют поклонника их творчества. Это тот подарок, с которым точно невозможно прогадать.
Юноше, который следит за своим внешним видом, будет приятно получить сертификат на услуги в популярный барбершоп. Такой подарок поможет ему сохранить стиль и безупречный вид.
Другие варианты презентов:
- настольный футбол;
- беспроводная колонка;
- балансборд;
- компьютерная игра;
- коллекционная фигурка любимого персонажа;
- ланч-бокс;
- умные очки;
- сертификат на фотосессию;
- подписка на онлайн-кинотеатр;
- скретч-карта мира;
- спортивный шейкер;
- мини-гольф;
- смарт-трекер;
- абонемент на сервис доставки еды;
- подписка на онлайн-библиотеку;
- фотоаппарат мгновенной печати;
- спортивное питание;
- набор косметики для мужчин;
- портативная игровая консоль;
- спортивная сумка.
Идеи подарков молодому человеку 19—25 лет
В этом возрасте многие молодые люди уже имеют водительские права и минимальный опыт вождения автомобиля. Подходящее время для усовершенствования своих навыков с помощью курса по контраварийному вождению. Обучение подойдет как начинающему, так и опытному водителю. На занятиях отрабатываются навыки вождения в условиях плохой погоды и экстремальных ситуаций, обучают различным приемам для избежания аварий, а также помогают лучше чувствовать и понимать автомобиль.
Творческому мужчине, который увлекается музыкой, можно подарить музыкальный инструмент, если он умеет играть или хочет научиться. Альтернативным вариантом станет сертификат на обучение игре или на занятия вокалом. Такой подарок поддержит увлечение и вдохновит на новые творческие достижения.
Если вы хорошо знаете вкус парня, приятным подарком станет парфюм. Важно выбирать аромат, исходя из его предпочтений, возраста и стиля, а не только по популярности бренда. Если не уверены в выборе, можно невзначай посетить магазин и попробовать ароматы вместе. Это поможет найти идеальный вариант, который придется по вкусу.
Любителю экстрима можно подарить полет в аэротрубе, где он сможет испытать ощущения свободного падения под контролем инструктора. Этот опыт подарит имениннику массу ярких впечатлений.
Набор для приготовления коктейлей — отличный подарок для парня, который хочет реализовать свои способности бармена. При выборе обратите внимание на наборы, которые содержат все необходимые инструменты, чтобы не пришлось докупать недостающие предметы. Такой комплект можно дополнить различными напитками и книгой с рецептами коктейлей.
Что еще можно подарить любимому:
- умную колонку;
- сертификат в тату-салон;
- кожаный кошелек;
- прыжок с парашютом;
- кожаный ремень;
- набор бокалов для виски;
- запонки;
- перкуссионный массажер;
- электрическую зубную щетку;
- набор для ухода за бородой;
- очки виртуальной реальности;
- ортопедическую подушку;
- фитнес-трекер;
- кулинарный мастер-класс;
- кальян;
- книгу;
- сертификат на занятия иностранным языком;
- наушники;
- аксессуары для барбекю.
Идеи подарков парню старше 26 лет
Если мужчина увлекается конструированием, подарите конструктор. Это поможет ему отвлечься от повседневных забот и вернуться в детство. Современные конструкторы впечатляют своими масштабами и разнообразием: от техники и зданий до сюжетов книг, фильмов и компьютерных игр и коллекционных моделей. Найдите то, что точно заинтересует вашего именинника.
Настоящему меломану однозначно придется по нраву проигрыватель виниловых пластинок. Устройство придаст уникальный звук привычным композициям и создаст атмосферу уюта.
Для любителя красивых видео и современных гаджетов отличным подарком станет квадрокоптер. С его помощью можно снимать впечатляющие виды и пейзажи с высоты птичьего полета, создавая уникальные видео.
Отметить день рождения в другом городе или стране точно будет приятным сюрпризом для путешественника. Подумайте, где давно хотел побывать ваш спутник, и воплотите его мечту. Если возможности отправиться в дальнее путешествие нет, можно арендовать загородный коттедж или номер в спа-отеле и устроить незабываемый праздник вдали от городской суеты.
Что может быть лучше утром, чем чашечка горячего вкусного кофе? Если ваш мужчина любит бодрящий напиток, то кофемашина отлично дополнит арсенал кухонной техники и станет идеальным подарком. С ее помощью он сможет наслаждаться ароматным напитком в любое время, экспериментируя с различными рецептами и сортами.
Примеры других подарков:
- экшен-камера;
- абонемент в спортзал;
- велосипед;
- смартфон;
- ноутбук;
- удочка;
- компьютерный стол с регулировкой высоты;
- игровая приставка;
- наручные часы;
- проектор для фильмов;
- палатка;
- саундбар;
- электронная книга;
- набор для игры в покер;
- портативная зарядная станция;
- гриль;
- надувная лодка;
- телевизор;
- домашняя пивоварня;
- электробритва.
Как правильно выбрать подарок парню на день рождения
Найти то, что действительно понравится любимому, непросто. Делимся советами о том, на что обратить внимание при выборе подарка:
- Определитесь с бюджетом, который готовы потратить на подарок. Даже если очень хочется удивить молодого человека, рассчитайте траты, чтобы потом не просить финансовой поддержки у самого именинника.
- Вспомните о желаниях вашего спутника. Он наверняка упоминал о вещах, которые ему понравились в рекламе или у друзей. Возможно, есть то, что он давно хочет купить, но откладывает. Подмечайте такие моменты и исполняйте желания вашего любимого.
- Если сложно вспомнить, о чем он говорил, просто спросите, что бы он хотел получить на день рождения.
- Когда парень не знает, чего хочет, ориентируйтесь на его хобби и увлечения. Это хороший вариант угодить с подарком.
- Обратите внимание на практичные вещи, которые могут пригодиться в повседневной жизни.
- Вещи с гравировкой, надписью или принтом будут особенно запоминающимися.
- Подарите впечатления, которые вызовут положительные эмоции. Это может быть совместное времяпровождение или то, что принесет новый опыт.
Автор: Ольга Толкачева